Завдяки втручанню Президента фактично вирішене питання з виплатою заборгованості із зарплатні шахтарям ДП «Львіввугілля» та «Волиньвугілля» – Андрій Герус

Завдяки втручанню Президента України Володимира Зеленського фактично вирішене питання погашення боргів із заробітної платні працівникам Державного підприємства «Львіввугілля». Про це повідомив Представник Глави держави у Кабінеті Міністрів Андрій Герус.

«Вже сьогодні на ДП «Львіввугілля» зайдуть кошти за паливо, що почало відвантажуватися споживачам, і сьогодні ж, максимум завтра, всі борги перед шахтарями за лютий – квітень будуть повністю погашені», – заявив він.

Про затримку з виплатою заробітної плати Главі держави розповіли гірники шахти «Лісова» ДП «Львіввугілля», яку Володимир Зеленський відвідав наприкінці травня у зв’язку з аварією. Станом на початок червня заборгованість шахтарям за лютий – квітень поточного року становила 216 млн грн. Головна причина ситуації, що склалася, – відсутність попиту на вугілля, а також непрозорі та неринкові схеми у галузі.

Тоді для вирішення питання Президент скликав розширену нараду за участю членів Ради національної безпеки і оборони України щодо енергетичної безпеки держави, де серед іншого розглядалися проблеми вугільної галузі.

Для погашення заборгованості перед шахтарями Міністерство фінансів виділило 41 млн грн. Решта – близько 175 млн грн – це небюджетні кошти, які були отримані завдяки діям, що призвели до підвищення ефективності функціонування ринку вугілля в Україні.

«Президент поставив чітке завдання: з корупційними схемами у вугільній галузі має бути покінчено, а головним пріоритетом є своєчасна оплата нелегкої шахтарської праці», – наголосив Андрій Герус.

Так само на контролі перебуває й ситуація на державному підприємстві «Волиньвугілля». Там до 20 червня також має бути повністю погашено заборгованість із заробітної плати перед 1200 гірниками за квітень поточного року, повідомив представник Президента в уряді.

Водночас Андрій Герус наголосив на тому, що Президент не має повноважень здійснювати управління вугільною галуззю та її підприємствами. Він висловив сподівання, що надалі не виникатиме ситуацій із оплатою праці шахтарів, які потребуватимуть втручання Глави держави.