ЗСУ крок за кроком просуваються в Херсонській області – звернення Президента Володимира Зеленського

Українці! Українки!

Завершується вже сто п’ятдесятий день нашої оборони від Росії, від їхнього вторгнення. І цей день у чомусь схожий на всі попередні – знову ракетні удари, тяжкі бої на багатьох ділянках фронту – Донбас, Харківщина, знову обстріли.

Але в іншому у цей день видно, наскільки ми просунулися до нашої перемоги. Вона буде!

Передусім можна сказати зараз про Херсонську область. Окупанти намагалися там закріпитись, їхні колаборанти наробили різних нахабних заяв, які російською мовою називаються дуже влучним словом «шапкозакидательство»... Але чим це допомогло їм? Збройні Сили України крок за кроком просуваються в області.

Сьогоднішній російський ракетний удар по Одесі, по нашому порту, – цинічний – виявився ударом також по політичних позиціях самої ж Росії. Якщо хтось у світі раніше ще міг говорити, що потрібен якийсь діалог з нею, з Росією, якісь там домовленості – бачте, що відбувається. Сьогоднішні російські «Калібри» знищили саму можливість для таких заяв.

І ми бачимо абсолютну одностайність світової реакції на цей удар. Окупантам уже нікого не обманути. Серед іншого, в результаті цього удару пошкоджено й будівлі Одеського художнього музею. Ракети вдарили зовсім поруч з історичними об’єктами Одеси – з тим, що є надбанням не тільки для української культури, а й для культури Європи.

Це очевидне російське варварство ще більше наближає нас до отримання саме тієї зброї, яка потрібна для нашої перемоги.

Сьогодні в столиці провів переговори з конгресменами США на чолі з Адамом Смітом, головою комітету Палати представників, який опікується збройними силами.

І ми розуміємо одне одного з півслова. І це теж відображає, який шлях ми пройшли за всі ці дні – дні війни.

Хочу, до речі, подякувати народу США, Президенту Байдену за новий пакет безпекової допомоги на 270 мільйонів доларів.

Говорив сьогодні з Президентом Казахстану паном Токаєвим. Подякував йому за принципову підтримку України, нашого суверенітету, міжнародного права. Обговорили конкретні проекти у сферах енергетики, економіки, цифровізації.

І, нарешті, сьогодні в Києві відбувся вже другий щорічний Саміт перших леді та джентльменів. Цьогоріч він зібрав іще більше учасниць, учасників. Об’єднав Київ з Варшавою, Брюсселем, Лондоном, Вашингтоном. Об’єднав топових політиків, суспільних діячів інших країн та наших воїнів. Представників бізнесу, спорту, медіа. Письменників, зірок шоу-бізнесу, освітян, лікарів... У сучасному світі неможливо обходитися тільки звичною класичною дипломатією. Потрібна мʼяка сила, потрібне щире бажання різних суспільств допомогти державі, яка бореться за свою незламність і незалежність. І з цього погляду Саміт став сьогодні дуже успішним.

Ініціатива першої леді України за два роки фактично стала традиційним форматом – унікальним для світової спільноти. Усі визнають потенціал м'якої сили. Але тільки Україні вдалося спрямувати її незламність, її потенціал у конкретну дипломатичну практику.

І загалом ми досягли за ці майже п’ять місяців настільки масштабної дипломатичної підтримки для України, що Росія не зможе цьому нічого протиставити.

Настане день, коли й ракети втратять для окупантів сенс. Зараз вдається збивати частину ракет. Мета – збивати кожну. І ми будемо робити все необхідне, щоб все ж таки отримати сучасні та ефективні системи протиповітряної оборони. Наша мета.

Держава-терорист щоденно постачає нові аргументи для цього.

Станом на сьогодні майже 24 тисячі захисників і захисниць України відзначені державними нагородами за свою хоробрість. 160 воїнам присвоєно звання Героя України. Мільйони наших людей долучилися до захисту нашої держави. І щиро я їм вдячний, кожному й кожній.

Наша незалежність – це наш здобуток, спільний. Перемога буде спільною. Обов'язково буде! Знаю. Вірю.

Слава Україні!