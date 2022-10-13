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Виступ Президента України на пленарному засіданні осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи
Виступ Президента України на пленарному засіданні осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи

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Зроблені перші важливі кроки для захисту українського неба, і Україна очікує від партнерів посилення цього процесу – Глава держави на сесії ПАРЄ

13 жовтня 2022 року - 16:48

Зроблені перші важливі кроки для захисту українського неба, і Україна очікує від партнерів посилення цього процесу – Глава держави на сесії ПАРЄ

Для захисту громадян від російських атак із повітря Україна потребує сучасних систем ППО, адже наявних зараз засобів недостатньо, у чому можна було переконатися кілька днів тому. Про це Глава держави заявив, відповідаючи на запитання на пленарному засіданні осінньої сесії ПАРЄ.

Президент зазначив, що сьогодні у світі є декілька потужних держав – виробників систем протиповітряної й протиракетної оборони, серед яких Німеччина. Він подякував за те, що перша система ППО IRIS-T надійшла саме від ФРН.

«Так, це не закриє наше небо повністю, не захистить нас від тих 130 ударів, які були два дні тому й тривають цими днями. Це не захистить нас повністю, але це вже відкриття можливостей того, що в майбутньому Німеччина зможе надати нам більше допомоги й інші держави – виробники ППО і ПРО зможуть нам допомогти закрити небо над головами мирних українців», – переконаний Володимир Зеленський.

Глава держави нагадав, що США підтвердили надання Україні систем NASAMS. За його словами, наша країна також очікує потужних кроків у цьому напрямку від Франції та Італії.

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