Завдяки волонтерам була побудована сучасна українська армія – Володимир Зеленський під час відвідання центру реабілітації військових в Ірпені

У Міжнародний день волонтерів Президент України Володимир Зеленський відвідав Військово-медичний клінічний лікувально-реабілітаційний центр Міністерства оборони України в місті Ірпені (Київська область).

Глава держави ознайомився з роботою відділення реабілітації пацієнтів з ампутованими кінцівками та обмеженими фізичними можливостями, неформально поспілкувався з військовослужбовцями та вручив державні нагороди.

Також Володимир Зеленський оглянув відділення фізичної та спортивної реабілітації, обладнання, яке використовується для відновлення українських військових після тяжких поранень.

Після цього відбулася зустріч Президента з працівниками центру та волонтерами. Глава держави наголосив на надважливій ролі волонтерів у захисті України в найважчі часи.

«Хочу подякувати всім волонтерам. Я вважаю, що завдяки вам на початку війни на Донбасі багато в чому було побудовано українську армію. Ту сучасну армію, яка в нас сьогодні є», – наголосив він.

Володимир Зеленський вважає, що саме волонтери дуже швидко знайшли ту національну ідею, яку багато років шукають для України.

«Волонтери своєю енергією та самовідданістю у 2014 році об'єднали всю Україну, захищаючи її від російської агресії», – зазначив Президент.

На його думку, держава в деяких речах має рівнятися на волонтерів. Володимир Зеленський пообіцяв звернути увагу на ті питання, де держава могла б допомогти й де вона недопрацьовує.