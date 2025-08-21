Заява Президента України за підсумками зустрічі з Генеральним секретарем НАТО

Дуже дякую, Марку, дорогий друже!

Шановні присутні, шановні наші команди, шановні журналісти!

Сьогодні ми вітаємо в Україні нашого друга, нашого союзника – напередодні Дня Незалежності України, – і це в багатьох сенсах слова союзник. Марк допомагає Україні, допомагає нашому захисту, допомагає нашим відносинам з іншими партнерами протягом усіх цих років від початку цієї війни, від початку повномасштабного вторгнення – і коли був Прем’єр-міністром Нідерландів, і зараз як Генеральний секретар НАТО. Ми дуже цінуємо твою особисту підтримку, Марку. Я дуже тобі дякую. І сьогодні ми говорили передусім про те, які наші наступні спільні кроки можуть дати Україні та всій Європі більше, більше безпеки та наблизити реальне завершення війни.

Перше – це гарантії безпеки. Ми досягли разом з усіма нашими партнерами важливого взаєморозуміння зі Сполученими Штатами Америки. Сполучені Штати готові бути частиною гарантій безпеки для України, і це вперше ми досягли саме такої готовності. Зараз фактично кожного дня тривають перемовини щодо конкретного наповнення гарантій безпеки для України. На рівні радників із питань безпеки, на рівні наших військових, на рівні дипломатів усіх команд. Учора був дзвінок Україна – уся Європа – Сполучені Штати Америки. Сьогодні продовжиться саме така робота. Я вдячний усім, хто до цього залучений. Загальною метою нашою є саме те, як це формулюється – і це в діалозі, і це з партнерами – і це мають бути гарантії Article 5-like, тобто як п’ята стаття договору про НАТО. І це реально дієві гарантії безпеки, саме на такий результат ми маємо вийти. Щоб була абсолютно чітка архітектура: які країни допомагають нам на землі, які працюють для безпеки нашого неба, які гарантують безпеку на морі, допомагають Україні. Також це питання фінансування нашої армії – саме такої чисельності та якості української армії, яка буде захистом для України. Багато в чому все це базується на нашій взаємодії з партнерами, на нашій взаємодії з НАТО, яка вже досягнута. Українська армія, загалом наша інфраструктура оборони та безпеки дуже серйозно інтегровані в систему Альянсу. Багато є двосторонньої співпраці з членами Альянсу. Обов’язково всі практичні рівні нашої співпраці з НАТО ми будемо продовжувати.

Друге – це зброя для воїнів України. Зараз уже працює програма PURL. Дуже дякую тобі, Марку, за цю ініціативу. Вона дуже сильна. Програма, яка дає змогу купувати американську зброю за кошти партнерів. У цій програмі вже 1,5 мільярда доларів від наших європейських партнерів. Незабаром приєднаються нові учасники – дякуємо кожному. Це дає змогу Україні купувати в Америці такі, безумовно, потрібні речі, як air defense. Безумовно, передусім це «петріоти», ракети, і «хаймарс», і інша зброя. Я хочу подякувати тобі ще раз, Марку, за організацію, за координацію цієї програми. Важливо, щоб кожен місяць додавав програмі фінансів та дієвості – у середньому це мільярд доларів на місяць. Ми обговорювали з Марком: може бути на місяць мільярд, може бути десь 1,5 мільярда – над цим потрібно працювати. Ми говорили про це – як залучити більше країн до цієї програми PURL. Також критично, щоб було достатнє фінансування для наших програм внутрішнього виробництва українських дронів, це друга частина була нашої розмови з нашими командами вже, виключно про внутрішнє виробництво. Український потенціал виробництва значно більший, ніж наші сьогоднішні фінансові можливості. Ми працюємо, щоб закрити цей дефіцит. І сьогодні Марк уже бачив наші дрони – деякі, різні види, дуже ефективні, дійсно це зброя номер один: яка стримує ворога, яка тримає фронт і зменшує кількість втрат українців. Це, безумовно, напевно, найголовніше – зменшує саме завдяки дронам. Росіяни збільшують кількість застосування дронів. Ми це бачимо. У нас усе є для протидії. Важливе фінансування. Найближчим часом нам треба закрити дефіцит. Ми вже про це говорили, це не секрет – це 6 мільярдів, трішки більше, ніж 6 мільярдів. Але ми дуже розраховуємо на цю підтримку від партнерів.

І наступне – це дипломатія. Ми обговорили ключові деталі спільної роботи заради змістовних перемовин про закінчення війни. Ми часто радимось із Марком – постійно на зв’язку, – як краще діяти, особливо в контексті партнерства – загального партнерства і спільного партнерства зі Сполученими Штатами Америки, з Президентом Трампом. У нас був, я вважаю, історично важливий візит у Вашингтон, у столицю. Ми домовились про гарантії безпеки, про які вже я сказав. Також ми говорили про формати зустрічі з Росією, з російським очільником – двосторонній формат і тристоронній. Ми також про все це чули. Саме на рівні лідерів мають вирішуватись питання, щоб завершити війну. Але бачимо зараз, що росіяни роблять усе, щоб зустрічей не було. Україна, на відміну від Росії, не боїться будь-яких зустрічей із лідерами. Ми готові працювати продуктивно максимально, ми сподіваємось, що партнери допоможуть забезпечити хоча б мінімально продуктивну позицію російської сторони. Треба примушувати їх до дипломатії. Потрібні справді сильні санкції, якщо вони не погодяться на дипломатичне розв’язання цієї війни. Якщо вони не захочуть закінчувати війну, ми дуже розраховуємо на сильні пакети від партнерів. Ми вважаємо, що треба робити все, щоб Росія не змогла й далі ховатися від зустрічі. Ми бачимо сильний сигнал Сполучених Штатів, що вони готові йти вперед. Європа й інші країни в межах коаліції охочих готові допомагати – ми за це вдячні. Побудована серйозна платформа коаліції – це більш ніж 30 країн, серед яких Японія, Канада та інші. Проукраїнська коаліція – і вона достатньо велика. Важливо все це реалізувати. Це дуже непросто, але важливо. Над чим ми й працюємо.

Слава Україні!