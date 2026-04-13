Заява Президента України під час спільного з Федеральним канцлером Німеччини спілкування з журналістами

Дуже дякую, Фрідріху, пане канцлере, шановні присутні, наші команди, шановні журналісти.

Вдячний за дуже гостинну зустріч сьогодні тут, у Німеччині, я радий, що ця наша зустріч – така особлива та змістовна.

Німеччина – відчутний лідер у підтримці України, нашого захисту життя, саме Німеччина в Європі – номер один по допомозі нашому захисту. Ми всі бачимо, як можуть змінюватись геополітичні настрої та як багато залежить від здатності Європи стояти за себе, за свій спосіб життя, за свої цінності. Також наші розвідки чітко знають, що росіяни не планують зменшувати дестабілізаційну активність проти України, проти всієї Європи. Тому це має дуже вагоме значення, що Німеччина залишається сильною, залишається небайдужою та справді здатною захищати інтереси Європи і європейців.

Сьогодні ми з Фрідріхом говорили саме про те, як зробити наші зусилля ще більш активними й сильними. Передусім хочу подякувати Німеччині, пану канцлеру особисто та уряду Німеччини за підготовлені на сьогодні домовленості. У нас є десять документів, які вже підписані: десять домовленостей, десять угод різного рівня. Домовленості про ППО – одні з найбільш нагальних для нас. Йдеться про ракети для ППО, безумовно, це і PAC-2, та пускові для систем IRIS-T, ми за них вдячні. Дякуємо окремо за цю домовленість. Важливо, щоб ми працювали надалі щодо інших типів ракет – і для «айрісів», і для «петріотів». Ми маємо забезпечити такі наші спроможності, коли європейці зможуть виробляти тут, у Європі, все, що критично необхідно для захисту Європи. Наша європейська промисловість, наша технологічна база, наші військові й політичні спроможності мають бути достатніми, щоб за будь-яких умов забезпечити Європі – кожній країні, кожному народу – надійний захист життя. Це стосується, зокрема, можливості Європи виробляти антибалістичне ППО в необхідних обсягах та повної сили захисту від будь-яких дронів, будь-яких повітряних цілей. Ми говорили з Фрідріхом і загалом щодо цього працюємо, щоб досягти такого результату. Україна готова зробити свій внесок. Ми запропонували Німеччині угоду щодо дронів, двосторонню Drone Deal – різних типів дронів, ракет, софту для сучасної оборони, і наші команди починають конкретну роботу. Наш досвід може бути інтегрований у європейську систему безпеки, і наша співпраця зараз із країнами Близького Сходу та Затоки – в умовах постійних атак проти них – доводить, що наш досвід і наші пропозиції, наші Drone Deals – найбільш дієві. Є у нас домовленість і про новий внесок Німеччини в наше виробництво дронів. Ми будемо говорити ще сьогодні про програму PURL, яка дозволяє нам отримувати ракети для захисту неба. Дуже розраховуємо, що Німеччина й надалі робитиме такі кроки підтримки. Дякуємо за всі кроки, які, Фрідріху, ви вже зробили.

Ціную, що співпраця між Україною й Німеччиною вийшла на рівень змістовного стратегічного партнерства, про що канцлер уже сказав, це сьогодні зафіксовано і в нашій декларації, яка була ухвалена, саме в такому форматі нашої зустрічі – відбудуться наші міжурядові консультації – перемовини на рівні наших урядів. І ключове – це енергетика, це інфраструктура, це розвиток наших громад, наша політична взаємодія, і зокрема в роботі з європейськими інституціями важливо, щоб був чіткий та без блокувань рух України до членства в Євросоюзі. Також, звісно, предмет міжурядових консультацій – це оборонна співпраця та спільні оборонні виробництва. Такий формат міжурядових консультацій між нашими державами – сьогодні вперше за понад двадцять років. Ми розраховуємо, що наступні консультації між урядами відбудуться наступного року, а не ще через 20 років, і дай Бог, щоб вони відбулися в мирній Україні. Це вагомий політичний результат, що формат – відновлено. Є й формат між Україною та Німеччиною фактично оперативного реагування на будь-які виклики – це формат чотирьох: міністри оборони та закордонних справ наших держав працюватимуть саме так, разом, і це важливо для ефективності і швидкості рішень.

Є домовленості про співпрацю для сучасного та стійкого розвитку наших міст і сіл. Також – про розвиток нашої промисловості, і це дуже важливо, щоб у Європі було більше робочих місць. Предметно говорили щодо енергетики та відбудови в Україні – ми зацікавлені, щоб Німеччина та німецькі компанії активно брали участь у збільшенні наших енергетичних спроможностей, у будівництві захисту та у відновленні зруйнованого російськими ударами. Ми пройшли дуже складну зиму – і Україна витримала цю зиму, це факт, попри постійні російські удари та попри дуже жорстоку російську тактику комбінування «шахедів», значної кількості балістики і крилатих ракет. До наступної зими ми маємо бути готові до всіх варіантів.

І ще одне. Звісно, я вдячний Німеччині за підтримку наших зусиль заради миру. Війну треба закінчувати – і в Росії мають почути цей сигнал та відчути, що цей вибір на користь миру треба зробити. Саме тому санкції проти Росії мають бути й мають залишатися в силі, тиск на Росію має тривати, і увесь обсяг підтримки України, який необхідний, – потрібен. Дякую Німеччині, дякую тобі, Фрідріху, що ви це розумієте. Дякую за цей візит.

Слава Україні!