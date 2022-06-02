Звернення керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака до міністрів закордонних справ країн – членів Ради співробітництва арабських держав Затоки

Ваша Високосте, Ваші Високоповажності.

Дякуємо за те, що приєдналися сьогодні до нас, до цієї бесіди.

Уже понад три місяці наша країна витримує жорстоку й неспровоковану російську агресію. Весь світ бачить, як російські окупанти масово вбивають наших людей, катують та ґвалтують чоловіків, жінок і навіть дітей. Вони нищать наші міста й руйнують інфраструктуру. Вони силоміць депортують до Росії сотні тисяч наших людей, включно з дітьми. Просто крадуть. Російська армія поводиться, як зграя мародерів.

Але український народ дає гідну відсіч агресору. Ми рішуче налаштовані перемогти та вигнати окупантів з нашої землі. І ми це зробимо. Поступово, важко, але впевнено.

Закон і справедливість на нашому боці. Про це яскраво свідчить ухвалена 2 березня цього року резолюція Генеральної Асамблеї ООН, яка вимагає від Росії негайно припинити незаконне застосування сили проти України та вивести всі свої війська. Ми надзвичайно вдячні країнам Ради співробітництва арабських держав Затоки за підтримку нашої країни та цієї резолюції.

Росія не просто порушила всі найважливіші міжнародні норми. Представники керівництва Росії неодноразово заперечували саме право України на самостійне існування. Тому це не просто чергова імперіалістична війна. Це спроба знищити українську ідентичність, стерти українців з книги історії. Росія несе повну відповідальність за порушення Конвенції про запобігання злочину геноциду, якої вона зобов’язалася дотримуватися. Росіяни прагнуть знищити українців та підкорити нашу країну. Але це – лише одна з їхніх цілей. Росія будує імперію. Сирія та Лівія вже відчули на собі її «дружбу».

Російська війна в Україні вже впливає на весь світ. Продовольча криза, спричинена блокадою українських портів, матиме безпосередній вплив на населення арабських країн з небезпечними непередбачуваними наслідками.

Україна та ваші країни є давніми надійними партнерами та добрими друзями. Ніщо не змінить цього. Наші зв’язки будуть міцніти, оскільки криза не тільки приносить виклики, а й відкриває нові можливості.

Ми надзвичайно цінуємо допомогу, яку вже надають ваші країни. Для нас це справді важливо. Ми просимо вас вжити подальших заходів, щоб допомогти нам покарати агресора, завершити війну. Потрібно вчасно зупинити зло, доки воно не спалило весь світ.

Міністр Кулеба розповість про деталі. А я окреслю деякі основні моменти, які потребують максимальної уваги.

По-перше. Застосування міжнародних економічних санкцій є абсолютно необхідним. Росія як постійний член Ради Безпеки ООН блокує всі юридично обов’язкові рішення попри одностайне міжнародне засудження її незаконного вторгнення. Економічний тиск має позбавити Росію фінансових, технічних та технологічних ресурсів для ведення цієї війни, а також наступних агресивних воєн.

Я особисто координую роботу міжнародної експертної групи, яку вже називають групою Єрмака-Макфола і яка спрямована на посилення санкцій проти Росії. Цілі нашого Плану дій щодо санкцій передбачають повну заборону експорту російської енергії, розширення санкцій проти фінансового сектору Росії та Білорусі, посилення санкцій, пов’язаних із транспортуванням і страхуванням, розширення та посилення торговельного ембарго та персональних санкцій. Ми закликаємо країни Ради співробітництва арабських держав Затоки приєднатися до режиму санкцій проти Російської Федерації й жодним чином не сприяти Росії та окремим представникам її владних кіл в уникненні чинних обмежень.

По-друге. Ми сподіваємося, що країни Затоки відіграватимуть активну роль у вирішенні поточної глобальної продовольчої та енергетичної криз, які Росія використовує як інструменти війни й тиску на міжнародну спільноту. Настав час рішучих дій та впевнених кроків.

ЄС погодив уже шостий санкційний «нафтовий» пакет проти Росії. Це можливість для країн Затоки з користю для себе допомогти Заходу подолати енергетичну залежність від Росії. Україна також зацікавлена у довгострокових та ефективних рішеннях у цій галузі.

Користуючись сьогоднішньою нагодою, я маю запропонувати вам низку ініціатив, спрямованих на комплексне поглиблення нашого порозуміння та розвиток співпраці.

