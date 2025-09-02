Заява Президента України під час спільного з Премʼєр-міністеркою Данії спілкування з представниками ЗМІ

Шановна Метте, шановні журналісти!

Насамперед я вдячний усім вам за підтримку. Дякую, Метте. Дякую за запрошення та за організацію такої надзвичайно важливої зустрічі з усіма лідерами Нордичних і Балтійських країн: Президентом Фінляндії, Президентом Литви, Прем’єр-міністром Швеції, Прем’єр-міністеркою Латвії, Прем’єр-міністром Естонії та Прем’єр-міністеркою Ісландії. Дякую за сьогоднішню зустріч. Наш формат – України з Нордичними та Балтійськими державами – справді працює. І працює так, що допомагає й іншим визначати свої пріоритети.

Минулої ночі Росія здійснила черговий масований удар – близько 500 дронів і понад 20 ракет, зокрема балістичних, здебільшого балістичних, до речі, цієї ночі. І це вже регулярні удари – кілька разів на тиждень. І чіткий сигнал, що Росія відкидає будь-які спроби закінчити війну й хоче продовжувати воювати. Ми маємо виходити з того, що це зараз основний сценарій Росії.

Отже, сьогоднішньою зустріччю ми розпочали більш конкретні переговори з усіма нашими партнерами щодо двох питань: оборони зараз, поки триває війна Росії, та нашої оборони в майбутньому – гарантій безпеки, яких ми потребуємо, оскільки Росія продовжує свій курс.

Щодо нашої оборони зараз я дуже вдячний Метте, Прем’єр-міністерці Данії, Данії та всьому народу за чітке лідерство у фінансуванні нашого виробництва зброї – це вже історичний внесок. Сьогодні ми обговорили, як продовжувати цю роботу в Україні, інвестуючи в наше виробництво, і в Нордичних та Балтійських країнах, посилюючи ваші оборонні спроможності. Перший приклад уже є в Данії – там будується новий завод із виробництва ракет і дронів. Дякую, Метте, за вашу підтримку. І ми домовилися, що Латвія, литовські партнери та інші підуть тим самим шляхом і будуватимуть разом з Україною.

Ми також обговорили програму PURL. У серпні ми наповнили програму PURL для закупівлі американської зброї, і зараз у ній уже понад 2 мільярди доларів. Мета – додавати приблизно 1 мільярд щомісяця. Я вдячний Данії, Норвегії, Швеції, Латвії та Ісландії, які вже беруть участь у цій програмі, а також іншим партнерам. Також я закликав інших партнерів із Нордичних і Балтійських країн приєднуватися. Ця програма не тільки посилює нашу оборону за допомогою таких важливих засобів, як ракети для систем Patriot і HIMARS, а й сприяє зміцненню наших відносин зі США.

Ми також говорили про посилення протиповітряної оборони України – це безпосередньо рятує наші життя. Разом із Нордичними та Балтійськими країнами нам потрібно надати Україні додаткову систему Patriot – це критично важливо, особливо напередодні зими. Росія щодня завдає ударів по нашому енергетичному сектору. Нам потрібні достатні спроможності, щоб захистити себе. Путін сподівається, що зима вбиватиме наших людей там, куди не можуть дістатися його війська. Ми не можемо цього допустити. Протиповітряна оборона – це абсолютно стратегічне питання.

Ми також скоординували наші позиції щодо нових санкцій проти Росії, як зазначила Метте, та щодо роботи з іншими партнерами, особливо зі Сполученими Штатами. Ми всі маємо говорити з усіма партнерами – партнерами з Євросоюзу, американцями – єдиним голосом заради наших спільних інтересів.

А тепер щодо гарантій безпеки. Ми вже працюємо як у форматі коаліції охочих, так і двосторонньо з партнерами над конкретними гарантіями безпеки. У нас також є міцна основа у вигляді двосторонніх угод, зокрема з Данією. І ми поділяємо бачення, що майбутня безпека України потребує гарантій, подібних до статті 5. Сьогодні ми детально обговорили це, зокрема можливі внески кожної країни. Тепер будемо наповнювати це конкретикою: хто і що робить на землі, у повітрі, на морі та в кіберпросторі. Наша армія, достатньо сильна й численна, щоб протистояти Росії, – це ядро цієї системи. Це означає зброю та фінансування, і ми над цим працюємо. Ми також маємо сигнали зі США, що вони забезпечать механізм безпекових гарантій backstop, і це важливо. Також ми обговорили важливу роль, яку членство у Євросоюзі відіграватиме в цілісній системі гарантій безпеки в контексті нинішнього головування Данії у Євросоюзі. І ми працюємо разом, щоб відкрити кластери – це непросто, ви знаєте чому, – але щоб відкрити кластери за участю всіх 27 країн Євросоюзу.

Але головне завдання зараз – змусити Росію припинити вбивства та війну. Тиск – це головне. Зараз Путін думає, що зможе подолати труднощі, але ми знаємо, як змінити цю ситуацію. Російська економіка вже в поганому стані, і особливо показовою є нестача пального. Багато російських промислових галузей занепадають. Показовими є також і брак робочої сили, і постійні приниження Путіна перед Китаєм, коли він намагається продати їм якомога більше сировини. Усе це говорить саме за себе. Санкції справді працюють, і ми маємо продовжувати тиснути на Росію санкціями й тарифами, доки вона не зрозуміє, що ця війна закінчиться. Ми працюватимемо над цим разом з іншими європейськими лідерами, з країнами G7 і G20 і, звісно, зі Сполученими Штатами. Мир може бути лише спільним досягненням. Я впевнений, що він обов’язково настане.

Ще раз дякую, Метте, за запрошення.