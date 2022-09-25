Злочинна мобілізація використовується Росією не лише для продовження страждань українців, а й щоб знищити представників корінних народів – звернення Президента України

Українці! Українки!

Сьогодні маємо чудову новину. Мар’яна Мамонова, військова лікарка, захисниця «Азовсталі», яку ми звільнили з російського полону, народила донечку. Я щиро вітаю від всього серця Мар’яну і бажаю дівчатам лише найкращого – миру і перемоги.

Це ще один доказ того, що життя завжди перемагає будь-яке зло. І не є винятком із цього правила зло під російським прапором.

Зараз усі наші державні структури, які потрібні, повністю відпрацьовують допомогу нашим звільненим воїнам. Медична допомога, соціальна, юридична… Лікування, реабілітація, відновлення документів, банківських карток, житло тощо.

Рустем Умєров за моїм дорученням відвідав сьогодні в Туреччині наших командирів з «Азовсталі». Перевірив умови, у яких вони живуть, – умови комфортні. Хлопці забезпечуються всім, чого потребують. Рустем це контролює. Вже невдовзі забезпечимо й зустріч хлопців із рідними й близькими.

Цього тижня, у вівторок, у мене має бути чіткий план щодо кожного й кожної зі звільнених – як буде відновлене їхнє нормальне життя. Як і процесом звільнення наших героїв з полону, цим процесом нормалізації керує Андрій Єрмак, голова Офісу. Також йому допомагають голова ГУР МО Кирило Буданов, а також наш омбудсмен, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України тощо.

Хочу підкреслити: триває робота і щодо наступних обмінів. Хоч би як було складно, ми маємо звільнити всіх наших людей, усіх українців. Не забуваємо ні про кого.

Але все ж пам’ятаємо: це непросто, це вимагає зусиль багатьох людей, і це прямо пов’язано із ситуацією на передовій. Наші активні дії – це зокрема й збільшення тих, кого ми можемо обміняти. Що більше російських солдатів будуть затримані українськими силами, то швидше ми зможемо звільнити наших воїнів, наших героїв з російського полону.

Жорсткі бойові дії відбуваються на багатьох ділянках фронту загальною довжиною понад 2000 кілометрів. Це – Донеччина, це наша Харківщина, Херсонщина, а також Миколаївська і Запорізька області. На кількох напрямках маємо позитивні результати.

І хоч би що відбувалося цього тижня в Росії, хоч би які кроки планувала держава-терорист – політичні чи військові – завдання нашої держави, завдання України, не можуть змінитися: ми воюємо за життя і свободу для всіх українців.

Цього тижня буде нова хвиля нашої дипломатичної активності. Нові мої звернення до політичних, до бізнесових і студентських спільнот за кордоном. Усюди у світі, абсолютно всюди, будуть чути про наші потреби, наші позиції, наш погляд на те, як можна зупинити російське зло.

Ми будемо робити й особливий наголос. Наголос на тому, що злочинна мобілізація використовується Росією не лише для того, щоб подовжити страждання людей в Україні і щоб іще більше дестабілізувати світ, а й для того, щоб фізично знищити чоловіків – представників корінних народів, які живуть на територіях, які контролюються поки що, тимчасово, Російською Федерацією.

Катастрофічна ситуація в окупованому Криму. Повністю підтверджується інформація щодо кримськотатарського народу: більшість мобілізаційних повісток розписана там саме на киримли. Це ще один елемент геноцидної політики Росії, ще одна причина для негайної й жорсткої реакції всього світу.

На території самої Росії відбувається те саме. Це прорахована імперська політика. Це удар по народах, наприклад, Дагестану та й всього Кавказу, по корінних народах Сибіру та інших територій.

І я ще раз хочу повторити. Знову по-русски, специально для русских «товарищей».

И это не какая-то там коллекция народов у России, не значки и не флажки где-то на карте, нет. Это не фантики – это живые люди. И только теперь вы начинаете это слышать, и то не везде.

Мы видим, что люди, в частности, в Дагестане начали бороться за свою жизнь. Мы видим, что они начинают понимать, что это вопрос об их жизни. Зачем их мужьям, братьям, сыновьям погибать на этой войне? На войне, которой хочет один человек. На войне против нашего народа, на нашей земле. Он же не посылает на войну своих детей.

Боритесь за то, чтобы не отправили на смерть ваших детей – всех, кого могут забрать под эту преступную российскую мобилизацию. Потому что если вы придете забирать жизни наших детей — я вам скажу как отец, — мы вас живым уже не отпустим.

Ще раз хочу наголосити: вихід є. Не підкорятися злочинній мобілізації. Тікати. Або здаватися в український полон за першої ж нагоди. Прошу всіх наших друзів в інформаційній сфері підтримувати поширення цього заклику. Що більше громадян Російської Федерації хоча б спробують захистити своє власне життя, то швидше закінчиться ця злочинна війна Росії проти народу України.

Я дякую всім, хто воює й працює заради нашої перемоги! Попереду – непростий тиждень. Непростий шлях. Непрості виклики. Але попереду – наша перемога. І вона обов’язково буде.

Цього вечора хочу привітати українську єврейську громаду і всіх євреїв світу зі святом Рош га-Шана. Хай усі молитви про перемогу, усі молитви про мир для України будуть почуті.

Захищаємо Україну!

Захищаємо життя!

Слава Україні!