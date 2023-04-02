Жоден окупант, починаючи з керівництва РФ, не уникне відповідальності – Андрій Єрмак

Україна рішуче налаштована забезпечити притягнення до відповідальності за скоєні в нашій країні злочини всіх окупантів, починаючи від російського керівництва, яке віддавало злочинні накази, і до безпосередніх їх виконавців. Про це розповів керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в ефірі телемарафону «Єдині новини», підбиваючи підсумки цього насиченого внутрішніми та міжнародними подіями тижня.

Андрій Єрмак зазначив, що тиждень пройшов під знаком робочих поїздок Президента України Володимира Зеленського та його команди регіонами України.

«Це є дуже важливим. Президент завжди хоче особисто переконатися і поспілкуватися з людьми на місцях», – зазначив він.

Керівник Офісу Глави держави нагадав, що під час цих поїздок були і важливі міжнародні заходи. Зокрема, Президент зустрівся у Запоріжжі з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, який прибув для чергової інспекції на поки що окуповану Росією Запорізьку АЕС, що продовжує становити велику загрозу для всього світу.

Також Володимир Зеленський і українські енергетики продемонстрували гендиректору МАГАТЕ наслідки російських атак на ДніпроГЕС.

Андрій Єрмак зауважив, що Володимир Зеленський був і одним із найбільш очікуваних учасників другого Саміту за демократію під головуванням Президента США Джозефа Байдена.

«Президент України зазначив у своєму виступі, що Росія давно воює з демократіями світу. І демократія сьогодні має бути активною, не може відсиджуватися, а повинна діяти, як це і демонструє героїчна українська нація», – наголосив керівник Офісу Глави держави.

Крім того, в річницю звільнення Бучі від російських загарбників 31 березня відбувся Бучанський саміт, для участі в якому в Україну прибули Президент Молдови та Прем’єр-міністри Хорватії, Словенії і Словаччини, а також в режимі онлайн взяли участь майже півсотні лідерів та представників різних держав.

«Усі говорили про відповідальність і про те, що всі, хто це зробив, хто вбивав, катував українців у Бучі та інших українських містах, мають відповідати», – зазначив Андрій Єрмак.

За його словами, під час відвідання Бучі всі присутні оцінили, наскільки за рік багато зроблено щодо відновлення цього міста. Водночас Президент звернув увагу, що темпи відновлення постраждалих від війни українських міст треба прискорювати, над чим постійно працює українська влада та активно долучаються міжнародні партнери, які сьогодні вже беруть під патронат окремі території.

«Тому я думаю, що такий гарний приклад, який сьогодні ми побачили в Бучі, дуже скоро ми зможемо показати в інших українських містах. Насамперед люди мають повернутися до нормального життя і отримати те, чого їх позбавила ця війна», – переконаний керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак зазначив, що, на жаль, не можна повернути життя людей, але за це обов’язково відповідатимуть російські окупанти.

«Жоден не уникне цієї відповідальності. Сьогодні ми дуже серйозно налаштовані. І я впевнений, що всі, починаючи від російського керівництва, яке віддавало ці ганебні злочинні накази, і до останнього солдата, який прийшов як загарбник на українську землю, будуть відповідати без строку давності», – наголосив керівник Офісу Президента України.