Зміцнення обороноздатності та реалізація Формули миру: Президент зустрівся з делегацією Конгресу США

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки у складі сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя, які перебувають з візитом в Україні.

Глава держави відзначив, що черговий візит двопартійної делегації Конгресу свідчить про незмінну підтримку України з боку Сполучених Штатів.

«Ми дякуємо за допомогу всьому американському народу, Президенту Байдену, обом палатам Конгресу та обом партіям. Ми вдячні, що вже не вперше за час війни ви надаєте нам важливий сигнал – підтримуєте Україну та українців», – сказав Володимир Зеленський.

Президент розповів про ситуацію на полі бою, першочергові потреби Сил оборони України та кроки в реалізації Формули миру.

Володимир Зеленський наголосив на важливості отримання військово-технічної допомоги від партнерів, зокрема систем ППО та ракет до них.

Під час зустрічі також обговорили подальшу підтримку у зміцненні обороноздатності нашої держави, посиленні економічної стійкості та відновленні справедливого миру для України.

Окрему увагу приділили євроатлантичній інтеграції нашої держави.