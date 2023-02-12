Збереження довіри й поваги до органів системи МВС є одним із ключових завдань нового міністра – Президент України під час представлення Ігоря Клименка

Президент України Володимир Зеленський представив новопризначеного міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка керівникам правоохоронних органів, служб і відомств системи МВС та його структурних підрозділів.

«Серед головних завдань – довіра й повага. Щоб українські діти довіряли нашим поліцейським і самі хотіли ставати поліцейськими, нацгвардійцями, рятувальниками, прикордонниками. Щоб наші громадяни поважали Міністерство внутрішніх справ. І щоб «Гвардія наступу», яка зараз формується, стала міцним елементом наших сил оборони й безпеки», – сказав Глава держави, вітаючи Ігоря Клименка з призначенням на посаду.

Володимир Зеленський зауважив, що перед міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським, який загинув у авіакатастрофі цьогоріч у січні, було поставлено завдання вибудувати довіру й повагу до поліції та всіх працівників органів системи МВС, і Денис Монастирський впорався з ним.

«Денис разом зі своїми колегами робив усе, щоб виконати це завдання. Я вважаю, що йому вдалося. І я дякую всім, хто допомагав йому в цьому», – сказав Президент.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять Дениса Монастирського та керівництва міністерства, службовців МВС, які загинули під час виконання обов’язків та захисту України.

Як зазначив Глава держави, сьогодні помітно зросла довіра громадян до Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Державної прикордонної служби України, що входять до структури МВС.

«Зокрема, ми бачимо це під час формування нових бригад «Гвардії наступу». Повага до служби – це одна з важливих причин, чому люди справді йдуть на службу», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент висловив переконання, що Ігор Клименко на новій посаді також упорається із поставленими завданнями, адже він не лише відповідальний керівник, а й добре знає всі аспекти й напрями роботи МВС.

«Я дякую вам за те, що служите нашій державі. Дякуємо вам за підтримку. За те, що ви з перших днів війни на війні. Це показовий приклад», – додав Володимир Зеленський.

Ігор Клименко зі свого боку подякував за довіру й зазначив, що усвідомлює особисту відповідальність за збереження стабільності та керованості системи МВС у цей надскладний для нашої країни період повномасштабної війни.

«Ця війна позбавила людей найголовнішого – відчуття безпеки. І наша мета – повернути спокій і мир у кожну українську домівку, повернути наших людей з-за кордону додому. Весь колектив МВС продовжує працювати, щоб ця мета стала реальністю. У нас справді багато роботи», – сказав міністр.

Першочерговим завданням він назвав також посилення бойових спроможностей Нацгвардії, Нацполіції та Державної прикордонної служби.

«Уже зараз формуємо «Гвардію наступу» й маємо добровольців не просто набрати, а й за короткий строк якісно навчити. Сформувати справді бойові підрозділи, які зміцнять сили безпеки й оборони нашої держави», – розповів Ігор Клименко.

Не менш важливим, за його словами, є проведення стабілізаційних заходів, забезпечення правопорядку та відновлення діяльності органів системи МВС на деокупованих територіях, а також розмінування.

Міністр наголосив на необхідності притягнення до відповідальності всіх, хто скоїв воєнні злочини, та колаборантів.

«Кожен воєнний злочин агресора має бути якісно задокументований. Не можна пропустити жодного колаборанта чи зрадника. Всі вони мають отримати справедливе покарання», – наголосив очільник МВС.

Також має бути принципова, жорстка й ефективна протидія корупції, переконаний Ігор Клименко.

«Всі мають чітко усвідомлювати, що корупціонери – внутрішні вороги України. Ми боротимемося з корупцією як всередині системи МВС, так і в інших органах державної влади», – запевнив він.

Крім того, попри труднощі Міністерство внутрішніх справ продовжуватиме роботу в напрямку покращення системи надання сервісних послуг громадянам як в Україні, так і за її межами, і заходи з відновлення й укріплення державного кордону, додав очільник МВС.