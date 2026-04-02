Звернення Президента під час вручення державних нагород України представникам кримськотатарського народу

Шановні присутні!

Шановні наші українці та українки!

Сьогодні такий день, коли дуже показово, дуже наочно, як саме ми маємо захистити Україну й від чого. Сьогодні від ночі Росія не припиняє атакувати нашу державу. «Шахеди» й ракети різних типів – це зрозуміло – і вночі, і вдень по Харкову, по нашій Полтавщині, по Житомирщині, по багатьох інших наших містах і громадах України, по Києву та області. І це в час, коли, без перебільшення, весь світ уже прагне закінчити цю війну, війну Росії проти України. І коли ця війна накладається своїми деструктивними наслідками ще й на інші війни, що тривають зараз. І коли команда Президента Сполучених Штатів Америки, наша команда та європейські команди підійшли максимально близько та предметно до вирішення питань про гарантії безпеки для України, які потрібні, щоб мир був справді надійним. Гарантії безпеки – це має бути сильна структура з різних компонентів, передусім мілітарних компонентів. І це стосується того, на що готові партнери, щоб не допустити повторення агресії Росії. Потрібні фінансові гарантії, щоб кожен наш воїн точно знав, що його служба буде всім забезпечена. Звісно, потрібні чіткі гарантії наявності зброї, і це стосується того, що в нас в арсеналах – дуже конкретні речі – і що ми виробляємо самостійно в Україні та разом із партнерами. По кожному з компонентів гарантій ми рухаємося – рухаємося десь більш швидко, але, безумовно, все не дуже просто, це зрозуміло, але доволі активно працюємо, щоб гарантії безпеки для України були, найголовніше, надійними. Але має бути серед гарантій безпеки для України також і сильний моральний компонент, компонент особливий для всіх наших людей без винятку та для всієї території нашої держави. Ми повинні не дати нікому забути, що тільки Росія відповідальна за цю війну. І що до повномасштабної війни Росія йшла поступово, крок за кроком, і перший її агресивний крок – це був крок саме проти нашого Криму. У 90-х роках, і під час кризи навколо Тузли, і пізніше Росія готувала ґрунт, щоб забрати наш Крим. У 14-му році саме із цього почалося – з російської окупації Криму. І ось тим кроком Росія не обмежилася саме тому, що замість сильної моральної реакції світу була реакція слабка й цинічна. Захопивши тоді Крим, росіяни відчули, що начебто можуть залишитись абсолютно безкарними. Світ не відреагував так, як потрібно було реагувати. Росія відчула, що начебто може спокійно отримати собі цю винагороду – наш Крим – і ще й заплющені на це очі світу. Війна, на жаль, завжди йде далі, якщо в агресора виникає відчуття, що йому можуть все пробачити й можуть йому щось подарувати.

Зараз ми боремося максимально принципово, щоб агресор не отримав жодної винагороди за війну. Щоб Росія справді відповідала за все, за агресію проти нас, наших людей, проти всієї України. І щоб не залишилися безкарними російські злочини проти людей, проти держави, проти суверенітету, незалежності, проти нашого Криму. І коли іноді буває, що нас просять повестися слабко й цинічно, ми відповідаємо дуже принципово. Росія не має заробляти на війні та від війни. Санкції світу повинні реально діяти. І російська агресія не має бути нормалізована будь-ким у світі. Питання про нашу територіальну цілісність, про суверенітет України, про нашу землю та про всіх наших людей, а отже, питання про наш Крим при цьому абсолютно принципове. Ми обов’язково закінчимо цю війну достойним миром для України. І щоб не було нових російських агресій, щоб не було російських ракет і окупантів і щоб було достатньо запобіжників від російської агресії, має бути моральна гарантія безпеки також для України, для Європи та світу. Гарантія, що Росія не матиме дозволу світу на те, щоб вважати якусь частину іншої країни начебто їхньою, російською. Гарантія, що агресор не стане сильнішим завдяки тому, що вкраде землю іншого народу. Гарантія, що Росія не почне вимагати собі щось іще від України чи будь-якої іншої країни у Європі, шантажуючи ракетами чи будь-яким іншим російським терором.

Тому на питання про наших людей та про нашу землю, про наш Крим має бути чітка й принципова відповідь: це наша держава, наша земля, наш Крим. Український народ, наші корінні народи України, кримськотатарський народ не можна позбавляти дому. Якщо світ дозволятиме Росії забирати дім в одних, вона піде забирати ще й в інших – вона завжди так робила, і треба гарантувати, що так більше ніколи не буде. Саме тому безпека має бути цілісною та реально гарантованою. Я прошу вас і надалі за це боротись. Я прошу вас бути активними і, коли потрібно, – гучними, щоб усі партнери вас точно чули – навіть ті, хто не хоче, – і завжди принциповими, щоб ми досягли необхідних Україні результатів. Я вдячний вам, що ви з Україною. Я дякую кожному, хто бореться за нашу державу, за незалежність України, за наші права й територіальну цілісність. Дякую всім, хто не забуває про наших людей у полоні Росії – у таборах і тюрмах Росії. Треба витягнути їх усіх.

Я підписав указ, який надає більше реальних можливостей вам, щоб захищати всю державу, всю Україну й наш Крим, усіх наших людей і корінний народ, кримськотатарський народ, нашу безпеку й вашу безпеку, наше право жити вільно на своїй землі. Меджліс завжди був і є представницьким органом кримськотатарського народу, так було і є фактично. І ми закріплюємо це юридично й політично. Щоб ваші можливості були сильніші і щоб наші спільні українські можливості були сильніші. Треба покласти край російським агресіям, ударам і знущанню. Треба гарантувати всі компоненти безпеки Україні. І ми можемо зробити це тільки спільно – принципово – всі в Україні, всі у Європі, всі у світі. Якщо будемо й надалі максимально ефективними, активними й такими, що не забуваємо уроків минулого. Дякую вам. Дякую за вашу активність. Дякую за службу нашій державі.

Слава Україні!