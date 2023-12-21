Звернення Президента до працівників дипломатичної служби України

Шановні присутні!

Шановні пані та панове!

Шановні пане Прем’єр-міністре, Голово Верховної Ради! Усі наші гості!

Дорогі українські дипломати!

Сьогодні ми всі разом заради трьох речей.

Перше, звісно, – це вдячність. Сьогодні, у день працівників і працівниць дипломатичної служби України, я від імені всіх наших людей, усього нашого суспільства України дякую вам – усій українській дипломатичній спільноті – за роботу в інтересах держави Україна, в інтересах наших людей. Кожен знає свій результат. І всі, хто ефективний заради України, усі, хто додає – і це важливо – Україні сили щоденно, усі, чиї ідеї спрацювали й чия енергія розкриває для України нові перспективи чи то в системі дипломатичної служби, чи то поза системою, але українські представники, наші представництва… Я дякую всім вам і вітаю з вашим професійним днем!

Друге, що важливо сказати саме сьогодні: наші спільні досягнення. Україна справді багато зробила за рік. На багатьох напрямах.

Ми не завжди були дипломатичними. Напевно ми часто діяли некласично, неочікувано. Іноді навіть нетерпляче. Але ми зробили за цей рік речі, які ще на початку року здавалися майже недосяжними.

Головний політичний результат – це, звичайно, Євросоюз. Я вас вітаю. Україна здобула рішення про відкриття переговорів щодо членства. Це було справді дуже непросто, мʼяко кажучи. Багато хто у світі думав, що Україна приречена завжди залежати від старих уявлень про геополітику та сфери впливу у Європі. Але ми змінили це.

Головний оборонний результат – це наш новий повітряний щит, який стає сильнішим щомісяця. Ми починали з майже незахищеного неба, у якому домінували російські ракети. Зараз Україна вже входить до 20 провідних держав світу за своїми протиракетними можливостями, і ми зробили нашу державу ще сильнішою. Зокрема, завдяки нашому виробництву та співпраці з нашими партнерами в оборонно-промисловому комплексі. Сполучені Штати та інші лідери світу стають для України партнерами тепер і у виробництві сучасної зброї, зокрема ППО.

Головний стратегічний результат цього року – це робота щодо Формули миру, нашого плану відновлення повної сили міжнародного права. Це – українська ініціатива, яка стає ініціативою світової більшості, бо ми ефективно працюємо, щоб об’єднати різні народи, різних лідерів спільною ідеєю. Ідеєю того, що, відновивши чесний мир для України після агресії Російської Федерації, ми всі разом у світі зможемо створити могутні запобіжники проти інших агресій. І світ визнає нашу Формулу миру. І завдяки цій роботі почалися нові відносини нашої держави з багатьма іншими, що стратегічно робить позиції України глобальнішими.

Є цьогоріч важливий інституційний результат – це наше зближення з НАТО, яке проявляється в роботі Ради Україна – НАТО, а також у створенні нової та розгалуженої архітектури безпекових гарантій для України на базі домовленості з «Групою семи». Це факт – Україні чи не найскладніше у Європі стати повноправним членом Альянсу. І це точно не з провини України – це відображення реального значення нашої держави, нашої справжньої сили. Від того, із ким Україна, залежить, хто визначає, чи стабільна Європа. Росія прагне, щоб ця особлива сила належала тільки їй, і залякує лідерів світу. Але наша зовнішня політика й наша комунікація зі світом мають бути дієвіші, ніж будь-який російський шантаж і будь-які російські удари, погрози. Цілком конкретне завдання для всіх вас, для всієї нашої зовнішньополітичної команди – знайти ключ до рішення про НАТО для України. Це дуже непросто. Усі партнери України мають усвідомити, що зараз настає час приєднати силу нашої держави, силу нашого народу, силу наших воїнів, нашу силу геополітичного значення України до спільної сили всієї Європи. Європи миру. І мир у Європі буде надійним тоді, коли Росія буде назавжди позбавлена будь-якої можливості навіть спробувати зробити Україну своїм плацдармом. Ефективна підготовка до Вашингтонського саміту НАТО – це одна з ключових цілей 2024 року.

