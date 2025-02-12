Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Віримо, що сили Америки достатньо, щоб разом із нами, разом з усіма партнерами дотиснути Росію до миру – звернення Президента
Віримо, що сили Америки достатньо, щоб разом із нами, разом з усіма партнерами дотиснути Росію до миру – звернення Президента

12 лютого 2025 року - 21:33

Переглянути всі відео
ностанні новини

РНБО розглянула зниження цін на ліки та запровадила нові санкції

13 лютого 2025 року - 11:00

Партнерство між Україною та США й економічні гарантії безпеки: Президент зустрівся з міністром фінансів Сполучених Штатів

12 лютого 2025 року - 22:15

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом

12 лютого 2025 року - 22:03

Віримо, що сили Америки достатньо, щоб разом із нами, разом з усіма партнерами дотиснути Росію до миру – звернення Президента

12 лютого 2025 року - 21:32

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента України з міністром фінансів США у Києві
Зустріч Президента України з міністром фінансів США у Києві

12 лютого 2025 року - 22:13

Перейти до всіх галерей

Значення дронів має стати таким, щоб усе більше й більше унеможливлювати російські штурми – звернення Президента

7 лютого 2025 року - 20:22

Значення дронів має стати таким, щоб усе більше й більше унеможливлювати російські штурми – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Провів сьогодні Ставку. Важливо, що військові та Міністерство оборони збільшують кількість не тільки підписаних контрактів на постачання зброї, але й тих, що реалізовуються. Сьогодні були доповіді щодо конкретних видів озброєнь і техніки, і багато – нашого внутрішнього виробництва. Забезпечення для армії має бути стабільним, і саме частка власного нашого виробництва має постійно збільшуватись. Також сьогодні була доповідь Головкома щодо ситуації на Донеччині й на Курщині. В районах Курської операції були нові штурми – російська армія і підтягнули знову північнокорейських солдатів. Значна кількість окупантів знищена, йдеться про сотні російських і північнокорейських військових. І це дуже важливо – бої саме на російській території, щоб не давати збільшувати напругу проти наших міст, нашої землі; і в нас на території, на фронті – 60 тисяч російської армії на Курщині – це 60 тисяч, які не додались до й так значних сил окупанта на Покровському та інших напрямках нашої Донеччині. Я вдячний всім нашим воїнам за стійкість, кожній бригаді – за результат.

І ще одне. Дрони – технологічна основа сучасної війни. Українці мають бути в цій сфері лідером. І так багато в чому вже є. Сьогодні була зустріч із командирами підрозділів безпілотних систем, вони з найкращих, і досвід усіх наших найкращих буде масштабуватися. Це люди, які пишуть нову доктрину технологічного захисту для України. Рішення ухвалені, дрони виробляємо та постачаємо, і значення дронів має стати таким, щоб усе більше й більше унеможливлювати російські штурми. Українська держава не жалітиме ресурсів на це, бо це – збереження життів наших людей.

Я дякую всім, хто з Україною!

Слава Україні!

в
Відео
Версія для друку