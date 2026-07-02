Звернення Президента до учасників 33-ї щорічної сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ

Дорогі друзі, пані та панове!

Дякую вам за увагу до України та за підтримку наших людей.

Зараз я перебуваю в Одесі, нашому південному місті. Це наш найбільший і найважливіший порт, а також прекрасне місто, відкрите світові, яке Росія відчайдушно хотіла відрізати від моря й знищити. Одеса, як і вся Україна, перебуває під постійними російськими ракетними та дроновими атаками. Тут, як ніде, відчувається, наскільки нам потрібно захищати життя. Тут і в інших наших містах, таких як Дніпро, Суми, Харків і Київ. У Києві лише пізно ввечері вчора завершилася рятувальна операція після нічної російської атаки із середи на четвер. Наші рятувальники розбирали завали звичайних житлових будинків, зруйнованих масованим російським ударом, і шукали тіла загиблих. Тридцять людей були вбиті цією російською атакою. Мої співчуття всім їхнім рідним і близьким. Майже сто людей були поранені. Це була одна з найболючіших і найруйнівніших ночей, які Київ пережив за тривалий час.

Росія застосувала дуже багато балістичних ракет. Вони накопичували їх для цієї атаки. Вони також запустили сотні дронів, зокрема реактивні «шахеди». І ми знаходимо способи зупиняти «шахеди». Ми стабільно збиваємо щонайменше 90% із них – дев’яносто. Але ракети є значно більшим викликом. Ми знаходимо способи перехоплювати й крилаті ракети. Але Росія використовує балістичні ракети як свій останній аргумент, щоб продовжувати цю війну. Саме на це вони роблять ставку. Вони хочуть, щоб балістичні ракети зламали наш спротив і волю Українського народу.

Саме тому нам потрібно більше ППО. Мова йде про щоденний захист життя.

Україна критично потребує ракет-перехоплювачів для Patriot. Ми всі знаємо: наші партнери їх мають. Те, що потрібно зараз, – це політична воля, щоб надати їх. Передусім у Сполучених Штатах. Будь ласка, допоможіть реалізувати це.

Вчора я також говорив із Прем’єр-міністром Нідерландів. Робе, я був би дуже вдячний, якби ви допомогли з цим захистом – із ракетами-перехоплювачами для Patriot.

Сьогодні я також обговорив це канцлером Мерцом. І ми продовжимо працювати з іншими нашими партнерами. І звичайно, з Президентом Трампом. Сьогодні День незалежності Америки. І Америка разом із вільним світом може допомогти нам захистити нашу незалежність від російських убивць, від цього жахливого російського бажання знищувати людське життя. Будь ласка, продовжуйте й надалі чітко виступати проти російського терору та наголошувати на потребі України в ППО.

Ми також багато робимо на полі бою та через далекобійний тиск на Росію, щоб Росії було складніше утримувати наші окуповані території, складніше вести цю війну і складніше й надалі відмовлятися від переговорів. І ці зусилля мають бути підкріплені санкціями проти Росії.

Прошу не знижувати санкційний тиск, запроваджувати нові санкції, щоб Росія мала менше способів адаптуватися до цієї війни й була змушена рухатися до переговорів. І особливо важливо тиснути на нафтовий сектор Росії. Він просто не зможе вижити без вільного доступу своєї нафти до європейських морів. Це критичний маршрут. Якщо його перекрити, Росія втратить здатність фінансувати цю війну.

Тож кожна країна, яка зупиняє танкери російського тіньового флоту, робить реальний внесок у завершення цієї війни. Європа також повинна мати юридичні інструменти для конфіскації та продажу нафти, яку перевозить тіньовий флот. Не можна дозволяти, щоб тіньовий флот фінансував війну Росії. Такі сильні заходи можуть допомогти наблизити мир. Будь ласка, підтримайте їх на політичному рівні.

І третій пункт, який є абсолютно необхідним: війна Росії ніколи, ніколи не має стати нормою.

Росія докладає величезних зусиль, щоб відновити свої політичні зв’язки та повернути політичний вплив. Вона використовує медійний тиск і працює над дестабілізацією тих європейських голосів, які чесно говорять про цю війну, які хочуть сильнішої Європи – єдиної та мирної – і які захищають наш спільний спосіб життя. Я вдячний усім, хто відмовляється мовчати, коли Росія вбиває. Усім, хто підтримує Україну й заохочує інших допомагати нам захищати життя. Усім, хто робить Європу сильнішою.

Тож зі свого боку ми робимо все можливе, щоб захистити Україну, всю Європу та європейський спосіб життя. Будь ласка, залишайтесь активними. Будь ласка, допоможіть нам повернути наших людей додому з російського полону – наших дітей, військовополонених, цивільних заручників, зокрема трьох представників ОБСЄ. І прошу й надалі допомагати нам захищати наших людей завдяки вашому політичному лідерству та практичним рішенням. Прошу також підтримати наші зусилля заради дипломатії, щоб ця війна закінчилася завдяки переговорам, а не через ще більші руйнування, чого саме і прагне Росія. Допоможіть зробити так, щоб наша ППО, наші системи Patriot ніколи, ніколи не залишалися без потрібних їм ракет. Саме це рятує життя.

Дуже дякую. Нехай життя переможе.

Слава Україні!