І ще один результат, про який важливо сказати, – це географія нашої дипломатії. Багато хто з присутніх пам’ятає, що українська зовнішня політика обмежувалася лише кількома частинами світу – важливими, пріоритетними, однак традиційними напрямками, на яких було працювати відносно легко. Ми повинні визнавати слабкі місця. Після 91-го року політика України щодо Латинської Америки була слабкою. На напрямку Африки наша держава не зосереджувалась. Більша частина Азії теж залишалася поза нашою постійною увагою. Але це змінено.

Географія української зовнішньої політики тепер охоплює всі континенти, а на традиційних напрямках досягнуті історично найбільш змістовні відносини. Сполучені Штати, Євросоюз, Велика Британія – сильні результати. Я вас вітаю. Японія, наш новий потужний союзник, – на новому рівні наші відносини, на новому історичному рівні. Нові міцні відносини з північними країнами. Норвегія та загалом регіон Північної Європи – абсолютно нові та продуктивні відносини. Канада вже традиційно розуміє й підтримує Україну в усьому. Але, окрім цього, ми зробили впевнені кроки в Латинській Америці. І є сильні перспективи. Туреччина – дуже змістовно. Арабський світ і загалом ісламські держави стали значно краще розуміти нашу позицію. Досягнуті хороші відносини з Республікою Корея. Австралія – є вся потрібна основа для майбутніх потужних відносин. Цьогоріч ухвалено та реалізовується рішення про розширення присутності України на Африканському континенті. Вже розпочато діяльність посольств України в Руанді та Гані, найближчим часом наші прапори з’являться на представництвах у Ботсвані, Мозамбіку, Кот-дʼІвуарі, ДРК та Мавританії. Сильнішою стає й система консульств: зокрема, відкриваються генеральні консульства в Ліоні та Ербілі, а консульство у Гданську підвищується до статусу генерального.

Дуже важливо, що українська позиція тепер представлена й розуміється в усіх найбільш впливових міжнародних організаціях.

Усе це – хороші результати. Але найкращі – ще попереду.

Шановні присутні, пані та панове дипломати!

Сьогодні я подав у Верховну Раду України проєкт змін до закону «Про дипломатичну службу». Нові норми зроблять систему української дипломатії більш сучасною та допоможуть їй бути дієвішою. Змін дуже багато. Посилюється роль МЗС України, закріплюється інститут Спеціального представника України, на рівні закону відкривається сфера кібердипломатії та відповідних відносин із нашими партнерами, стає повноцінним інститут горизонтальної ротації. І це ще далеко не все, що передбачено відповідним законопроєктом.

Завдяки, зокрема, і цьому закону у всіх вас буде більше інструментів, щоб реалізувати наші зовнішньополітичні цілі наступного року. І вони дуже конкретні.

Нам потрібно більше зброї, бо ніхто здаватися не збирається. Україна переможе.

Жодних пауз у відносинах із Євросоюзом. Ми потребуємо переговорної рамки та початку повної інтеграції в усіх сферах.

Кожна наша оборонна коаліція повинна бути наповнена змістом максимально. У межах формату «Рамштайн» та в інших форматах ми вже створили різноманітні, дуже важливі оборонні коаліції, які посилюють можливості наших воїнів та стійкість нашої держави. Щомісячно результати мають ставати очевидно більшими – очевидно для наших людей.

Так само постійно мають посилюватися санкції проти Росії за цю війну. Це справедливо. А також – спільна робота з усіма нашими партнерами щодо пошуку, заморожування та конфіскації російських активів. Це справедливо, щоб активи держави-агресора працювали на захист від держави-агресора, і ваше завдання – забезпечити готовність світу це підтримати. Як це було впродовж усіх цих місяців, цих 12 потужних пакетів.

