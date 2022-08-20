Заявляючи про готовність до перемовин, Росія намагається виграти час для підготовки до продовження загарбницької політики щодо України – Михайло Подоляк

Заявами про нібито бажання відновити переговори щодо миру Росія намагається відвернути увагу України та світової спільноти, щоб виграти час для підготовки до продовження реалізації загарбницької політики. На цьому наголосив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв’ю інтернет-виданню Wirtualna Polska.

«Велика угода про війну і мир неможлива, тому що Росія в цьому не зацікавлена. У Кремлі вважають, що Україна має бути стерта з лиця землі військовим шляхом. Також там мають наміри щодо Молдови, Грузії та Казахстану. Хочуть диктувати Європі правила гри. Миру в цих планах немає», – сказав він.

«Так, Росія хоче мирних переговорів. Однак це не щира пропозиція, а пастка. Бо йдеться не про припинення війни, а про зміцнення своїх позицій. Вона хоче закріпити територіальні здобутки, поки перебуває на вершині військових можливостей», – додав радник керівника Офісу Глави держави.

Він зауважив, що з цією ж метою Росія влаштовує енергетичний шантаж Європи, сподіваючись, що нестача газу у разі суворої зими призведе до зменшення підтримки нашої країни з боку ЄС.

«Припустимо, Україна погодиться й сяде за стіл переговорів з Росією. Є перемир'я. Тоді Росія висуває ультиматум: Україна має визнати наявну лінію фронту новим кордоном. Ми, звичайно, не погоджуємося на анексію чотирьох наших областей. Бойові дії відновлюються. Тоді російська пропаганда поширює у Європі меседж: дивіться, війна закінчилася, але Україна знову атакує. Вони роблять нас ініціаторами нового етапу війни», – пояснив Михайло Подоляк.

На його думку, у Європі можуть не зрозуміти справжніх мотивів агресора, оскільки там довго існувала думка, що Росія є хорошим партнером із величезним ресурсним потенціалом. Включення її в один економічний простір мало б посилити безпеку в регіоні.

Втім, радник керівника Офісу Президента переконаний, що Європа і зокрема німецька політична еліта трансформують свої погляди в питанні РФ та співпраці з нею. Він зазначив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц поступово змінює політичний курс країни, хоч і робить це дуже делікатно.

«Звичайно, ми хотіли б, щоб Німеччина пришвидшила постачання зброї. Час для нас – це найважливіше. Що раніше і що більше зброї ми отримаємо, то меншими будуть наші втрати. Однак Німеччина сьогодні стоїть на чіткій проукраїнській позиції», – констатував Михайло Подоляк.

Водночас він зазначив, що, прагнучи пом’якшити ставлення до себе як до токсичної країни, Росія погоджується на такі кроки, як укладення договору про експорт зерна. Радник керівника Офісу Президента нагадав, що цей документ був підписаний не між Україною та Росією, а між Україною, Туреччиною та ООН, і окремо між Росією, Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй.

«Всі мали інтерес до цього. Тому й був підписаний цей договір», – констатував він і зауважив, що Туреччина була зацікавлена в розблокуванні торговельних шляхів у Чорному морі та впливі на постачання зерна на світовий ринок, посиленні своєї ваги в регіоні, а Організація Об’єднаних Націй прагнула уникнути голоду в Африці, який спровокує нову хвилю біженців до Європи. Росія ж зберегла свою позицію в африканських країнах, які є нейтральними або підтримують війну проти України.

«Тож, щоб уникнути звинувачень у спричиненні голоду в союзних країнах, Росія підписала цю угоду. Таким чином вона також здобула кращу позицію в ООН», – сказав Михайло Подоляк.

У цьому контексті радник керівника Офісу Президента наголосив: для Кремля вкрай важливо, щоб міжнародні організації використовували слово «Росія» в позитивному контексті.

«Він розуміє, що пряма пропаганда, заснована на гаслах на кшталт «ми маємо право на вторгнення, вбивства та руйнування», не діє на західні суспільства. Росії вигідніше, коли міжнародні організації кажуть: «Не все так однозначно», – переконаний Михайло Подоляк.

За його словами, війна в Україні продемонструвала, що багато міжнародних організацій неспроможні виконувати ту роботу, заради якої створені.

Зокрема, радник керівника Офісу Президента згадав звіт організації Amnesty International (АІ).

«Ми вважаємо, що AI свідомо створила пропагандистський матеріал в інтересах Російської Федерації. Оприлюднений звіт виправдовує вторгнення в Україну та геноцид, який Росія здійснює на очах у всього світу», – наголосив він і повідомив, що наша держава має намір вжити юридичних заходів для недопущення подібних свідомих провокацій у майбутньому.

На думку Михайла Подоляка, Amnesty International дискредитувала себе, і слід провести міжнародне розслідування стосунків цієї організації з Росією.

Він також нагадав, що Міжнародний комітет Червоного Хреста, який виступає посередником у всіх збройних конфліктах і має забезпечити дотримання міжнародних конвенцій, не реагує на вбивство Росією українських військовополонених в окупованій Оленівці на Донеччині.

«Ми знаємо, як Росія ставиться до українських полонених – морить голодом, не надає медичної допомоги. На жаль, ми не можемо на це вплинути, бо ніхто нам цього не дозволить. Але для цього й існують міжнародні організації. Вони повинні вимагати доступу до бранців. Вони повинні бити на сполох, що Росія знущається, ґвалтує та вбиває. Але ці організації залишаються пасивними, вони мовчать. Червоний Хрест не є винятком», – сказав радник керівника Офісу Президента.

На його думку, в окупованій Оленівці росіяни хотіли приховати сліди тортур, яким піддавали «азовців». А звинувативши Україну в обстрілах колонії, росіяни прагнули підірвати довіру до України й показати, що міжнародні конвенції порушують не лише вони.

«Ми знаємо, що ні ракетного обстрілу, ні артобстрілу там не було. Вибух стався всередині будівлі. За два дні до цього туди поселили військовополонених. З кількох тисяч людей у колонії постраждали лише вони. Це була навмисна страта», – заявив Михайло Подоляк.

«Терор – це військова стратегія Росії. У соцмережах весь час публікують відео катувань та жорстокого поводження з українськими військовими. Росіяни стріляють по мікрорайонах наших міст. Харків, Миколаїв, Одеса, Київ... Хочуть навести паніку», – додав він.

Вчиняючи такі звірства та поширюючи інформацію про них, росіяни прагнуть залякати українців, зокрема захисників нашої держави, однак ефект від таких дій протилежний. Українці гуртуються в боротьбі з ворогом.

«Вони сподіваються, що наше суспільство, налякане жорстокою війною, почне схилятися до її завершення на російських умовах. У Кремлі не розуміють, що таке Україна, хто такі українці. Ми прекрасно усвідомлюємо, що залишити навіть шматок землі під російською окупацією – це гарантована війна для наступних поколінь. Нам це не потрібно. Ми хочемо жити в мирі», – резюмував радник керівника Офісу Глави держави й додав, що це можливо лише у разі перемоги над Росією.