Заява Президента України під час спільного з Президенткою Молдови спілкування з журналістами

Дуже дякую. Доброго ранку!

Шановна пані Президент! Дорога Має!

Шановні присутні наші делегації!

Шановні журналісти!

Сьогодні вітаємо в Україні Президентку Молдови, пані Маю Санду. Ми цінуємо, що цей візит – у такий дуже особливий день, коли ми згадуємо аварію на Чорнобильській станції і ту колосальну солідарність і самовідданість наших людей, яка дозволила захистити нашу країну й весь наш регіон, усю нашу Європу та світ від іще більшої радіаційної катастрофи. Сорок років минуло з того часу, і ми досі про це говоримо не як про факт історії, не як про щось, що можна просто залишити десь у підручниках, залишити десь у спогадах. Зараз у нас загрози, вони не менші – і через те, що Росія робить із нашою Запорізькою атомною станцією і загалом із нашою енергетикою, з нашою землею, і з тим, як у 22-му році росіяни прийшли в Чорнобиль, окупували нашу станцію, перетворили її на плацдарм для своєї війни та продемонстрували, що вони взагалі жодних висновків не зробили й нічого не зрозуміли з радянських помилок – вони люди без пам’яті та без совісті. І саме тому нам усім – усім сусідам Росії та всім європейцям варто бути максимально об’єднаними, діяти скоординовано, розуміючи наші інтереси, вони спільні – і безпекові, і економічні та енергетичні, і всі інші інтереси. Те, що Росія робить, те, як вона веде цю війну, яку війну, терор і нестабільність Росія несе іншим народам, – це катастрофа, вона дійсно не менша, ніж Чорнобильська. І солідарність зараз потрібна така ж сильна, як і тоді, щоб захистити від війни наше життя, нашу незалежність, захистити наші держави.

Сьогодні ми приділили з Маєю Санду ключову увагу саме таким питанням: безпека, наша транскордонна співпраця, наш захист і розвиток інфраструктури, енергетика. І дуже предметно говорили щодо нашого руху в Європейський Союз – безумовно, руху партнерського, руху спільного. Обидві наші держави заслуговують бути частиною сильної, об’єднаної Європи. Україна завжди захищала право Молдови бути частиною ЄС, і раніше ми зробили значні кроки, щоб кандидатство було в наших обох держав. Ми зараз працюємо так, щоб оперативно відкрились усі шість кластерів і членство у Європейському Союзі стало нашим спільним успіхом – і України, і Молдови, і всього ЄС.

Ми будемо й надалі підтримувати Молдову в питаннях безпеки, зокрема в тому, що стосується Придністровського регіону. Ми готові й надалі розвивати наші тристоронні формати – разом із Румунією. Важливі речі ми робимо разом в інфраструктурі. Це стосується і транспортних шляхів, зокрема транзиту залізницею, і також нашої енергетики, зокрема транскордонних ліній електропередачі. І чим більше реальних зв’язків буде між нашими енергосистемами, тим більше захисту буде для життя наших людей, наших народів.

Ми обговорили сьогодні нашу міжурядову роботу. Важливо, щоб будь-які економічні питання, які природно виникають у відносинах між сусідами, вирішувалися максимально швидко та в наших спільних інтересах.

Дуже дякую, Має, за ваш візит!

Слава Україні!