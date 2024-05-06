Завжди саме від воїнів-піхотинців найбільше залежить, чия буде земля – Президент у День піхоти привітав захисників, які є основою українського війська

У День піхоти Президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами-піхотинцями, рідними загиблих Героїв і командирами підрозділів, вручив державні нагороди, бойові прапори та почесні відзнаки.

Глава держави наголосив: піхотинці – це основа нашого війська, найбільш численна й визначальна складова Сил оборони України, фундамент Збройних Сил.

«Наш український контроль саме там на землі, де є наші піхотні позиції, сила наших воїнів-піхотинців – піхотних, мотопіхотних, механізованих, штурмових, гірсько-штурмових, єгерських військових частин», – сказав Володимир Зеленський.

Президент від імені всіх українців подякував воїнам-піхотинцям за силу, хоробрість і стійкість. Він наголосив: усі ми пишаємося українською піхотою.

«Дякую всім нашим воїнам за те, що Україна змогла вистояти в цій війні та зберігає можливість досягти своїх завдань. І кожен українець – усі наші люди – завжди повинні памʼятати, через що проходять наші воїни, скільки це болю, скільки це втрат», – зазначив Володимир Зеленський.

Пам’ять загиблих захисників і захисниць вшанували хвилиною мовчання.

Глава держави вручив ордени «Золота Зірка» рідним загиблих Героїв України. Найвищої державної нагороди удостоєні:

Молодший сержант Антон Коваленко. У червні 2023 року підрозділ під його керівництвом зачистив взводний опорний пункт та зайняв кругову оборону. Завдяки знайденій на місці радіостанції він перехоплював інформацію про плани та пересування російських окупантів і передавав їхні координати. Антон Коваленко загинув на вогневій позиції. Перед нею виявили понад 30 знищених російських військових.

Солдат Данило Подибайло. Був старшим пілотом розрахунку БпЛА. Його екіпаж виявив п’ять самохідних артилерійських установок, дві протитанкові гармати МТ-12 «Рапіра», станковий автоматичний гранатомет і два міномети. Після коригування вогню артилерії все вдалося знищити. Данило Подибайло загинув 1 червня торік унаслідок прямого влучання снаряда в бліндаж.

Троє воїнів отримали відзнаки Президента України «Хрест бойових заслуг»:

Капітан Роман Єськов. Під час бою витягнув пораненого побратима, надав допомогу й організував евакуацію. У жовтні торік особовий склад під його керівництвом відбив штурми ворога, зберіг наші позиції, знищив близько 13 російських військових і ще 10 поранив.

Майор Валерій Лобов. У червні торік особисто повів особовий склад роти на штурм. Дістав поранення, але, попри це, організував евакуацію однієї частини підрозділу, а іншу довів до ворожих позицій. Сам після цього знепритомнів. Валерія Лобова евакуювали з поля бою в тяжкому стані. За два місяці продовжив виконувати бойові завдання в районі Роботиного на Запоріжжі.

Молодший сержант Павло Свиридюк. Неодноразово прикривав відхід побратимів із позицій, на які щільно наступали російські окупанти. Це давало змогу перегрупуватися, зайняти оборону на більш вигідних позиціях і зупинити ворога. Виявляв квадрокоптером ворожі ДРГ та знищував їх гранатами.

Президент також вручив одному військовослужбовцю орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня, трьом – ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.

Троє воїнів отримали ордени «За мужність» ІІ ступеня, п’ятеро – «За мужність» ІІІ ступеня.

Глава держави вручив бойові прапори 22-й, 31-й, 32-й та 65-й окремим механізованим бригадам.

Почесну відзнаку «За мужність та відвагу» отримали 47-ма та 66-та окремі механізовані бригади.