Програми довготривалої підтримки. За цей рік ми досягли таких програм із частиною держав – наших партнерів. Маємо й попередні домовленості з деякими іншими державами. Наступного року кількість таких програм має зрости. Довготривалість підтримки – це одна з основ нашої стійкості в час війни.

Оборонне виробництво. Кожен із вас, хто може допомогти Україні збільшити виробництво зброї, снарядів, техніки, ППО в Україні або відповідну кооперацію з партнерами, повинен це забезпечити.

Цьогоріч ми досягли результату в Чорному морі – справді потужний результат – і відновили морський експорт. Реалізували й гуманітарну програму «Зерно з України». Значення України як донора глобальної продовольчої безпеки залишилося непохитним. Наступного року маємо це ще посилити, бо наш внесок у глобальну продовольчу безпеку є одним із тих ключів, які відкривають нові відносини з багатьма країнами Африки та Азії.

Я вже зазначив щодо НАТО, що це непросто і що нам потрібен ключ до рішення про Альянс для України. І цей ключ потрібно шукати не лише у високих політичних кабінетах. Треба переконувати суспільства – так, як ми змогли зробити на самому початку війни щодо об’єднання навколо України. Переконувати їхні серця, серця людей. Вони тиснуть на своїх лідерів. Суспільства. Реально вирішують. Суспільства, якщо чесно, й вирішили наше майбутнє щодо ЄС. Наше і суспільства наших європейських сусідів. Нам потрібно також бути дуже зрозумілими для експертів, експертної спільноти, для медіа, зокрема й для нових медіа. Бізнес країн-партнерів має повністю розуміти значення й перспективи щодо України. Переконливість української зовнішньої політики – це також гарантія безпеки для України.

Подальшого посилення потребують напрямки Латинської Америки, Африки, арабський світ, азійські країни. Україна поважає кожну націю, незалежно від того, чи це географічно велика, чи мала нація. Україна поважає всі мирні інтереси, які додають світу стабільності. І саме на цій основі маємо рухатися далі у відносинах із нашими новими партнерами. Маємо забезпечити проведення самітів Україна – Латинська Америка, Україна – Африка, а також посилювати залученість нашої держави до роботи з регіональними організаціями світу.

Усі представники й представниці України мають приділяти максимальну увагу роботі щодо нашої Формули миру. І це теж комплексна робота. Не лише на політичному рівні. Експерти, журналісти, бізнес-спільноти. Кожен, хто може бути потрібен. Кожен, хто здатен допомогти. Усі, чиї зв’язки можуть нас лише зміцнити. Ви маєте бути найбільш активними серед усіх дипломатів світу. І якщо не вистачає ресурсів – і так може бути в час війни, і не хочу залякувати – ніхто не збирається обмежувати ваш бюджет, але питання все ж таки не в грошах… І якщо не вистачає ресурсу, це треба врівноважити своєю енергією, відданістю справі, своїми ідеями.

І, звичайно, українська дипломатія має бути й надалі надійним захисником для громадян України в усіх частинах світу, хоч би де були українці. Наші люди мають бути впевнені в тому, що Україна допоможе. Завжди. Допоможе всюди.

Я знаю, що тут сьогодні перебуває міністр закордонних справ Польщі. Вітаємо вас! Ми дуже поважаємо народ Польщі, з великою повагою ставимося і вдячні за все. У нас у гостях новий міністр, і хочеться вірити, що це нова сторінка у відносинах наших держав, яку не захочеться перегортати. Я в це дуже вірю. І дуже вдячний вам за ваш візит.

Іще одне.

Мільйони українців і українок тут, удома, в Україні, захищаючи нашу державу, проявляють найкраще, що взагалі буває в людях, у людському характері, у людських серцях. Це честь – представляти у світі таких людей, такий народ, таку сміливість. І я прошу вас завжди пам’ятати про це. Про український народ, який надихає світ. І який заслуговує на перемогу. Ваша робота – допомагати наближенню української перемоги.

Іще раз вітаю вас!

Іще раз дякую за те, що працюєте ефективно!

Вітаю з професійним вашим днем!

Слава Україні!