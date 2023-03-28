Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Дякую всім, хто нагадує, що російська агресія може закінчитися значно швидше, якщо світ буде швидшим – звернення Президента України
Дякую всім, хто нагадує, що російська агресія може закінчитися значно швидше, якщо світ буде швидшим – звернення Президента України

28 березня 2023 року - 22:17

Переглянути всі відео
ностанні новини

Андрій Єрмак провів зустріч із членами робочої групи щодо участі України в ОЕСР

29 березня 2023 року - 18:57

Знаменитий британський мандрівник Беар Гріллз як амбасадор United24 просуватиме напрям «Відбудова України»

29 березня 2023 року - 18:00

Українські книжкові полички під патронатом Олени Зеленської з’явилися ще у двох країнах світу

29 березня 2023 року - 12:06

Дякую всім, хто нагадує, що російська агресія може закінчитися значно швидше, якщо світ буде швидшим – звернення Президента України

28 березня 2023 року - 22:12

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Глави держави на Сумщину
Робоча поїздка Глави держави на Сумщину

28 березня 2023 року - 14:24

Перейти до всіх галерей

Знаменитий британський мандрівник Беар Гріллз як амбасадор United24 просуватиме напрям «Відбудова України»

29 березня 2023 року - 18:00

Знаменитий британський мандрівник Беар Гріллз як амбасадор United24 просуватиме напрям «Відбудова України»

Відомий британський мандрівник Беар Гріллз приєднався до фандрейзингової платформи Президента України Володимира Зеленського United24 і просуватиме напрям «Відбудова України». Він став першим британським амбасадором платформи.

У грудні 2022 року мандрівник разом зі знімальною групою відвідав Україну. Результатом цього візиту став фільм «Зона бойових дій: Беар Гріллз зустрічається з Президентом Зеленським», який 28 березня вийшов у прокат у Великій Британії та США. Наступного дня стало відомо, що мандрівник долучається до United24. 

«Через рік протистояння російському вторгненню підтримка таких людей, як Беар Гріллз, дуже важлива. Разом з іншими амбасадорами United24 він допоможе поширювати правду про війну та об’єднувати світ довкола підтримки України», — зазначив Володимир Зеленський.

«Я дуже пишаюся тим, що підтримую United24 і народ України. Ви продемонстрували таку мужність і рішучість перед лицем труднощів і стали міжнародним символом стійкості та непокори. Мені не терпиться почати допомагати United24 та створювати краще майбутнє для всіх», — сказав Беар Гріллз. 

Беар Гріллз — найвигадливіший мандрівник сучасності, який у 23 роки став наймолодшим британцем, котрий підкорив Еверест. Він також відомий як телеведучий, письменник, колишній спецпризначенець та автор декількох світових рекордів. 

Мандрівник підтримує Україну з перших днів повномасштабної війни. Його освітня компанія BecomingX у партнерстві з Amazon та Accenture розробляє навчальну платформу BecomingX Ukraine для українців.

Версія для друку