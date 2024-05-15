Житло для ВПО та відбудова постраждалих громад: Президент зустрівся з американським меценатом Деллом Лоєм Хансеном

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з американським бізнесменом і меценатом, засновником і виконавчим директором Wasatch Group Деллом Лоєм Хансеном. Меценат розповів про реалізовані житлові та соціальні проєкти й презентував нові.

Глава держави наголосив, що Україна надзвичайно цінує людей, які допомагають нашій країні з перших днів повномасштабної російської агресії.

«Дякую вам за підтримку й за нові проєкти для наших людей, для українських сімей. Зокрема, це будівництво нового медичного центру, нових шкіл для українських дітей і житла для переселенців», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський і Делл Лой Хансен обговорили проєкти, вже реалізовані за підтримки Офісу Президента, Київської ОВА та місцевих громад.

Зокрема, повністю заселені помешкання в Колонщині та Софійській Борщагівці на Київщині. Там проживають люди, які втратили житло внаслідок російської агресії. Також в експлуатацію ввели перші дві черги квартир для внутрішньо переміщених осіб у селі Тарасівка. У Колонщині побудують іще одну чергу житла для ВПО старшого віку.

Делл Лой Хансен презентував шість нових проєктів. Серед іншого, він розповів про ініціативу «Фенікс», у межах якої спільно з державною програмою «єВідновлення» відбудовують пошкоджене житло в Андріївці, Мощуні та Макарові. Перші сто будинків мають бути відновлені вже до грудня цього року.

Крім того, бізнесмен планує побудувати центр із повним циклом для пацієнта на базі Київського центру реабілітаційної медицини, а також школи в десяти громадах Київщини.