Заява Президента України за підсумками зустрічі з Президентом Фінляндії

Дорогий Алексе, пане Президенте!

Шановні присутні, шановні журналісти, наші команди!

Впевнений, ми всі раді вітати сьогодні в Україні Президента Фінляндії – людину, яка так багато, дійсно, так багато робить, щоб підтримати нас, щоб зупинити цю війну та надійно гарантувати безпеку. Ми працюємо з Алексом та Фінляндією дуже предметно у кожному із цих напрямів, і я вдячний за всю допомогу. Важливо, що ми з Алексом – ми постійно координуємось – я дякую тобі за це, за твій вклад, за твій час. Іноді буквально координуємось щодня, і це стосується зокрема наших відносин зі Сполученими Штатами Америки та з Президентом Трампом, з іншими нашими європейськими партнерами. Фінляндія надає Україні відчутну оборонну, гуманітарну та політичну підтримку. Також Фінляндія разом з іншими європейськими країнами – активний учасник Коаліції охочих і буде одним із гарантів безпеки для України, для східного флангу та всієї нашої Європи після завершення цієї війни. Безпека у Європі може бути результатом тільки, безумовно, спільних дій – дій європейців і взаємодії Європи з глобальними суб’єктами, передусім з Америкою. Заради цього разом працюємо – і достатньо, на мій погляд, достатньо результативно. Дякую тобі, Алексе, за те, що ти в цьому.

Звісно, ми приділили багато уваги сьогодні тому нападу, який учора росіяни здійснили проти Польщі. Майже два десятки дронів, на мій погляд, – цілеспрямовано. Є повний аналіз траєкторії руху дронів, з’ясовується все більше деталей щодо конструкції відповідних дронів, які використовувала Росія. Все це вказує, що запуск дронів Росією на територію Польщі через територію України й також через територію Білорусі був продуманим і точно не випадковість. Вже фактично розпочались і військові навчання Росії та Білорусі на території Білорусі – ми слідкуємо за цим в Україні. Наші військові фіксують переміщення російської техніки, розбудову воєнної інфраструктури. Сенс таких дій Росії точно не оборонний і спрямований точно проти не тільки України. Кожен у Європі відчуває, що Росія, на жаль, має можливості продовжувати й розширювати свою агресію. Отже, потрібні кроки, сильні кроки – і не тільки від Європи, – сильний тиск, який реально обмежить потенціал войовничості Російської Федерації. На жаль, навіть після вчорашніх подій, вчорашніх ударів дронів у Польщі, після багатьох гібридних атак Росії проти європейських країн та після багатьох масованих атак проти України немає справді сильних, таких відчутних кроків у відповідь Росії, які примусили б Росію до миру. Такі кроки важливі. І, на наш погляд, такі кроки можливі.

Я хочу подякувати Алексу, Фінляндії за підтримку всієї санкційної роботи у Європі, за координацію багатьох процесів, координацію Європи зі Сполученими Штатами Америки. Ми дякуємо багатьом близьким друзям України. Безумовно, у цьому списку і Фінляндія, і особисто Президент Фінляндії.

Санкції проти російської держави й проти російської торгівлі справді потрібні, і це залежить багато в чому також від Сполучених Штатів. Сьогодні ми детально обговорили, як спрямувати наші спільні можливості – Європи й Америки – на посилення тиску проти Росії. Важливо, щоб були реалізовані речі, про які ми домовлялись на зустрічах із Президентом Сполучених Штатів Америки і під час розмови не тільки у Вашингтоні, під час розмов після коаліції охочих у Парижі. Ми обговорили сьогодні також нашу роботу у форматі коаліції охочих – ми вже розуміємо архітектуру гарантій безпеки, я про це вже говорив раніше. Ми розуміємо, які, дійсно, санкції, які, дійсно, кроки можуть спрацювати. Ми розглядаємо членство України у Євросоюзі як частину важливих гарантій безпеки, передусім економічних гарантій безпеки для України. Я вдячний Фінляндії за підтримку нашого руху у Євросоюз, підтримку відкриття відповідних кластерів – Україна виконує всю належну роботу для цього, тож має бути 27 голосів. Будемо над цим працювати. Багато вже зробили разом для зміцнення виробництва зброї. Ми цінуємо, що Фінляндія готова підтримати й надалі цей напрямок. І не тільки фінансування українського виробництва, але й створення наших спільних виробництв. Ми почали вже з Данією відповідні процеси. Ми створюємо завод там. Ми сподіваємось, що цей рух буде продовжений з усіма нашими ключовими партнерами. Звісно, ППО – це незмінний пріоритет. Не тільки посилення нашої ППО, – а це вже завдання, – як нагальне завдання, так і побудова східного протиповітряного щита Європи – фактично це стає елементом політики Європейського Союзу. І важливо реалізувати це сучасно – щоб працювала і лінія дронів на захисті Європи, і всі можливості авіації, усі системи протиповітряної оборони, усі елементи цієї дійсно складної системи. Україна готова ділитися досвідом, розширювати виробництва. Україна пропонує всім європейським країнам-сусідам, сусідам нашими і сусідам Росії, безумовно, спільну програму фінансування, виробництва та розвитку дронів-перехоплювачів. Україна, на мій погляд, через війну, безумовно, завдяки нашому виробництву під час війни, ми – лідер у цьому напрямі, це абсолютно новий технологічний напрям. І до цього треба підходити максимально швидко – щоб бюрократичні процеси не заважали. Ми відкриті до цієї роботи, співпраці. Наші європейські друзі та ніхто у світі просто не має стільки ракет, щоб збивати всі види, усі різні види дронів. Ракета, яка коштує мільйон, хоч би якою вона була, просто не може збивати дрони, які коштують десятки тисяч доларів. Навіть якщо це сто тисяч доларів – це просто неможливо.

І ще одне.

Ми в Україні цінуємо, що Фінляндія бере участь у таких ініціативах, як коаліція укриттів. Це те, що допомагає нам не тільки на рівні держав, але й на рівні громад. Важливо активізувати цю роботу й саме таких коаліцій, усієї співпраці, яка допомагає людям, громадам, кожній людині в Україні. Дякую тобі, Александре, за візит. І в нас сьогодні також є гуманітарний Саміт перших леді та джентльменів, і нам дуже приємно приймати сьогодні першу леді Фінляндії. Дякуємо за підтримку. Там важливий напрям – це освіта в широкому сенсі цього слова й безпека освіти в Україні та, безумовно, в загальному, у ширшому сенсі цього слова. І я дуже дякую, що Фінляндія нас у цьому підтримує. Дякуємо за такий візит.

Слава Україні!