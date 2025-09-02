Заява Президента України під час спільного з Президентом Євроради спілкування з представниками ЗМІ

Шановні присутні!

Добрий день. Передусім хотів би подякувати шановному пану Президенту. Антоніу, дякую вам, дуже дякую, що ви сьогодні тут, що ви на Закарпатті, підтримуєте Україну. Знаємо про ваш щільний графік. У нас вчора були зустрічі, багато різних зустрічей, але ви знайшли цей час підтримати Україну, і я дуже дякую за цей приїзд, саме в цей регіон. Для нас це дуже важливо. У нас сьогодні регіональний саміт, і те, що ви берете участь у цьому саміті наших регіонів, наших громад, – для нас це дуже важливо.

Шановні присутні тут, в Ужгороді!

Пане Президенте Євроради!

У нас була зараз дуже продуктивна розмова. Ми були вчора в Парижі, на зустрічі коаліції охочих, також разом говорили з Президентом Сполучених Штатів Америки – говорили з іншими лідерами Європи. Відчувається, що зараз є шанс підштовхнути ситуацію заради більшої безпеки та більших наших спільних результатів – України та всієї Європи.

Перше: я дякую, що Євросоюз – європейські інституції – беруть активну участь у розробці гарантій безпеки. Я хочу підкреслити: ми створюємо таку систему безпеки, яка почне працювати вже в час війни і збережеться після війни та розгорнеться повністю. Багато деталей уже опрацьовано. Тридцять п’ять країн у нашій коаліції охочих, і з них 26 готові брати участь у гарантуванні безпеки. Це конкретні речі на землі, у небі, у морському просторі, у кіберпросторі, також це про фінансування наших сил.

Ми в Україні дуже цінуємо й такі європейські інструменти, як програма SAFE. Дуже дякуємо, Антоніу. До програми приєднались уже 19 європейських країн. Ми говорили сьогодні з Президентом Коштою про можливості цієї програми. Україна має бути повноцінною учасницею, і програма SAFE може значно допомогти розбудові оборонних спроможностей в Україні та в інших країнах Європи. Наші команди предметно цим займаються.

Друге: дуже важливо, що всі однаково бачать Україну частиною Євросоюзу. Це справді велика зміна. Членство України у Євросоюзі – гарантія безпеки. Це й про економічну безпеку, і про геополітичну безпеку. Вдячний усім, хто сприймає ситуацію саме так. Членство України у Євросоюзі підтримується і Америкою, яка вважає, що наша безпека – кожного на континенті – має бути спільною європейською справою. Також нарешті ми чуємо сигнали з Росії, що вони вже сприймають членство України у Євросоюзі. Шкода, що вони сприймають реальність із такою затримкою: ще з 2013 року Росія йшла до цієї простої думки. Але зараз це треба почути й деяким іншим, великим друзям Росії у Європі: якщо вже навіть Путін не заперечує, то позиції деяких країн, Угорщини щодо кластерів у перемовинах з Україною виглядають справді дивно.

Вчора в розмові з Президентом Трампом багато було про енергетичну безпеку – як зменшити російські доходи. Президент Трамп був незадоволений тим, що європейці купують російську нафту й газ. І це стосується, зокрема, політики деяких європейських країн, і Словаччини, і Угорщини, напевно ще є деякі країни. Сьогодні – пізніше – я буду говорити про це з Прем’єр-міністром Словаччини. Сподіваємось дуже, що інші наші сусіди теж почують відповідні сигнали.

Сьогодні ми детально обговорили з Президентом Коштою те, що відбувається в перемовинах щодо членства, а також скоординували наші кроки.

Хочу також подякувати Антоніу та всім у Європі, хто допомагає нам робити сильною нашу спільну санкційну політику. Санкції проти Росії, сильні тарифи на торгівлю з тими, хто допомагає Росії, – усе це справді потрібно. Так само потрібно, щоб ми готували рішення щодо російських активів – це інструмент довгострокового захисту та відновлення після ударів Росії по нашій країні. Цілком справедливо, щоб російські активи були частиною плати Росії за їхню агресію.

І третє. Я вдячний за підтримку з боку Євросоюзу для всіх наших програм стійкості. Це й програми в енергетиці, це й програми у відбудові, це й освітні програми для наших дітей. Євросоюз готовий підтримати одну з найбільш чутливих соціальних програм в Україні – програму безкоштовного харчування у школах для всіх українських дітей. Це важливо в час війни – щоб українські діти незалежно від обставин, незалежно від ситуацій, непростих ситуацій, різних – усі діти могли отримати безкоштовне харчування. Ми говорили про це напередодні, до речі, і з Урсулою фон дер Ляєн, і ми працюємо, щоб усе це забезпечити. Дякуємо, Антоніу. Дякуємо за підтримку.

Слава Україні!