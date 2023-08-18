Заява про наміри між Президентом України та Прем'єр-міністром Швеції про посилене співробітництво щодо платформи CV90

Триваюча підтримка Заходом України є вирішальною для боротьби України за свою свободу та свободу всієї Європи.

Після 18 місяців війни у Європі ми дійшли висновку, що сучасні й маневрені наземні бойові системи мають ключове значення для відсічі та перемоги над агресором. Одним із головних елементів як оборонних, так і наступальних операцій на полі бою є мобільність, вогнева потужність, надійність та захист екіпажу сучасної гусеничної бойової машини піхоти (БМП).

У межах своїх довготривалих зобов’язань щодо підтримки України Швеція безкоштовно передала бойові машини піхоти (БМП) Combat Vehicle 90 (CV90) у солідарності з Україною в її боротьбі за суверенітет і свободу. Швеція також підтримала й надалі підтримуватиме Україну навчанням, запасними частинами та технічним обслуговуванням цих машин.

Визнаючи, що CV90 є високоефективною та сучасною бойовою машиною, Україна та Швеція переконані, що подальше співробітництво щодо платформи CV90 буде взаємовигідним.

Таким чином, ця Заява про наміри свідчить про прагнення України та Швеції посилити співробітництво щодо виробництва, експлуатації, підготовки операторів та обслуговування платформи CV90.

Україна та Швеція поділяють переконання, що більш тісне співробітництво сприятиме формуванню компетенцій і подальшому розвитку західних платформ. Це також відкриє можливості для подальшого й більш тісного співробітництва у майбутньому.

Цю Заяву про наміри слід також розглядати у світлі угод між Україною та Швецією щодо захисту інформації з обмеженим доступом та про підтримку у здійсненні оборонних закупівель, підписаних двома сторонами під час саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня, які символізують довготривале зобов’язання Швеції щодо підтримки України в більш широкому контексті.

Цією Заявою про наміри Швеція вкотре підтверджує своє зобов’язання продовжити свою потужну підтримку України стільки, скільки це буде потрібно.

Ця Заява про наміри підписана у двох примірниках.

Президент України Володимир Зеленський

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон

Вчинено у Харпсунді 19 серпня 2023 року