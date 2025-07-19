Звернення Президента до учасників щорічної наради керівників закордонних дипломатичних установ України «Від сили дипломатії до дипломатії сили»

Добрий день!

Всіх вітаю! Слава Україні!

Шановний, пане міністре, шановні гості! Дуже радий бачити!

Пане Барро, вдячний вам за ваш візит!

Шановна Олено Анатоліївно, пане спікере, дуже дякую! Радий бачити всіх! Дякую за присутність!

Шановні наші українські дипломати!

Вчора майже всі ви були в Запоріжжі – бачили, які там є потреби, яка ситуація, дуже непроста ситуація, у прифронтових регіонах нашої держави. Сьогодні – Київ пройшов черговий удар «шахедів» та інших засобів ворога – ракет. Були також мішенями інші наші міста, наші українські громади – від Харкова до Франківська. Тобто ви не просто знаєте – ви це відчули – що є завданнями української сучасної дипломатії. І це – ще більше зусиль для захисту життя наших людей, ще більше взаємодії з нашими партнерами. Росіяни шукають ресурси на подальшу війну, безумовно, і зокрема – на цей, наступний рік. Багато зроблено, щоб їх обмежити в ресурсах, багато зроблено, щоб їх обмежити у потенціалі, завдяки нашим воїнам і завдяки дипломатії, усій державі, нашим людям. Але треба більше. Більше. Головне завдання української дипломатії – сприяти всьому, що захищає українське життя в Україні передусім, і усьому, що завдає болю Росії за цю війну. І кожен із вас має бути конкретним у власних результатах заради наших людей, заради України. Це не пафос, це правда. Я вважаю, що це головна ціль.

Перше – зброя.

Звісно, публічно деталі в кожному напрямі ми зараз обговорювати не будемо. Але кожен із вас знає, що є у ваших країнах, які можливості для співпраці, спільних виробництв. У нас тепер дійсно глобальна співпраця – найбільша, ніж будь-коли будувалася для України. Але це не означає, що вже можна припиняти розширення активності. Завжди маємо шукати нові формати. Був час, коли проривною, справді проривною, стала данська модель. Також – чеська ініціатива щодо артилерії. Багато зроблено для розвитку цих моделей, також багато зроблено для розвитку нашої вітчизняної авіації – і це не тільки, до речі, F-16, але також дуже ефективно застосовуються французькі «міражі». Дякуємо за це партнерству Франції, дякуємо Президенту Макрону і теплі привітання йому від мене, від України, пану міністру і також хочу подякувати, до речі, нашому послу у Франції. Дякую! Не бачу його. Дякуємо, Вадиме. Маємо й надалі саме так розвивати все, що додає Україні сили. Зараз ключове – це дрони, усі типи дронів. У нас є значний дефіцит фінансування. Він є – це факт. Ми на всіх рівнях – це й відносини з країнами безпосередньо, і спільні формати, такі пріоритетні, як «Рамштайн» і коаліція охочих, – усюди ми шукаємо додаткове фінансування. На рівні посольств це треба максимально підтримувати. І також ви маєте бути активними – політично, медійно, якщо чесно, як завгодно – у питанні щодо ППО для України. Світ повинен знати, що відбувається через ці ганебні удари Росії та як саме можна захистити життя тут. Це має бути роботою не тільки Києва, але й усіх наших посольств, всіх наших представників. Ваші країни перебування мають вас чути, мають вас підтримувати. Нам потрібен цей результат.

Друге. Російські активи мають працювати на захист від агресії Росії.

Вчора була в мене, до речі, доповідь голови НАК «Нафтогаз» України. Нафтогаз має виграні арбітражі проти Росії та проти Газпрому. Загальна сума вже на зараз десь приблизно 6,9 мільярда доларів, і це відчутно було б зараз, якби ми могли спрямувати такий великий обсяг грошей на нашу оборону. Треба бути креативними, треба бути переконливими в тому, щоб уже виграні рішення для України переводити у конкретну реальність – фінансову площину. Нафтогаз і його юридична команда працюють на стягнення коштів із Росії та пов’язаних із нею осіб. Потрібно їх у цьому підтримувати. Будь ласка, сконтактуйте через міністра закордонних справ з очільником Нафтогазу, якщо у вашій країні є відповідний потенціал, щоб виконати рішення арбітражів. Загалом це має бути одним із основних ваших завдань – відстоювати необхідність того, щоб Росія повністю платила за те, що робить проти України. Це стосується зокрема й санкцій.

