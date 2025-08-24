Заява Президента України за підсумками зустрічі з Прем’єр-міністром Канади

Бажаю всім здоров’я!

З Днем Незалежності!

Шановний пане Прем’єр-міністре, шановний Марку!

Шановні присутні, команди, наші гості!

Шановні журналісти!

Передусім ще раз хочу подякувати Марку за те, що цей візит – саме сьогодні, у такий важливий день для України, українців – День Незалежності. І це надзвичайно символічно, бо Канада була серед перших, хто визнав відновлення незалежності України, визнав нашу суверенну державу. І вже 34 роки ми незмінно з Канадою, ми друзі, ми партнери, ми однаково бачимо, що є цінностями та як ці цінності треба захищати. Я вдячний Канаді за всю ту підтримку, і ця підтримка – вона абсолютно щира. Ми цінуємо й особливий зв’язок наших народів, наших культур: саме в Канаді одна з найбільших, найсильніших українських спільнот – більш ніж мільйон людей. І це значно доповнює наші відносини, нашу близькість – України та Канади. Впевнений: завжди будемо саме такими близькими. Дякую.

Але сьогодні візит Марка не обмежується лише символічністю – у нас дуже змістовна зустріч. Є важливі підписані документи, є чіткі домовленості. План дій щодо реалізації безпекової угоди між нашими країнами, також угоду про адміністративну допомогу в митних справах було підписано на рівні наших міністрів і домовленість щодо виробництва дронів. Це важливо, це пріоритет, і ви все це знаєте. І зараз час такий, що кожен день має значення і має бути наповненим. Ми говорили про дипломатію – по всі наші контакти й можливості з партнерами. Я поінформував про нашу роботу з американськими партнерами, і ми обговорили перспективи з Прем’єр-міністром. Потрібно й надалі тиснути на Росію, щоб закінчити цю війну, закінчити достойно, гарантованою безпекою, гарантованим миром. Це можливо тільки завдяки спільній силі всіх у світі, хто хоче миру й хто поважає міжнародне право. Формат розмови лідерів є найбільш ефективним шляхом. Я вдячний Канаді за підтримку в цьому й за готовність працювати на своєму рівні з іншими глобальними суб’єктами, щоб дати більший поштовх тиску на Росію.

Канада є активною учасницею коаліції охочих, і ми розраховуємо, що Канада братиме активну участь у реалізації гарантій безпеки. Зараз наші команди – учасників коаліції – розробляють формат майбутнього спільного гарантування безпеки для України, для регіону. Важливо, щоб усе стало максимально практичним. І вважаємо, що Канада має бути представлена на такому ж рівні, як і наші найближчі партнери у Європі в розробці гарантій безпеки, залученні до процесу захисту миру. Ми розраховуємо на присутність канадських сил в Україні. Для нас це важливо.

Ми обговорили сьогодні нашу оборонну співпрацю. Країни НАТО зараз підключаються до нової програми під назвою PURL – це колективний інструмент, який дає змогу збільшити допомогу Україні завдяки закупівлям зброї саме у Сполучених Штатах Америки. Вже в програмі – рішення на 1,5 мільярда доларів. Країни Європи зробили свої кроки, і я вдячний за готовність Канади приєднатись до програми. І ми це говорили, і Прем’єр-міністр про це вже сказав: буде плюс 500 мільйонів доларів, і це для нас дуже важливо. Я поінформував Марка про наші можливості у виробництві зброї, і це питання передусім, які в нас пріоритети з боку Канади. Передусім для нас пріоритет – дрони на фронт. Ми маємо суттєвий дефіцит фінансування, хоча ми могли б значно збільшити постачання дронів. Зараз саме дрони є такою зброєю – треба тримати фронт, треба завдавати відповідних ударів, захищаючи свою енергетику, завдавати ударів по цілях ворога. І тому дрони в цьому захисті й у таких тактичних кроках – це номер один.

Вони дають нам змогу зберегти на полі бою життя людей. Саме на виробництво дронів будуть спрямовані кошти, які виділяє Канада. Ми про це говорили, і в нас є домовленості. Канада готова фінансувати, приєднатись до цієї ініціативи. Дякую за це, Марку. Дякую.

Ще один важливий напрям співпраці – санкції. Тут, безумовно, ми вдячні Канаді. Канада – серед лідерів у санкційній роботі, ми це цінуємо дуже. Часто так буває, що саме Канада стає першою в запровадженні санкцій проти тих чи інших суб’єктів, і далі світ наслідує це. Зараз ми вже фактично підготували новий рівень такої роботи – Україна синхронізувала санкції Канади, вчора відповідне рішення набуло чинності. І найближчим часом ми готуємось до того, що Канада синхронізує наші українські санкції – перші наші пакети будуть поширені в юрисдикції Канади. Це важливо, і я вдячний, що ми разом виводимо тиск на Росію на такий справді відчутний рівень. Працюємо й для того, щоб російські активи працювали на захист від російської агресії. Ми дякуємо за цю підтримку.

Обговорили енергетичну співпрацю, дуже важливо для нас – саме енергетика є основою стійкості. Запропонував сьогодні Канаді долучитися до значних енергетичних проєктів – велике таке енергетичне партнерство. Ми маємо відповідну портову інфраструктуру, ми маємо потужності зберігання. Українські сховища можуть бути використані для постачання канадського газу, і це дуже потрібно для стабільності не тільки в Україні – в усій Європі. Ми обговорили з Марком можливість швидкої реалізації такої програми. Я думаю, що наші міністри енергетики проведуть окрему зустріч і все це обговорять. Ми домовились, що це станеться найближчими днями. Ми розраховуємо на участь Канади у реконструкції України, і це стосується не тільки відновлення об’єктів, але й відновлення людей – реабілітація після поранень. Говорили про такі програми для наших ветеранів, і я вдячний Канаді за готовність, і дуже надіємось, що з’явиться в нас конкретика, яка може спрацювати в інтересах багатьох наших людей.

І ще одне.

Хочу окремо відзначити участь Канади в нашій глобальній коаліції для повернення додому українських дітей, які були викрадені росіянами. Це тисячі дітей, які досі в Росії, і надзвичайно складно їх повертати. Але це повинно відбутись – безумовно. Ми вдячні всім, хто допомагає. Сорок одна країна зараз вже є в нашій коаліції. Вдячний Канаді за активність. Маємо повернути всіх українських дітей, усіх полонених – наших військових, наших цивільних. І в нас сьогодні є можливість – голова Офісу буде з командою, буде також із Прем’єр-міністром і з командою Прем’єр-міністра. Сьогодні буде можливість відвідати офіс Bring Kids Back і поспілкуватись, обговорити програми, які в нас є, на що ми розраховуємо.

Ми дуже сподіваємось, що одного дня точно всі наші діти – вони будуть вдома, у мирній Україні, незалежній, і з гарантованою безпекою. Працюємо разом саме для цього.

І зараз, у цей день, День Незалежності, я окремо хотів би ще подякувати нашим воїнам. У них є дуже хороші результати в далекобійних ударах. Усі це бачать, і сьогодні у нас є, я вважаю, дуже, дуже позитивні результати на Донбасі. Хороші сюрпризи для «рускіх». Я думаю, що Головком повідомить пізніше всі деталі.

Слава Україні!