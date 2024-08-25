Жодного дня світ не має забувати, що разом ми сильніші, ніж будь-який терорист – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Увесь день сьогодні в Краматорську тривав розбір завалів після удару російської ракети. Постраждали, зокрема, журналісти – знімальна група агенції «Ройтерз». Громадяни України, Америки та Британії. Звичайний міський готель був зруйнований російським «іскандером». Абсолютно цілеспрямовано, продумано. Від цього удару сім людей постраждали, одна людина загинула. Мої співчуття рідним та близьким. І це щоденний російський терор, який продовжується, бо в Росії є можливість продовжувати. Сьогодні ж – російські удари по нашій Сумщині – КАБами, по Харківщині, по Херсонщині, по Донеччині. І за все це світ має не зупинятись у тиску на державу-терориста. За ракетні удари, за КАБи, за штурми. Загалом за всю цю війну. Росія повинна бути змушена шукати миру. А отже, потрібно, щоб санкції проти Росії та пов’язаних із нею осіб діяли повністю. Щоб заморожені російські активи реально працювали для захисту від Росії – і якнайшвидше. Є рішення G7 про 50 мільярдів для України від російських активів. І потрібен реальний механізм. Щоб уже в цьому році кошти пішли на підтримку нашої держави та людей. І потрібно, щоб не було будь-яких затримок у логістиці для нашої оборони. Щоб наші воїни могли діяти саме так, як вимагає фронт. Наразі ми маємо деякі гучні оголошення про оборонні пакети від партнерів для України, які місяцями не реалізуються повністю. Ми маємо також і домовленості щодо ППО, які досі на стадії виконання. І це особливо важливо напередодні навчального року. Я дякую всім нашим партнерам, які справді допомагають, усім лідерам, які працюють разом із нами заради більш надійного нашого захисту, більш надійних наших позицій. Але час означає втрати. Що довше ми змушені очікувати, то більше шкоди встигне завдати Росія. І всі наші розмови з лідерами, усі перемовини – саме про це. Про швидкість і силу спільних рішень. Про виконання наших домовленостей. Жодного дня світ не має забувати, що разом ми сильніші, ніж будь-який терорист. Але для цього потрібно робити справді все, щоб терорист програв. І хочу сьогодні особливо відзначити наші сили, які забезпечують російську відповідальність. Уже зараз. Тими силами, які в нас і які ми робимо постійно міцнішими. Всі наші підрозділи Збройних Сил України, Нацгвардія, ГУР, Служба безпеки України, які працюють на нашу, українську, далекобійність. Кожен, хто відбиває російські штурми на фронті, і особливо зараз – на Донеччині. Кожен, хто реалізовує захисну операцію в Курській області. Я дякую всім вам, воїни! Також незмінна вдячність усім виробникам нашої, української, зброї, постачальникам усіх необхідних компонентів, розробникам – кожному й кожній, хто справді працює заради України. Зокрема, сьогодні ми вже показали нашу «паляницю» – нашу нову ракету-дрон. І таких наших розробок, такої нашої зброї буде більше. Але, звичайно, є завдання, які виконають «паляниці» та «нептуни», а є завдання, які можуть виконати «атакамси», «сторм шедоу», «скальпи» та інша зброя партнерів.

Говорив щойно із Головкомом Сирським. Є просування наше в Курській області – від одного до трьох кілометрів. Взяли під контроль іще два населених пункти. Тривають активні дії щодо ще одного населеного пункту. Є поповнення обмінного фонду. Дякую! Також обговорили окремо нашу Донеччину – наші захисні дії. Найбільше уваги – Новогродівка, Водяне. Найбільше штурмів. Вдячний усім нашим підрозділам за стійкість.

І ще одне. Щодо тих осіб, хто працює проти нашої держави: зрадників України, які допомагали російській агресії чи виправдовують її, які втекли з України, ховаючись від відповідальності. Нашій державі потрібні чіткі відповіді щодо таких осіб. Чітка відповідальність. Щоб усі ці «товаріщі» отримали те, на що заслуговують, хоч би де вони ховались і куди б побігли. На завтра я призначив нараду за участю керівників правоохоронних органів України – СБУ, МВС, ДБР. А також будуть керівники НАБУ, САП, голова Державної прикордонної служби України, Генеральний прокурор, представники розвідки. Багато речей треба завтра обговорити на цій зустрічі і висновків зробити.

Слава Україні!