Ми в Україні розпочали роботу із синхронізації санкцій. Санкції партнерів застосовуємо в нашій юрисдикції, і, відповідно, українські санкції мають бути поширені в юрисдикціях наших партнерів. Я знаю, це непросто, але це необхідно, і це саме є відповідальність Міністерства закордонних справ України разом із Радою національної безпеки і оборони України. Також прошу звернути увагу на синхронізацію санкцій одних партнерів у юрисдикціях інших. Наразі ще не всі пакети санкцій Європейського Союзу синхронізовані навіть у країнах Європи, які не є членами Європейського Союзу. Це треба виправити та максимально пропагувати посилення санкцій проти Росії.

Особлива увага – санкційному треку у відносинах зі Сполученими Штатами Америки. Після зміни адміністрації відбулася трансформація змісту відносин з Америкою. Але мета нашої співпраці зі Сполученими Штатами залишається незмінною – ми маємо вистояти під російськими ударами, і це важливо навіть не тільки для всього нашого регіону та Європи. Завдяки захисту України – більше основ для глобальної безпеки та недопущення будь-яких війн, зокрема, в Тихоокеанському регіоні. Треба утверджувати такий зв’язок. Я хочу також подякувати Послу Оксані Маркаровій за роботу у Вашингтоні. Дякую, Оксано, бачу вас! Дуже складні були роки. Дуже складні, але результативні – багато всього досягнуто. Дякую тобі, Оксано. Тепер американський напрямок – за Ольгою Стефанішиною. Бажаю їй успіхів. Складнощів не буде менше. У нас є конкретні домовленості з Президентом Сполучених Штатів Америки щодо ППО, щодо українських дронів для Америки, щодо економічної співпраці та інвестицій. Маємо все це реалізувати, і це виклик – реалізувати. Роль посольства має бути значною. Також треба тиснути в межах «Групи семи» – щоб санкції та санкційні кроки були і в Америці, і в Європі, і в Японії.

Повинна працювати і вся юридична архітектура для притягнення Росії до відповідальності за цю війну. Є робота з фіксації та розслідування російських злочинів війни, є наша робота на рівні Міжнародного кримінального суду, є наша нова угода про створення Спеціального трибуналу щодо агресії Росії проти України. Я також хотів подякувати команді за цю роботу. Дякую! Потрібно більше ясності та потрібні конкретні терміни, зокрема щодо створення трибуналу. Ми про це сьогодні зранку говорили з Андрієм, я доручаю Андрію Сибізі, міністру, підготувати реальний перелік кроків – що має бути зроблено й коли можливий запуск трибуналу. Чесно кажучи, не хотілося б, щоб український народ очікував цього запуску десятиліттями.

Наступне. Окрім традиційних відносин у Європі на рівні Європейського Союзу і НАТО, які наразі наповнені змістом найбільше за весь час незалежності України, ми створили й деякі спеціальні формати. Зокрема, це формат відносин Україна – країни Північної Європи, також формат Україна – країни Південно-Східної Європи, формат Україна – Румунія – Молдова, формат Люблінського трикутника, наші особливі відносини з Туреччиною, також наша Кримська платформа. У кожного із цих форматів потрібне постійне відчуття, що змісту в роботі стає більше. Справді є для цього потенціал, і прошу активніше пропонувати ідеї, як забезпечити результати.

Щодо Європейського Союзу – у цьому році наш уряд має забезпечити готовність щодо всіх перемовин, щодо всіх перемовних кластерів. І це буде. Я вірю у вас. Розуміємо, що гальмування процесу вступу України відбувається не через Україну.

І той факт – і за це хотів би подякувати команді й особисто вам, шановна пані Ольго Стефанішина... Дякуємо вам за результат. Ми будемо й надалі працювати з ЄС, щоб ЄС виконав те, що було обіцяно. І це також частина ваших обов’язків – тих послів, хто працює у Європейському Союзі, а також у країнах, які мають вплив на Євросоюз. Якщо хтось завдає шкоди інтересам України та підриває глобальну довіру до ЄС, він має відчувати наслідки. За євроінтеграційний напрямок разом із Міністерством закордонних справ тепер відповідатиме Тарас Качка. Вітаю вас. Ми знаємо, ви фахова людина, а далі подивимося. Будуть також деякі інші зміни на європейському напрямку – напевно кадрові зміни. Але все це – трішки пізніше.

