Здійснюємо зараз одну з наших контрнаступальних операцій на Донецькому напрямку – звернення Президента

Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Сьогодні Донеччина: Краматорськ, Словʼянськ, наші бойові бригади – спілкування з нашими воїнами. Я відзначив державними нагородами – саме за успіхи в боях – найкращих наших воїнів, тих, хто проявив себе найбільше цими тижнями. Ми здійснюємо зараз одну з наших контрнаступальних операцій – хлопці молодці – на Донецькому напрямку, у районі Покровська, у районі Добропілля. Жорсткі бої, але вдалося завдати росіянам відчутних втрат. Фактично наші сили позбавляють окупанта можливості здійснити на цьому напрямку наступальну повноцінну операцію, яку вони планували довго й на яку розраховували. Спочатку Сумщина була у них, тепер тут українські підрозділи досягають результату для України. Я дякую всім, хто задіяний. Операція триває – так, як ми визначали. Важливий успіх України. Дякую ДШВ, штурмовим полкам і батальйонам, усім нашим піхотинцям, розвідникам, артилеристам, підрозділам Національної гвардії. Дякую кожному, хто забезпечує безпілотну складову. Була сьогодні перша доповідь Головкома Сирського щодо результатів. За час від початку операції наші воїни вже звільнили 160 квадратних кілометрів, ще більш ніж 170 квадратних кілометрів очищені від окупанта. Суттєво поповнили наш обмінний фонд – майже сотня вже є російських полонених, будуть ще. Вже сім населених пунктів на напрямку звільнені, ще дев'ять очищені від російської присутності. Будь-яку групу окупантів, які намагаються сюди заходити, знищують наші хлопці. Втрати росіян тільки від початку цієї нашої контрнаступальної операції, тільки в районі Покровська, тільки цими тижнями вже більш ніж дві з половиною тисячі, з них більш ніж 1300 росіян убито. Україна цілком справедливо захищає свої позиції, захищає свою землю. І це героїчний захист. Я пишаюсь нашими воїнами, пишаюсь нашими людьми. Україна в цій війні знаходить захист від кожної російської підлості. Ми зриваємо всі російські плани – плани знищення нашої держави. Наша оборона завжди активна. І ми довели, що українці можуть досягати необхідних результатів, навіть тоді досягати, коли багато хто у світі очікує результатів від Росії. Важливо, щоб і партнери діяли достойно – саме так, як наші люди заслуговують на підтримку. Росію треба змусити до миру. І це може зробити Україна за наявності достатньої сили в нашої армії, достатньої далекобійності. І це може зробити світ разом, разом із нами, безумовно, – сильними санкціями проти Росії, сильним тиском, таким же сильним, які сильні наші люди. Я хочу подякувати кожному, хто бʼється заради України!

Слава Україні!