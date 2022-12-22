Життя повертається до Миколаєва – Кирило Тимошенко під час поїздки на Миколаївщину

За дорученням Президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу Глави держави Андрія Єрмака заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко здійснив робочу поїздку на Миколаївщину та побував на деокупованих територіях.

Кирило Тимошенко разом з очільником Миколаївської обласної військової адміністрації Віталієм Кімом відвідав місто Снігурівка, яке було звільнене від окупантів у листопаді.

«Оглянули різні локації в Снігурівці. Зокрема, лікарню, поспілкувалися з лікарями, які були тут під час окупації та допомагали нашим військовим – допомагали в різні способи. Дійсно дуже героїчні лікарі. Також відвідали пункти роздачі дров, декілька районів, які зазнали пошкоджень. Загалом до Снігурівки повернулося життя», – констатував заступник керівника Офісу Президента України.

За словами посадовця, попри те, що в місті є зруйновані будинки, зокрема адміністративні споруди, комунальники приводять вулиці до ладу, прибирають сміття.

Також Кирило Тимошенко ознайомився з роботою Пункту Незламності, облаштованого в спортзалі однієї зі шкіл Снігурівки.

«Хоча в місті постійно є електроенергія, відновлено газопостачання й водопостачання, усе ж таки Пункт Незламності діє в режимі очікування. Тут є необхідні запаси води, їжі тощо. Тут є Starlink, і люди приходять сюди, коли виникають перебої з мобільним зв’язком», – зазначив заступник керівника Офісу Глави держави.

Загалом, як зауважив Кирило Тимошенко, життя в деокупованих районах Миколаївщини поступово відновлюється, і це найголовніше.

«Кожній деокупованій громаді спочатку надається гуманітарна допомога – це відбувається протягом 1–2 місяців. Допомагають і обласні військові адміністрації, виділяє кошти й Кабінет Міністрів, а волонтери та міжнародні організації надають гуманітарну допомогу у вигляді їжі, теплого одягу й навіть будівельних матеріалів», – розповів він.

Також, за словами заступника керівника Офісу Президента, дуже важливо, щоб на деокупованих територіях якнайшвидше почали виплачувати людям пенсії, запрацювали банки, аптеки, магазини.

«Це також психологічно важливо для людей, коли вони можуть купити те, що їм необхідне. Тому ми просимо якнайшвидше відкривати магазини, пекарні тощо», – розповів він.

За словами заступник керівника Офісу Президента, за останні тижні в місто Миколаїв повернулися понад 50 тисяч жителів.

«Це означає, що до Миколаєва повертається життя. Зрозуміло, що лінія фронту посунулася, тому й люди їдуть додому навіть у зимовий сезон», – заявив Кирило Тимошенко.

За його словами, через складну ситуацію в енергосистемі країни на Миколаївщині наразі діють планові відключення електроенергії, графіку яких чітко дотримуються.

«Відключення відбуваються фактично хвилина в хвилину завдяки злагодженій роботі обленерго й обласної військової адміністрації. Саме цього ми й хочемо досягти в інших регіонах», – наголосив Кирило Тимошенко.

Як розповів заступник керівника Офісу Президента, важка ситуація з енергопостачанням залишається в центральному регіоні України, зокрема в Києві та Київській області, де через нещодавні російські обстріли застосовано аварійні відключення.

«Ми сподіваємось, іще трохи часу – і наші залізні енергетики зможуть усе ж таки додати потужності цьому регіону. Це найголовніше зараз – дати більше потужності для того, щоб вийти на планові відключення», – зауважив Кирило Тимошенко.