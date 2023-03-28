Знаменитий британський мандрівник Беар Гріллз як амбасадор United24 просуватиме напрям «Відбудова України»

Відомий британський мандрівник Беар Гріллз приєднався до фандрейзингової платформи Президента України Володимира Зеленського United24 і просуватиме напрям «Відбудова України». Він став першим британським амбасадором платформи.

У грудні 2022 року мандрівник разом зі знімальною групою відвідав Україну. Результатом цього візиту став фільм «Зона бойових дій: Беар Гріллз зустрічається з Президентом Зеленським», який 28 березня вийшов у прокат у Великій Британії та США. Наступного дня стало відомо, що мандрівник долучається до United24.

«Через рік протистояння російському вторгненню підтримка таких людей, як Беар Гріллз, дуже важлива. Разом з іншими амбасадорами United24 він допоможе поширювати правду про війну та об’єднувати світ довкола підтримки України», — зазначив Володимир Зеленський.

«Я дуже пишаюся тим, що підтримую United24 і народ України. Ви продемонстрували таку мужність і рішучість перед лицем труднощів і стали міжнародним символом стійкості та непокори. Мені не терпиться почати допомагати United24 та створювати краще майбутнє для всіх», — сказав Беар Гріллз.

Беар Гріллз — найвигадливіший мандрівник сучасності, який у 23 роки став наймолодшим британцем, котрий підкорив Еверест. Він також відомий як телеведучий, письменник, колишній спецпризначенець та автор декількох світових рекордів.

Мандрівник підтримує Україну з перших днів повномасштабної війни. Його освітня компанія BecomingX у партнерстві з Amazon та Accenture розробляє навчальну платформу BecomingX Ukraine для українців.