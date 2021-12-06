Зовнішня політика України сьогодні потребує чотирьох речей: швидкості, креативності, амбітності та результативності – Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності зміни стилю й філософії зовнішньої політики України – вона має бути швидкою, креативною, амбітною та результативною. Про це Глава держави заявив під час виступу на конференції керівників закордонних дипломатичних установ України «Дипломатія 30. Стратегія сильної держави», яка відбувається в Гуті Івано-Франківської області.

Президент зауважив, що нинішня конференція – це важлива складова нового формату української дипломатії, у межах якого такі зустрічі проводитимуться щороку.

Як акцентував Володимир Зеленський, світ сьогодні живе у новій реальності, де глобальні зміни відбуваються чи не щодня.

«У цих умовах ми маємо змінити стиль і філософію своєї зовнішньої політики. Сьогодні вона потребує багатьох речей, я хотів би зупинитися на чотирьох основних, на мою думку, пріоритетних», – наголосив Глава держави.

«Перша – швидкість. З надмірно консервативної, а тому дуже повільної наша дипломатія має стати жвавою й динамічною, тобто швидкою. Наразі у багатьох процесах Україна змушена наздоганяти. І це неправильно», – зауважив Президент.

За словами Володимира Зеленського, Україна має швидко рухатися, а тому не повинна марнувати часу на другорядні речі.

«Ми прагнемо якомога швидше розблокувати процес мирного врегулювання на Донбасі, повернути Крим, досягти членства в ЄС у найближчі роки й отримати дуже чітку часову перспективу від НАТО. Дуже конкретну. І хочемо її отримати у 2022 році», – заявив Президент України.

Для досягнення всіх цих цілей, на думку Глави держави, потрібна друга річ – креативність. Адже бажання швидкого результату змушує Україну шукати всі можливі шляхи для його досягнення.

«Ми повинні не чекати, доки хтось вирішить наші проблеми за нас, а шукати й пропонувати щодня нові механізми, нові формати. Кожен з вас має піти далі традиційної політичної площини. Подумати, як іще ми можемо допомоги своїй державі, Україні, крім звичайних щоденних закликів про збереження санкцій чи вступу до НАТО. Я дуже сильно чекаю на такі формати, дуже чекаю на ваші ініціативні ідеї», – зазначив Володимир Зеленський.

Для того щоб ці ідеї були цікавими й мали підтримку міжнародних партнерів України, потрібна третя річ – амбітність, вважає Президент.

«Амбітність думок, амбітність форматів, амбітність ідей. Це обличчя нашої держави. Позбутися негативного, постійно пригніченого, песимістичного мислення. Позбутись таких слів: це неможливо, цього не буде, і це не для нас, і, не дай боже, нашого рівня. Позбудьтесь комплексу країни третього світу. Ми маємо тисячолітню історію державності. У нас діяли механізми демократії й народовладдя задовго до багатьох європейських країн. У нас величезний потенціал. Це Україна потрібна Європі, а не навпаки. Ось це – амбітність», – наголосив Глава держави.

На думку Президента, зміна власного сприйняття України змінить і сприйняття нашої країні в усьому світі. За його словами, Україна повинна заявити про себе як про сильного стратегічного партнера та джерело можливостей, а не проблем і загроз. Слід продовжити становлення України як регіонального лідера, шляхом малих союзів та ініціатив варто будувати нову реальність, де Україна – драйвер і лідер процесів.

«Не бідний родич, який завжди щось у когось просить, а сильна, самодостатня країна, яка передусім розраховує тільки на себе. І прекрасно, якщо інші держави розраховують на Україну. Це амбітно», – додав Володимир Зеленський.

Всі ці чинники, на переконання Президента, забезпечать четверту, найголовнішу складову – результат, який вимірюється не кількістю заяв, а конкретними обсягами підтримки, проектами, інвестиціями.

«Конкретика. Менше політики, більше економіки. Бо зрештою саме вона та спільний економічний інтерес тих чи інших держав зміцнюють політичне партнерство між країнами. Української продукції за кордоном має ставати більше щоденно. Ми маємо розширити угоди про зону вільної торгівлі з ЄС, Канадою, Ізраїлем. Фіналізуємо, дуже в це вірю, ЗВТ з Туреччиною – хотілося б це зробити на початку наступного року, коли буде візит Президента Ердогана в Україну. Також рухатися до лібералізації торгівлі зі США, Японією та іншими перспективними торговельними партнерами. Треба відходити від шаблонного бачення, постійно шукати нові можливості, постійно шукати нові ринки. Це амбітно, і це саме про результат», – зазначив Глава держави.

За його словами, Україна також повинна більше використовувати потенційні можливості Індії, Китаю, країн Латинської Америки, Африки та Близького Сходу.

«Ми фактично маємо заново відкривати ці регіони для України і для нашого бізнесу, для нашого товару, для українця. Ми посилюємо свою дипломатичну присутність і незабаром відкриємо нові посольства в багатьох країнах. Я вважаю, що це прекрасний результат», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що українським дипломатам слід трансформувати свою роботу в країнах перебування у конкретні економічні й соціальні здобутки, бо іноді поруч з економікою йдуть політичні дивіденди.

«Я готовий особисто відвідувати ключові столиці, проводити перемовини з лідерами там, де ми відкриваємо посольства, там, де є конкретика, там, де є ті чи інші спільні бізнеси, економічні проекти для нашої держави. Знаю, що особистий візит – це дійсно вимога деяких регіонів. Так звикли жити лідери в інших державах. І тому – будь ласка, ми відкриті, ми готові. Жодних у цьому проблем немає», – запевнив він і додав, що потрібне насамперед змістовне наповнення таких візитів з точки зору економіки та торгівлі.

Глава держави закликав українських дипломатів шукати конкретні теми, якими Україна може зацікавити лідерів інших держав, і що було б цікаво нашій країні: спільні ініціативи та угоди.

«Одним словом, результатом, з яким я й наша делегація маємо повертатися в Україну з кожного закордонного візиту, вимірюється ваша ефективність на посаді посла», – зауважив Володимир Зеленський.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час виступу на конференції розповів, що в межах виконання одного з головних завдань Президента України щодо сприяння українському бізнесу за кордоном був розроблений новий проект – IT-платформа під назвою «Назовні». Він дасть змогу відкрити світ нових можливостей для вітчизняного бізнесу, використовуючи потенціал МЗС та всіх 130 дипломатичних установ. Завдяки цій платформі експортери отримають єдиний зручний канал комунікації з державою для експансії свого бізнесу назовні, на іноземні ринки.

У новій системі експортери зможуть створити заявку на конкретну підтримку щодо виходу на іноземний ринок і відстежувати стан її виконання. Міністерство закордонних справ і дипломати отримають цю заявку і включатимуться в активну роботу одразу після її перевірки за визначеними критеріями.

«Тепер це – головний інструмент просування українського експорту за кордон через українські посольства», – заявив Дмитро Кулеба.