Зруйнований повінню міст через річку Чечва на Івано-Франківщині відбудують до кінця року – Президент

Під час робочої поїздки до Івано-Франківської області Президент України Володимир Зеленський взяв участь у нараді з питань відбудови мостів та мостових переходів, пошкоджених повенями. Глава держави оглянув зруйнований стихією міст через р. Чечва у Калуському районі, який з’єднує села Довге-Калуське та Пійло.

За словами Президента, відновлення цього мосту почнеться після 14 серпня.

«Гроші знайшли. 14 серпня відкриються можливості на 25 млн грн. Новий голова обласної державної адміністрації запевнив, що до кінця року цей міст буде відбудовано. Це дуже швидко», – повідомив Володимир Зеленський.

Як уточнив новопризначений голова Івано-Франківської ОДА Денис Шмигаль, виділення коштів погодив урядовий комітет. Очікується, що 14 серпня Кабінет Міністрів України ухвалить остаточне рішення у цьому питанні. Після надходження фінансування почнеться виконання робіт.