Заява Президента України під час спільного з Президентом Чехії спілкування з журналістами

Шановний пане Президенте, дорогий Петре!

Шановні журналісти, шановні присутні!

Сьогодні ми вітаємо в Україні Президента Чехії – нашого справжнього друга, друга України. Чехія та особисто пан Президент пройшли разом із нами значний шлях протягом усіх цих років повномасштабної війни, і є речі, які нам дуже допомогли, і є речі, які нам дуже допомагають. Зокрема, це чеська ініціатива щодо артилерії, яка працює ефективно і яка продовжить працювати в цьому році, і це для нас дуже важливо – ми про це говорили сьогодні з паном Президентом. Звісно, ми цінуємо всю політичну, економічну, гуманітарну підтримку Чехії, увагу Чехії до того, що відбувається у нас тут, в Україні, з нашими людьми. Передусім я поінформував пана Президента про ситуацію на фронті, також про наші потреби у відновленні України. Петр особисто побачив, у яких умовах – дуже жорсткої зими – українцям доводиться щодня відновлювати нормальне життєзабезпечення після російських ударів. І кожен з усіх цих ударів по енергетиці, по наших містах достатньо очевидно говорить про реальні інтереси та наміри Росії – їх там не угоди цікавлять, а подальше знищення України. І саме через це буксує дипломатія. І саме тому зараз, як і раніше, усім нам треба бути зосередженими на співпраці, політично бути разом – нам усім у Європі та, безумовно, всім європейцям – разом з Америкою. Українська команда попри все активно працює з представниками Президента Сполучених Штатів: цими днями будуть заплановані зустрічі наших українських представників у Сполучених Штатах. Українська делегація зараз на шляху у Сполучені Штати, і ми сподіваємося, що буде більше ясності як щодо тих документів, які ми вже фактично підготували з американською стороною, так і щодо відповіді Росії на всю ту дипломатичну роботу, яка відбувалась, яка відбувається.

Сьогодні ми обговорили з паном Президентом ситуацію в дипломатії – глобально. Також – у наших відносинах на європейському рівні: те, що стосується Євросоюзу та України, європейських програм та України. В цьому році мають запрацювати надзвичайно важливі для нас ініціативи, і ми розраховуємо, що це дійсно підтримає і нашу державу, і всіх нас у Європі. Зокрема, є рішення, про яке ви знаєте, про 90 мільярдів євро для України на два роки, і це справедливе рішення. Фактично – це фінансування нашого захисту й нашого відновлення за рахунок російських активів. Росія повинна платити за те, що робить. Відповідно, потрібні чесні та справедливі механізми використання цих коштів: і 90 мільярдів, які виділені, і російських активів, які заморожені у Європі. І ці механізми мають працювати реально на посилення нас – України, українців. Є загальноєвропейська оборонна програма SAFE, і ми розраховуємо, що українська участь у програмі буде відчутною. Ми вже показали, що можемо робити разом ефективну зброю, і разом із Чехією можемо ще збільшити цю співпрацю, перш за все у виробництві артилерії та дронів, дронів-перехоплювачів. Важливо, щоб наші європейські партнери передбачали конкретну частку в програмі SAFE у своїх країнах саме на Україну – саме в нашої країни, у наших воїнів найкраща на сьогодні експертиза у Європі щодо зброї й тактики, які реально працюють. Також має бути й надалі активною наша спільна робота з усіма у Європі в рамках програми PURL, яка дозволяє нам купувати американську зброю для нашого захисту, у тому числі ракети для «петріотів», і не тільки ракети для «насамсів», багато того, що нам зараз потрібно, та водночас розвивати дійсно ефективні й практичні відносини між Європою та Сполученими Штатами. З Америкою, яка є зараз, тільки така практична співпраця може дати дійсно важливий результат, і ми розраховуємо, що в цьому році європейці будуть такими ж активними, як і торік. Розраховуємо також, що наші попередні домовленості щодо ППО та звʼязки вашої країни у світі допоможуть нашому найбільш нагальному завданню – захисту від російських щоденних ударів. Дякуємо за це.

Дякую, пане Президенте. І хочемо від усієї нашої держави на знак поваги до вас особисто, до чеського народу та Чеської Республіки, на знак вдячності відзначити вас нашою державною нагородою.