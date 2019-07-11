Жодні «схеми» не допоможуть уникнути відповідальності – Президент про боротьбу з незаконним видобутком бурштину

Усі особи, причетні до незаконного видобутку бурштину в Україні, будуть покарані, і жодні «схеми» не допоможуть уникнути відповідальності. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час наради у Житомирській області.

«Ми з гвинтокрила побачили, що у вас відбувається і з вирубкою лісу, і з бурштином. Знаємо всі прізвища, хто стоїть за розкраданням державних надр. Ми обов’язково займемося цим питанням. Думаю, що ці люди далеко не поїдуть з нашої країни», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський підкреслив, що проблема незаконного видобутку бурштину набула масштабу екологічного лиха, тисячі гектарів земель перетворено на пустелю.

«Ми розуміємо, що люди полюють на бурштин, що це справжня війна кримінальних авторитетів, які прикривалися і поліцією, і СБУ, і прокуратурою, з державою», – заявив Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що, згідно з його інформацією, обсяг чорного ринку бурштину експерти оцінюють у 500 млн доларів на рік, а загальний масштаб втрат держави – десятки мільярдів гривень.

Президент наголосив, що відомі прізвища кримінальних авторитетів, які займаються цим «бізнесом». Але водночас у статистиці правоохоронних органів – лише невеликі штрафи для старателів.

«Не буду зараз називати всі прізвища, ми почнемо працювати по всіх у цих трьох областях – Волинській, Рівненській, Житомирській», – сказав Глава держави.

Президент також вимагає звільнення керівників районних відділів поліції та обласних управлінь СБУ у згаданих областях через можливу причетність до незаконного видобутку бурштину.

Зокрема, Володимир Зеленський звернувся до голови Національної поліції Сергія Князєва з вимогою звільнити з посад керівників поліції у Рокитнівському, Дубровицькому, Володимирецькому, Зарічненському і Сарненському районах Рівненської області, Олевському та Овруцькому районах Житомирської області і Ратнівському та Любешівському районах Волинської області.

«Вони не допомагають нашій країні», – наголосив Глава держави.

Також Володимир Зеленський закликав начальника Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрія Курінського піти у відставку.

Глава держави зазначив, що Андрій Курінський працює на посаді вже п’ять років. «Саме п’ять років розграбувань. Якщо ви не потрібні державі, можете піти пошукати іншу роботу? Ви можете самі звільнитися?» – сказав Президент.

Він також запропонував звільнитися керівнику головного управління Національної поліції Житомирщини, оскільки той не може впоратися з проблемою незаконного видобутку бурштину.

Крім того, під час наради піднімалося питання щодо необхідності посилення відповідальності за незаконний видобуток бурштину та внесення змін у законодавство.

Заступник керівника Офісу Президента Руслан Рябошапка зазначив: «Це нагадує бюрократичний театр – у нас не вистачає повноважень, законодавство не таке… Кримінальні авторитети контролюють величезний сектор державної економіки й суспільного життя. Може, просто треба змінити людей, які можуть реалізувати повноваження, які у них є? За сьогоднішнім Кримінальним кодексом можна посадити до в’язниці кого завгодно. Ми бачимо, як саджають законослухняних громадян, зокрема фермерів, і не бачимо, як саджають кримінальних авторитетів, котрі «кришують» видобуток бурштину».

Заступник керівника Офісу Президента Олексій Гончарук наголосив, що Україна могла б отримувати великий прибуток від видобутку та продажу бурштину.

«Натомість варварськими методами, помпами виймають з землі 20% каміння, 80% залишається. Після цього женуть до Польщі на біржу, де осідає 70% прибутку. У підсумку маємо менше 30% прибутку з 20% каміння», – зазначив Олексій Гончарук.

За його словами, у районах, де відбувається незаконний видобуток бурштину, представники правоохоронних органів, СБУ та прокуратури працювали спільно з криміналітетом. Крім того, окремі групи впливу є у Державному агентстві лісових ресурсів і Державній службі геології та надр.

«У Держлісагентстві є лише виконувач обов’язків керівника. А чому уряд не призначає керівника? Тому що сфери впливу поділити не можуть. Є одне угруповання й інше угруповання. І вони між собою «тягають» агентство. І ніхто не може нормально працювати. Та ж сама історія у Держгеонадрах – там ще більше груп впливу. Я гадаю, що діяльність усіх цих людей має бути предметом дуже уважного вивчення прокуратури та Служби безпеки», – наголосив Олексій Гончарук.