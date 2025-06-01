Заява Президента України за підсумками саміту «Бухарестської дев’ятки» та нордичних країн

Гітанасе, пане Президенте!

Важливо бути сьогодні тут, у Вільнюсі.

Дорогі друзі, партнери!

Ми всі хочемо одного – зупинити російську війну, досягти справжнього миру й забезпечити тривалу безпеку. Саме заради цього ми всі працюємо.

По-перше, я поінформував наших партнерів про ситуацію на фронті. Ми також обговорили нашу операцію всередині Росії, яка серйозно послабила їхню армію. Операція «Павутина» показала, який насправді вигляд має сучасна війна й чому так важливо мати перевагу в технологіях.

Усі наші спільні інвестиції у виробництво дронів, увесь наш спільний бойовий досвід, усе, що ми робимо разом із нашими партнерами, – усе це робить Європу сильнішою. Сьогодні ми погодили з партнерами кілька спільних рішень, які ще більше зміцнять нашу оборону. Дякую всім за вашу готовність допомагати. Будуть нові пакети. Будуть нові інвестиції у виробництво зброї в Україні, особливо дронів. Україна може виробляти значно більше, і ми розглядаємо партнерські інвестиції як спосіб надати цим партнерам пріоритетний доступ до поповнення їхніх арсеналів після цієї війни.

По-друге, дякую всім за наше спільне бачення того, що потрібно дипломатії, щоб вона була успішною.

Сьогодні ми чітко бачимо ситуацію: якщо Росія перетворить зустріч у Стамбулі на порожні балачки, має з’явитися новий рівень тиску – нові санкції, і не лише з боку Європи. Ми маємо працювати над спільними санкціями на рівні G7 – включно зі Сполученими Штатами – і з усіма у світі, хто прагне миру. Дуже важливо, щоб кожен із наших партнерів підтримав саме такий підхід. Санкції проти Росії необхідні. Важливо серйозно обмежити російську торгівлю нафтою та використання Росією танкерів. Санкції, включно із вторинними санкціями, тарифами та обмеженнями цін, можуть спрацювати й підштовхнути Росію до миру. Без тиску Путін просто продовжить гратися з усіма, хто хоче завершення цієї війни.

Переговори в Стамбулі щойно завершились, і я чекаю повного звіту від міністра Умєрова. Через турецьку сторону відбувся обмін документами, і ми готуємо новий раунд звільнення військовополонених.

По-третє, майбутній саміт НАТО може посилити безпеку Європи або, якщо буде надіслано неправильний сигнал, лише підбадьорити Путіна.

Ключ до тривалого миру очевидний – агресор не має отримати жодної винагороди за війну. Путін не повинен отримати нічого, що могло б виправдати його агресію. Будь-яка винагорода лише покаже йому, що війна окупається.

Геополітичні здобутки для Росії так само важливі, як гроші чи території. Якщо Путіну дозволять вирішувати, хто може вступити в НАТО, де може бути інфраструктура НАТО, а де ні, це лише розпалить апетит Росії до війни. Наша спільна мета протилежна: повністю покласти край російській жазі до агресії.

Україна виконує свою частину роботи. Я вдячний усім партнерам, які виконують свою. І ми маємо діяти як єдина євроатлантична спільнота. Червневий саміт НАТО – це правильне місце і правильний час, щоб надіслати чіткий сигнал: Росія не отримає нічого від цієї війни. Потрібні сильні рішення. Рішення для Європи, а не для Путіна. Ми всі маємо працювати разом, щоб це справді відбулося. І це можливо.

Дякую всім, хто допомагає нам. Щиро дякую!