НАТО залишається найбільш сильною у Європі та, напевно, у світі потенційно дієвою архітектурою безпеки. Безумовно, для всіх, і ми це розуміємо. На робочому рівні інтеграція з НАТО триває, і всі доступні кроки на політичному рівні також ми маємо робити. Я прошу вас і надалі тримати цю позицію в роботі з партнерами: саме НАТО є гарантією миру у Європі, найбільш дешевою – це факт – найбільш дешевою та найбільш ефективною гарантією. Росія багато говорить про наближення НАТО, але саме там, де НАТО наблизилось, уже є десятиліття миру, а саме там, де НАТО зволікає, мир буває в дефіциті. Прошу також не збавляти активності в реалізації наших двосторонніх безпекових угод. Вони важливі. Є серйозний результат – 28 таких угод. Вони є, і кожна має бути реалізована, і це стосується, зокрема, фінансових зобов’язань в угодах. Маємо бути активними також і в інших регіонах світу, і основа для дипломатії має бути економічною там, де це справді працює, і ціннісною там, де це працює. Країни Африки, Азії, Латинської Америки, арабський світ, країни Тихоокеанського регіону – я про це сьогодні вже згадував – усюди є й має бути український інтерес: економічний передусім, політичний, безпековий. Маємо вже зараз будувати наші позиції стратегічно: після цієї війни Україна буде експортером безпеки сто відсотків і вже зараз наші партнери мають сприймати Україну відповідно.

Четвертий пріоритет. Нам потрібно більше динаміки в перемовинах для закінчення війни. Це складний напрям. І ми всі розуміємо, що справді результативні перемовини можуть бути тільки на рівні лідерів. Зараз наші представники готують ще щонайменше один обмін із Росією – і секретар РНБО Рустем Умєров запропонував російській стороні провести нову зустріч представників у Туреччині. Адженда зустрічі для нас зрозуміла – повернення полонених, повернення дітей, які були викрадені Росією, та підготовка зустрічі лідерів. Я прошу вас інформувати країни вашого перебування про необхідність саме такого переговорного підходу, саме такої адженди та забезпечувати Україні необхідну політичну підтримку.

І пʼяте. Наші посольства, наші консульства мають сприяти українським громадянам і українським громадам. Українці – це вже глобальна спільнота. Є певні відмінності між хвилями міграції, безумовно, є різні потреби в різних географіях, але сенс один – маємо зберігати зв’язок всіх наших людей з Україною. Зокрема для цього нещодавно був ухвалений закон про множинне громадянство, і ми розпочинаємо його виконання. Це і завдання, і це, я вважаю, що дуже серйозний історичний результат. Поступово будемо визначати коло країн, із якими будуть відкриватися відповідні процедури. Я думав розпочати з країн, де найбільше українців зараз. Це передусім такі країни, як Німеччина, Польща, Чехія, держави Балтії. А далі – відповідні консультації з Прем’єр-міністром України, міністром закордонних справ і з паном спікером. Я думаю, ми проведемо всі ці консультації, і список країн буде готовий. Зрозуміло, там повинні далі думати і про Канаду, про інші країни, де багато українців і де так Україну сильно підтримують. Це також важливий аспект – які країни традиційно з нами, традиційно нас підтримують і теплі до українців, дуже теплі й важливі для України. Я прошу вас контактувати безпосередньо з нашими урядовцями. Освіта, соціальні речі, економіка – усе, що потрібно для наших людей у ваших країнах роботи й може бути забезпечено, – все що може бути забезпечено повинно бути забезпечено.

Посольства України, консульства України справді мають бути центрами активності заради України. І також ми сьогодні говорили про це детально з міністром закордонних справ – також новий підхід продемонструємо щодо консульств в інших країнах. Дякую всім вам, хто сьогодні тут, дякую всім вам, хто працює саме так для результату, для вільної, сильної, незалежної України.

Слава Україні!