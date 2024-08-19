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Зброя, безальтернативність Формули миру та санкційний тиск на РФ: Андрій Єрмак узяв участь у дискусії з керівниками закордонних дипустанов України

19 серпня 2024 року - 20:16

Зброя, безальтернативність Формули миру та санкційний тиск на РФ: Андрій Єрмак узяв участь у дискусії з керівниками закордонних дипустанов України

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак узяв участь у пленарній сесії «Євроінтеграційний поступ, надання зброї іноземними партнерами, забезпечення міжнародних заходів Президента України». Дискусія відбулася в межах наради керівників закордонних дипломатичних установ України. У заході також узяли участь керівництво МЗС та заступники очільника Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак наголосив, що для України надзвичайно важлива реалізація Формули миру.

«Зокрема, завдання наступного Саміту – змусити Росію поважати суверенітет України. Перед вами стоїть важливе завдання – забезпечити максимальну участь країн у тематичних зустрічах Формули миру, всіляко підтримувати українське бачення та рішучо протидіяти будь-яким спробам просування так званих альтернативних мирних планів», – сказав він.

За словами Андрія Єрмака, першочерговою потребою України є зброя, зокрема зміцнення протиповітряної оборони, постачання сучасних літаків, бронетехніки й високоточних систем. Також важливо посилити санкційний тиск на Росію.

«Санкції працюють, і ми це бачимо. Але розкрито далеко не весь потенціал цього інструмента. Тут план теж залишається незмінним: посилення обмежувальних заходів проти Росії, блокування можливостей обходу санкцій, притягнення агресора до відповідальності», – зазначив керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак також наголосив, що в економічній сфері ключовими завданнями є залучення інвестицій, сприяння експорту українських товарів, участь у відбудові та робота над використанням заморожених російських активів.

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