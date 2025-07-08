Заява Президента України для представників ЗМІ за підсумками засідання лідерів країн – учасниць коаліції охочих

Шановні журналісти!

Усі присутні!

Щойно відбулася зустріч коаліції охочих, і це був сьогодні дуже широкий формат – уперше в нашій зустрічі взяли участь представники Сполучених Штатів Америки: були генерал Келлог, сенатори Грем і Блюменталь. Брали участь 32 учасники загалом – глави та представники держав, урядів, міжнародних організацій. Я хочу подякувати за цю активність. І дуже важливо, що формат коаліції охочих працює – і реально працює – для безпеки довгостроково й для захисту від російських ударів зараз. Я окремо хочу подякувати Джорджі за організацію тут, у Римі, зустрічі нашої коаліції і окремо подякувати Кіру Стармеру та Емманюелю Макрону – вони організовували наші контакти там, у Лондоні, і всім країнам, які сьогодні приєднались. Дуже вдячний!

Говорили про фінансування для Сил оборони України – щоб наші військові відчували впевненість. Говорили про виробництво зброї – буде більше інвестицій у виробництво, зокрема дронів. І це рішення. Дуже предметно сьогодні попрацювали з питанням саме про фінансування, у деталях, – фінансування на дрони. Дрони, передусім дрони-перехоплювачі, та все, що потрібно для відбиття російських ударів і все, що потрібно для наших далекобійних можливостей, – це очевидний пріоритет. Також я говорив про додаткове грошове забезпечення для Сил оборони України. Ми будемо працювати над цим із партнерами. Поки що цей напрям без деталей. Всі визнають, що це війна, яку може подолати тільки єдність, і потрібну нам єдність ми побудували.

Важливо, що в нас після дуже конструктивних і дуже позитивних розмов із Президентом Трампом є всі необхідні політичні сигнали про відновлення постачання допомоги. Тепер на рівні команд ми працюємо, щоб в Україну все надходило вчасно, і про все це ми домовились. Ми обговорили з партнерами можливість купити в Європі та в Сполучених Штатах Америки передусім іще необхідні пакети відповідної зброї. Ми дали деталі щодо цього нашим друзям і сподіваємося на підтримку. Зокрема, це системи ППО та ракети для «петріотів», системи «Петріот» та інші системи, також артилерія, інші види зброї, які зміцнюють українську армію. І дуже важливі, необхідні системи для захисту… У нашої розвідки, у розвідок партнерів є вся інформація про те, що Росія й надалі буде затягувати цю війну. Путін відмовляється від усіх можливостей встановити реальне припинення вогню, і він не хоче реального миру. Путін залежний від війни та вбивств, і його можна тільки реальною силою змусити відмовитися від такої залежності. Тому потрібно, щоб і наша оборона в Україні була достатньо сильною – цьому присвячена більшість зустрічей, і щоб санкції світу проти Росії були достатньо сильними – санкції також повинні впливати на всіх тих, хто реально допомагає Росії. І про це ми також говорили детально. Сьогодні будемо говорити ще з нашими американськими партнерами, сенаторами Гремом і Блюменталем, про санкції – ми в Україні дуже вдячні Конгресу Сполучених Штатів, Президенту Трампу за підтримку й готовність зміцнювати тиск на Росію заради миру. Це потрібно.

Вагомо, що ми дбаємо не тільки про ситуацію в Україні зараз, не тільки про захист у війні. Ми готуємо і відновлення України – те, яким буде життя після бойових дій. Я дякую Італії ще раз за організацію такої конференції – більш ніж 30 країн, сотні компаній із різних країн, політичні та громадські лідери. Більш ніж 200 різних домовленостей, більш ніж на 10 мільярдів євро ці домовленості. Дякуємо, дуже дякуємо від України всім. Є новий пакет європейської підтримки більш ніж на 2 мільярди євро. Дякуємо Урсулі, Антоніу! Є програма від Фінляндії на більш ніж 300 мільйонів євро – кошти саме на відбудову. Є пакет від Нідерландів – 300 мільйонів євро. Є готовність Німеччини допомогти з додатковими системами «Петріот». І ми ведемо ці перемовини. Дякуємо! Сьогодні ми ініціювали нову коаліцію на підтримку України – коаліцію відбудови, ми домовились, що разом створимо максимально детальний і чіткий план відбудови – це має бути міжнародний, визнаний документ, те, як ми разом із партнерами бачимо всі ключові пріоритети відновлення. І саме такий документ може стати реальною дорожньою картою для інвестицій, для залучення бізнесів, для політичної та іншої підтримки конкретних кроків. Є рішення про створення фонду реконструкції – це буде саме європейський фонд, що створений за участі Єврокомісії, Європейського інвестиційного банку і чотирьох країн: Італії, Німеччини, Франції та Польщі. Ми розраховуємо на приєднання інших партнерів. Дякуємо, друзі, за це лідерство і дякуємо бізнесу цих країн передусім. Є сьогодні домовленості з МАГАТЕ, із директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, важливі для нашої атомної галузі. Дякуємо всім, хто з Україною, хто зараз із нами в захисті життя, а отже, усім, кому будемо дякувати й за нашу спільну роботу заради відновлення. Це проєкт тільки для друзів. Я ще раз це підкреслюю: проєкт відновлення – тільки для друзів і для справжніх захисників життя.

Дякуємо.

Слава Україні!