Значення дронів має стати таким, щоб усе більше й більше унеможливлювати російські штурми – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Провів сьогодні Ставку. Важливо, що військові та Міністерство оборони збільшують кількість не тільки підписаних контрактів на постачання зброї, але й тих, що реалізовуються. Сьогодні були доповіді щодо конкретних видів озброєнь і техніки, і багато – нашого внутрішнього виробництва. Забезпечення для армії має бути стабільним, і саме частка власного нашого виробництва має постійно збільшуватись. Також сьогодні була доповідь Головкома щодо ситуації на Донеччині й на Курщині. В районах Курської операції були нові штурми – російська армія і підтягнули знову північнокорейських солдатів. Значна кількість окупантів знищена, йдеться про сотні російських і північнокорейських військових. І це дуже важливо – бої саме на російській території, щоб не давати збільшувати напругу проти наших міст, нашої землі; і в нас на території, на фронті – 60 тисяч російської армії на Курщині – це 60 тисяч, які не додались до й так значних сил окупанта на Покровському та інших напрямках нашої Донеччині. Я вдячний всім нашим воїнам за стійкість, кожній бригаді – за результат.

І ще одне. Дрони – технологічна основа сучасної війни. Українці мають бути в цій сфері лідером. І так багато в чому вже є. Сьогодні була зустріч із командирами підрозділів безпілотних систем, вони з найкращих, і досвід усіх наших найкращих буде масштабуватися. Це люди, які пишуть нову доктрину технологічного захисту для України. Рішення ухвалені, дрони виробляємо та постачаємо, і значення дронів має стати таким, щоб усе більше й більше унеможливлювати російські штурми. Українська держава не жалітиме ресурсів на це, бо це – збереження життів наших людей.

Я дякую всім, хто з Україною!

Слава Україні!