Насамперед я хотів би запропонувати створення спеціальної Консультаційної ради під егідою керівника Офісу Президента та міністра закордонних справ України для вашого регіону. Був би радий вітати в ній міністрів закордонних справ, а також осіб із повноваженнями, аналогічними моїм. Ця рада могла б стати корисним майданчиком для обговорення таких гострих питань, як постачання зернових та енергетична безпека. Але не лише. Гадаю, що доцільним було б використати цей форум і для розв'язання питань, які зачіпають інтереси країн Ради та їхніх союзників.

Для цього протягом тижня-двох ми могли б узгодити кандидатуру спеціального представника для обговорення організаційних питань, зокрема мандата Ради, та створити її секретаріат. Разом ми можемо знайти шляхи запобігання гуманітарній катастрофі, якою загрожує продовольча криза. Хотів би зазначити, що в зоні ризику вже опинилася низка ісламських країн Африки та Південної Азії.

Окрему увагу хотів би приділити питанню інформаційного обміну. Україна хоче стати відкритішою та зрозумілішою для арабського світу. Тому ми готові сприяти відкриттю корпунктів арабських державних телекомпаній у нашій країні. Ми забезпечимо їм належний рівень безпеки.

На нашу думку, Європа надто зосереджена на собі, тому Україна пропонує арабському світу спільну роботу над розширенням її горизонтів. Зокрема, з використанням інструментів м'якої сили, які надає телебачення.

Наступна пропозиція певною мірою є продовженням попередньої. Криза та війна – це завжди можливість проявити гуманізм. Ви знаєте, що Україна – багатоконфесійна та віротерпима держава. Ми вважаємо справедливим, щоб Червоний Півмісяць був представлений у ній на тому ж рівні, що й Червоний Хрест.

Іще одна пропозиція стосується фінансів. Україна готується до запуску Національного суверенного фонду. Аграрна промисловість та земельні банки мають стати його провідними активами. Пропонуємо вашим суверенним фондам, інвестиційним фондам співпрацю в цій та інших галузях.

Перейду до третього пункту. Разом із колишнім Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном ми створили консультативну групу, яка надаватиме пропозиції щодо гарантій безпеки для України.

Ці гарантії включатимуть розширення оборонного потенціалу України сучасними озброєннями та військовою технікою, обмін розвідувальними даними та інформацією, фінансову допомогу Україні, превентивні санкції у разі реальної загрози нової агресії.

Також ідеться про політико-дипломатичну підтримку України, зокрема глибоке включення нашої держави в багатосторонні формати, що покращать її інтеграцію з міжнародною спільнотою.

Ми запрошуємо провідних діячів у сфері безпеки, політики та дипломатії з ваших країн долучитися до діяльності цієї групи.

Злочинна агресія постійного члена Ради Безпеки ООН показала, що світ потребує кардинального оновлення міжнародної безпекової системи. Ідея нашого Президента Володимира Зеленського полягає в тому, щоб на базі системи безпекових гарантій для України почати будувати основи для нового світового порядку. Упевнений, арабський світ має відігравати в цьому процесі одну з провідних ролей.

Четверте. Завдяки непохитній рішучості української нації, військовій доблесті та допомозі з боку дружніх країн ми обов'язково переможемо. Україна стане регіональним лідером у Східній Європі. У Росії є одна перспектива – поступовий занепад. Україна ж буде стрімко розвиватися. Тому прошу вас, подумайте про власні економічні інтереси. Після нашої перемоги Україна перетвориться на найбільший у світі будівельний майданчик. І ми запрошуємо вас долучитися до цього процесу. Упевнений, ми не просто продовжимо наші спільні проекти, а максимально розширимо співпрацю. Зокрема в галузі сільського господарства, транспорту, туризму, оборонного комплексу, IT-технологій.

Сьогодні ми закликаємо арабські держави Затоки надати нам фінансову допомогу для зміцнення нашої стійкості. А відразу після війни пропонуємо взяти участь у відбудові нашої країни. Запрошуємо вас приєднатися до масштабних інфраструктурних, транспортних та гуманітарних проектів, які вплинуть на майбутнє всього континенту. Ми знаємо, що керівництво ваших держав демонструє велику мудрість та концентрацію на стратегічних перспективах.

Тож будьте з Україною! І приєднайтеся до нашого спільного майбутнього!

Дуже вам дякую! Слава Україні!