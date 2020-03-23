Звернення Глави держави щодо продовження боротьби з коронавірусом в Україні

Бажаю здоров’я, дорогі українці!

Наша щоденна боротьба з поширенням коронавірусу в Україні триває.

Ми сповнені рішучості та сили все це обов’язково подолати. Нас надихає ваша підтримка, згуртованість та розуміння ситуації. Ми вкотре доводимо, шо є єдиною країною. Що у дуже критичні моменти мобілізуємось та даємо відсіч будь-якому ворогу, навіть невидимому.

Тепер про конкретні кроки. Вчора Кабінет Міністрів на один місяць запровадив режим надзвичайної ситуації. Це важливе рішення для здоров’я українців.

Його не слід плутати з надзвичайним станом. Надзвичайна ситуація – це тимчасовий правовий режим, який консолідує роботу всіх владних органів і в той же час не обмежує конституційні права громадян.

Цей режим – не про диктатуру, це – про дисципліну.

Сьогодні ми діємо настільки жорстко, наскільки цього вимагають сьогодення та виклики майбутнього. Саме тому до кінця п’ятниці, 27 березня, буде закрито державний кордон та припинено всі пасажирські перевезення.

Два тижні тому я закликав громадян терміново повернутись до України.

Більшість зробила це самостійно. Інших – а це понад вісімдесят тисяч українців – ми повернули додому літаками, потягами та автобусами.

Та сьогодні ми вже не маємо часу чекати. Ми опинились перед важким вибором між громадянами, які ще за кордоном, та безпекою сорока мільйонів громадян всередині країни. Наш обов’язок як держави – піклуватися про кожного українця.

Про тих, хто не зможе повернутись у найближчі два дні, подбають наші дипломатичні представництва та українські громади за кордоном.

Про жодного українця, який залишиться за кордоном, ніхто не забуде. Ми поступово повертатимемо вас з-за кордону, але з урахуванням епідемічної ситуації у місці вашого перебування, а також – рівня забезпечення необхідними засобами та готовності медичної системи до вашої обов’язкової ізоляції.

Вчора ми провели розмову з місцевою владою. Ми розуміємо першочергові потреби всіх регіонів і цілодобово працюємо, щоб їх забезпечити. Відповідні завдання опрацьовує Кабінет Міністрів України. Частину рішень вже прийнято на попередніх засіданнях, інша буде сьогодні.

Мова не лише про засоби індивідуального захисту та медичне обладнання. Це й робота критично важливих об’єктів у регіонах, підтримка малого бізнесу на місцях, безперебійність соціальних виплат населенню, забезпечення весняної посівної кампанії. Ми також зробимо все, щоб не допустити зростання цін на продукти й товари першої необхідності в регіонах. Оскільки заклики до совісті деяких продавців не допомогли, буде пакет жорстких заходів, який зіпсує плани всім спекулянтам.

Ми на постійному контакті з областями, ми не знаходимось у вакуумі столичних проблем і подбаємо про кожен регіон нашої великої та єдиної країни.

Також у режимі 24/7 триває забезпечення України всім необхідним.

Вночі із Південної Кореї вилітає літак, який має доставити 100 тисяч тест-систем ПЛР.

Завтра чекаємо прибуття з Китаю близько двохсот тисяч спеціальних медичних респіраторів, захисних костюмів для лікарів, ста тисяч ПЛР-тестів, апаратів штучної вентиляції легень, великої кількості масок для аптек.

Після повернення, відстою та відпочинку екіпажу літак одразу вилетить у Китай за наступною партією. І подальша доставка буде здійснюватися саме в такому режимі.

Також запущено виробництво багаторазових захисних костюмів, і вже через три доби буде готова перша партія. Сьогодні в регіони України відправляється десять тисяч захисних респіраторів.

Ми знайшли понад п’ять мільйонів одноразових рукавичок. Уночі їх доставлять в області – разом з необхідними витратними матеріалами для апаратів ШВЛ та іншого медичного обладнання.

У кожну обласну лабораторію розподілені необхідні реагенти – для того щоб здійснювати ПЛР-діагностику на місцях.

Найкращі українські вірусологи консультують колег з обласних лабораторій як у відеорежимі, так і безпосередньо відправляючись у регіони.

Окрім цього, Прем’єр-міністру України поставлено завдання вирішити питання так званих VIP-палат та скасувати всі нормативні акти, які цього вимагають.

У нас не «совок», вибачте, і не буде ніяких люксових палат для «членів ЦК».

У жодного політика чи бізнесмена у державних та комунальних лікарнях не буде кращих умов, ніж у звичайного українця. Ви будете перебувати саме в тих палатах і тих лікарнях, які за 28 років ви побудували в цій країні. Можливо, тоді зрозумієте, як це – не мати можливості лікуватись у Швейцарії або Ізраїлі.

Рівні умови стосуються абсолютно всіх. Винятків не буде і для перших осіб держави: Президента, Прем’єр-міністра та Голови Верховної Ради.

А ще я наполегливо рекомендую керівникам медичних закладів не перетворюватися на готельєрів, не займатися торгівлею палатами чи облаштуванням ординаторських під перебування якихось «шишок».

Інакше будуть санкції.

Щодня наші українські лікарі проводять регулярні консультації з китайськими медиками з Уханя та отримують досвід ефективної боротьби з коронавірусом. Ухвалено постанову про збільшення окладу медичних працівників, запроваджено погодинну оплату медикам, які протидіють коронавірусу. Є завдання вивести матеріальні компенсації на рівень з нашими військовими. Сьогодні кожен український лікар є «кіборгом», який стоїть на захисті здоров’я всієї нації. Ми зробимо все, щоб вони були максимально захищені та заохочені.

Мова і про інших українців, які сьогодні мужньо виконують свою роботу.

Це наші прикордонники, військові, посли та дипломати, поліцейські, нацгвардійці та багато інших. Це спільна боротьба, де ми переможемо тільки разом. Особливо це повинні зрозуміти народні депутати України, які сьогодні не мають іншого вибору, ніж працювати. Якщо хтось із них забув, я нагадаю слова депутатської присяги: «Виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників». І тут ключовою є кожна частина: і «в інтересах усіх співвітчизників», і «виконувати свої обов'язки».

Коли наші українські лікарі працюють майже без відпочинку, коли тисячі військових перебувають в окопах, депутату має бути соромно щось казати про страх.

Страх у вас може бути тільки один – втратити довіру українського народу.

Закликаю народних обранців думати про ухвалення важливих законів, яких потребує економіка України, які наповнять бюджет життєво необхідними коштами. Країна не зупиняється, країна працює. І ви – не виключення.

Окремо я хочу подякувати главам церков, які зараз проводять богослужіння онлайн. Спасибі за вашу свідомість та турботу про здоров’я людей.

Вкотре закликаю інших глав церков перейти на таку практику, усвідомивши небезпеку великого скупчення людей та відповідальність за життя своїх прихожан.

Наостанок, дорогі громадяни, я хочу подякувати тим, хто свідомо залишається вдома й дотримується самоізоляції. Цим ви допомагаєте країні.

Це важливо продовжувати й не виходити на вулицю без потреби і без масок.

Для цього саме час опанувати всі онлайн-можливості та навчити цього своїх батьків, дідусів та бабусь. У цьому допоможе платформа, розроблена нашим Міністерством цифрової трансформації, де кожен може переглянути освітні серіали з цифрової грамотності.

Будьте здорові, дорогі українці!

Бажаю вам всім 36,6! Бережімо себе! Збережемо Україну!