Заява Президента України під час спільного з Президентом Польщі спілкування з журналістами

Дуже дякую.

Дякую, шановний пане Президенте!

Дякую нашим командам за організацію цього візиту.

Шановні присутні, шановні пані та панове.

Шановні журналісти.

Я радий бути знову з офіційним візитом у Польщі. Я вдячний за нашу розмову, пане Президенте, я дуже дякую вам за відвертість, у нас була така перша розмова. Я сприймаю це позитивно й дуже сподіваюся, що цей візит відкриває нову й іще більш вагому сторінку у наших із вами відносинах – відносинах України та Польщі, у відносинах не просто сусідів, але й тих двох європейських елементів, без яких в усій нашій частині Європи просто не буде свободи. Бо не буде безпеки. Українська незалежність і польська незалежність – це фундамент, який дає змогу кожній нації нашої частини Європи жити вільно, так як треба, без влади Москви. Саме тому важливо, щоб ми з вами співпрацювали, щоб із вами підтримували одне одного і щоб ми з вами координувалися в захисті Європи, захисті наших народів. Бо захист людей – це найголовніша наша ціль.

Сьогодні ми з паном Президентом Навроцьким обговорили передусім безпекову ситуацію – все те, що стосується війни, все те, що стосується дипломатії. Я вдячний Польщі за дуже відчутну й дуже сильну підтримку для України, для українців від початку вторгнення. І те, що зараз сказав Кароль, – я також хотів би подякувати і згадати Президента Дуду, який із початку повномасштабної війни нас підтримував. Ми дуже дякуємо йому, дякуємо вам, польському народові. І ви знаєте, що важливо, що з початку вторгнення і традиційно протягом усіх років після відновлення нашої самостійної державності в 1991 році Польща завжди нас підтримувала, Польща була завжди з Україною, і ми завжди стараємося, щоб Польща і була присутньою в усіх процесах, які визначають майбутнє Європи. Зокрема, Україна завжди запрошує Польщу взяти участь у зустрічах Коаліції охочих – це наша глобальна робота з партнерами, яка визначить, що буде основою безпеки – безпеки від Росії – у нашому регіоні після цієї війни. Президент Навроцький брав участь у контактах із Президентом Сполучених Штатів Америки, із Дональдом Трампом. Влітку цього року, в серпні, було важливо, що Кароль нагадав Президенту Трампу про річницю Варшавської битви, – якраз тими днями ми говорили. І це була згадка, яка дуже серйозно символізувала значимість як Польщі, так і України, нашої спільної роботи для захисту всієї Європи.

Україна зараз не тільки отримує підтримку від наших друзів, від наших сусідів, але й пропонує досвід свого захисту в цій війні. Сьогодні Україна володіє найбільш передовими технологіями захисту життя людей та найбільш сильними можливостями виробництва зброї. Зброї, яка є сучасною, яка є ефективною. І я пропоную Польщі весь цей досвід – ми про це сьогодні говорили з Президентом, будемо далі продовжувати ці контакти – весь цей досвід, ми хочемо бути солідарними в посиленні наших держав, нашого регіону, нашої Європи. Україна пропонує Польщі консультації щодо захисту від дронів. Ми знаємо, як відбиватись від кожного з усіх існуючих типів дронів, які має Росія і які можуть бути застосовані проти наших сусідів, проти Польщі, проти інших націй. Ми готові й надалі підтримувати безпековий діалог із Польщею, зважаючи на загрози з території Білорусі. Україна може запропонувати також співпрацю в питаннях безпеки на морі. Це важливо з точки зору польських позицій у Балтійському морі. Я запрошую – і піднімав це питання – Президента Навроцького відвідати Україну, і ми готові продемонструвати наші виробничі, наші безпекові можливості, які маємо і якими можемо посилити нашу співпрацю – у вдячність, передусім вдячність, за допомогу Польщі для України.

