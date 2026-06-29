Заява Президента України під час спільного з Прем’єр-міністром Ірландії спілкування з медіа

Дорогий Мікхоле, пане тішоку, шановні присутні, командо Мікхола, шановні журналісти, усі присутні!

Перш за все хочу подякувати вам, я дуже хочу подякувати вашій країні, вашим людям, безумовно, за таке відношення до наших людей. І всі роки війни – послідовна допомога, послідовна підтримка. Безумовно, я розумію, що це така воля – і політична воля, і таке людське, дуже людське ставлення ваших громадян до наших. Я за це вдячний, ми цього ніколи не забудемо. Ми знаємо, як сильно ви цінуєте статус своєї країни, нейтральний статус своєї країни, але при цьому під час цієї війни ви не залишилися нейтральними у почуттях – ви побачили чітко добро і зло й робите те, що необхідно, щоб усе ж таки наблизити мир. І Мікхол зараз про це говорив, і ми про це говорили під час нашої двосторонньої зустрічі: це пріоритет – закінчення війни. І нехай Росія не бачить в цьому поки що свого пріоритету, ми зможемо їх змусити, безумовно. Сьогодні, у день початку вашого головування у Європейському Союзі, ми можемо бути впевнені, що наступні шість місяців Європейський Союз теж займатиме абсолютно чітку й послідовну позицію – позицію на підтримку України та нашого захисту життя. Кожного дня це має значення – без перебільшення, кожного дня. Росія постійно завдає ударів по Україні: сьогодні весь день удари в Україні, на жаль, є загиблі. Раз на тиждень-два – масовані удари на сотні дронів і десятки ракет різних типів. Сьогодні є інформація – дуже неприємна – про підготовку чергового такого російського масованого удару: є дані розвідки. І одразу після нашої пресконференції, після нашого спілкування я дуже швидко з командою повертаюся в Україну. Сьогодні дуже прошу наших людей бути особливо обережними, берегти себе, своїх дітей, берегти обов’язково свої сім’ї і користуватись укриттями та зважати на сигнали повітряної тривоги в Україні. Це дуже важливо. Ми знаємо, що Путін уже певний час готував цей масований удар по Україні. Це він не перший. Цієї ночі – саме така загроза. Керівник Росії абсолютно відмовляється закінчувати війну. І хоча ми вже всіма можливими офіційними та неофіційними каналами – через близьких йому людей – передавали йому, що війну можна й треба закінчити та що ми в Україні готові до зустрічей, до змістовних перемовин, він бачить для себе тільки подальшу агресію проти України й проти наших сусідів, проти всієї Європи. Обов’язково треба берегти життя, треба допомагати захисту й реагувати відповідно на кожну загрозу. Я вдячний кожному нашому партнеру – усім лідерам, усім країнам, які нам допомагають.

Звісно, сьогодні та найближчими днями наша ППО та інші воїни будуть робити все, що зможуть. Я вже дав відповідні доручення і військовим, і міністру внутрішніх справ, і спеціальним службам, і розвідкам. Але всі маємо розуміти, з ким маємо справу й ту підлість, із якою Росія продовжує цю війну. Треба поставити Росію в умови, коли, окрім миру, у них не буде інших альтернатив. Ми дуже сподіваємося, що підтримка від партнерів, і зокрема підтримка від ЄС, буде й надалі відчутною, вчасною, сміливою. За минулі пів року зроблені значні речі: є вже пакет фінансової підтримки для України від Євросоюзу, є 20-й пакет санкцій проти Росії за цю війну і – сьогодні ми говорили з тішоком – готується новий пакет, і ми на це розраховуємо, і працюють наші домовленості в оборонній співпраці із європейськими країнами, зокрема наші спільні виробництва. Ми координуємо нашу дипломатію, щоб Європа мала свій власний голос у перемовинах щодо закінчення війни – це обов’язково, на наш погляд, – та гарантування безпеки, також ми рухаємося до вступу України в ЄС – відкрито перший кластер у перемовинах, і вступ України в ЄС ми розглядаємо саме як безпекове завдання для нас і для Європи.

За наступні пів року – і це якраз час ірландського головування, ми впевнені, що буде дуже успішне головування, ми вам від щирого серця цього бажаємо, і вам, і нам, ми розраховуємо на позитивний результат – Україна сподівається досягти більшого прогресу щодо кластерів: відкрити п’ять кластерів і змістовно рухатись у перемовинах. Також треба зробити додаткові кроки в безпековій співпраці. Безумовно, це стосується не тільки України, коли ми говоримо про безпеку. І це стосується європейської безпеки, це стосується передусім формату, який зараз ми пропонуємо, європейської антибалістичної програми, щоб у нашої Європи був достатній захист від найбільш небезпечних ракет. Сьогодні ми почали розмову з Ірландією в галузі дронів, нових технологій. Ми пропонуємо Drone Deal, відповідні технології. Це дає можливість побудувати пряму та дієву співпрацю між нашими підприємствами, компаніями, і дуже віримо, що Ірландія позитивно буде розглядати такі можливості майбутньої співпраці. Це безпека неба, це безпека моря.

Ми також говорили й про додаткові санкційні кроки проти Росії, які можуть допомогти наблизити закінчення війни. Росія зараз може тільки одне – вбивати. У Росії вже не залишилося сильної економіки. Росії вже, що називається, не зберегти обличчя після всіх її злочинів, ударів, після всіх цих історичних помилок Росії. Єдине, що зараз треба від них, – це щоб вона закінчила війну та свої знущання з життя. Єдність Європи – бажано, щоб була єдність Європи й Америки, всіх партнерів – і дійсно відчутний тиск на Росію за війну – це інструменти, щоб мир був. Ми дякуємо, що Євросоюз із нами в цій роботі, у цій боротьбі заради миру й заради захисту незалежності України, наших національних прав і життя наших людей. Життя завжди має перемагати. Життя точно переможе. Я вдячний за кожен результат, який уже є, і за все те, що ми досягнемо надалі.

Дякую, Ірландіє, за всю всеосяжну допомогу, за запрошення! І бажаю вам миру та успіхів!

Слава Україні!