Зміни у сфері публічних закупівель не повинні суперечити європейському законодавству – листи Президента очільникам уряду і парламенту

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо необхідності дотримання міжнародних зобов’язань України при внесенні змін до законодавства у сфері публічних закупівель.

Про це йдеться у листах Глави держави, адресованих очільникам уряду та парламенту. Президент звертає увагу, що наразі пропонується низка ініціатив, які передбачають виведення з-під дії Закону України «Про публічні закупівлі» в цілому або з-під дії окремих його положень здійснення закупівель товарів і послуг у різних сферах.

«Вказане суперечить основній меті та принципам закону, а також може створити підґрунтя для виникнення проявів корупції, що матиме негативний вплив на стан міжнародних відносин України, у тому числі з фінансовими організаціями», – зазначає Володимир Зеленський.

За його словами, основною метою Закону України «Про публічні закупівлі» є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері та розвиток сумлінної конкуренції.

Також цей закон спрямований на адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу на виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Ця угода, зокрема, передбачає, що всі контракти укладаються шляхом проведення прозорих і неупереджених процедур з визначення виконавця.

«На сьогодні основні положення закону відповідають правилам здійснення публічних закупівель, встановленим директивами ЄС, а відтак усі зміни, що будуть вноситися, не повинні суперечити європейському законодавству у сфері закупівель», – наголошує Президент.

З огляду на зазначене Глава держави звертає увагу на необхідність забезпечення більш зваженого підходу щодо опрацювання відповідних законодавчих ініціатив задля дотримання основних принципів здійснення публічних закупівель та міжнародних зобов’язань держави у цій сфері.