Вчора Європейський Союз ухвалив історичне рішення для України щодо фінансових гарантій безпеки. Це рішення дає Україні фінансову впевненість на найближчі роки. Польща підтримала нас – ми вдячні за це. Якщо Росія буде затягувати цю війну – а саме такі сигнали весь світ чує з Москви, вони продовжують нам погрожувати, – ми використаємо кошти на оборону. Саме якщо вони будуть продовжувати війну. Якщо світ примусить Росію до миру, ми будемо використовувати ці кошти виключно на відбудову нашої держави. Російські активи залишаються у Європі – нерухомі. Важливо, щоб спрацював принцип: Росія повинна заплатити за цю війну, яку Росія й почала, – і я прошу Польщу це підтримувати й надалі, – і Росія не має отримати жодної вигоди від цієї війни. Інакше після спроб поділу України будуть нові спроби Росії поділити інших сусідів.

Україна розраховує й надалі йти шляхом захисту, шляхом розвитку разом із Польщею. Зараз є у Європі різні програми, наприклад оборонна програма SAFE. Ми готові працювати в рамках цієї програми, щоб виробити саме ту зброю, яка буде справді сучасною, і справді зброя буде дієвою в захисті від наявних загроз для всіх нас. Україна має таку експертизу. Багато говорилося про необхідність виробництва у Європі – і ми повинні говорити й про засоби стримування, захисту – засобів протиповітряної оборони, зокрема «петріотів». Усе це треба починати як можна швидше. Ми можемо працювати над цим разом. Також ми будемо раді бачити польські компанії у відбудові нашої держави. Ми сьогодні про це говорили з Президентом, і в нас була довга бесіда, і важливо, щоб були спільні проєкти – вони завжди об’єднують.

Ще дві особливі речі.

Україна й Польща пройшли століття поруч одна з одною, і було і героїчне і, на жаль, і трагічне на нашому шляху. Ми поважаємо польський погляд на шлях наших народів, ми шануємо вашу памʼять про те, що було, розраховуємо на вашу повагу до нашої української памʼяті, готові працювати разом так, щоб звʼязки між Україною та Польщею давали силу, щоб зв’язки давали розвиток нашим народам. Кожна із жертв, які, на жаль, були заслуговує на належне християнське вшанування. Кожна історична постать, яка додає нам єднання й розуміння одне одного, заслуговує на належну повагу. Україна дуже сподівається, що саме так і буде. І це в інтересах усіх, упевнений, наших людей. Ми говорили про це сьогодні з Каролем, і важливо, що вже проходять пошукові та ексгумаційні роботи, і в цьому році є перші результати. Наші інститути національної памʼяті спілкувалися сьогодні про це в нашій присутності, ми будемо підтримувати їх на цьому треку й далі. Польща прийняла багатьох українців після початку вторгнення, і ми вдячні за це. Памʼятаємо, як це було. Бувають часом непрості моменти в наших суспільствах, але ми, як президенти, – ми маємо визначати таку політику, яка підтримує нас разом. Без належності України, без незалежності нашої держави Москва неминуче прийде всюди, піде далі у Європу. Без нашої незалежності Москва неминуче прийде за Польщею. І тому важливо, щоб були ми. Важливо, щоб були ви. Дуже важливо, щоб були Україна й Польща, і важливо, щоб ми були разом.

Я хочу подякувати пану Президенту за цей візит, за саме перший офіційний візит іноземного лідера в Польщу. Я вдячний за цей високий рівень. Я безумовно запрошую Президента в Україну.

І я впевнений, що це важливо для наших суспільств. Ви підняли таке питання, пане Президенте, під час виступу щодо громадської думки. І Україна завжди вдячна Польщі. І завжди буде вдячна, пам'ятати всі ці дні ганебної агресії Росії проти нас. Але при цьому Україна завжди захищала себе й захищала собою Європу. І найбільшу ціну ми заплатили. Це життя наших людей, сімей, наших дітей. Я думаю, що дуже важливо, щоб союз між нашими державами був міцний. І ми маємо зробити все, щоб він був найсильнішим за будь-який час. І щоб він залишився – цей союз. Він важливий. Є ризики, безумовно. Є зовнішні фактори. Але ми повинні працювати як лідери на тому, щоб цей міцний союз був і надалі. Це залежить і від риторики обох країн. Нам всім треба бути уважними, уважнішими, поважати одне одного. І дуже обережними. Росія хоче розладу, хоче зруйнувати такий міцний союз. Союз двох народів, багатьох поколінь України й Польщі. Не дамо їм це зробити.

Слава Україні!