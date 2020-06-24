Звернення Президента у зв'язку з повінню в західних областях України

Дорогі українці!

Сьогодні в мене відбулася нарада з урядом та іншими уповноваженими органами стосовно повені на Західній Україні.

З самого ранку там перебувають Прем’єр-міністр, міністр внутрішніх справ, голова Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Ми робимо все необхідне для мінімізації та подолання наслідків цього природного лиха.

Наразі до робіт залучено сотні рятувальників, нацгвардійців і поліцейських,людям доставлені продукти харчування, вода та предмети першої необхідності.

Окремо я хочу звернутись саме до людей, які постраждали внаслідок повені, особливо це Івано-Франківська область, а також Закарпатська, Львівська, Чернівецька та Тернопільська.

Насамперед хочу висловити щирі співчуття родинам загиблих.

Інших постраждалих громадян хочу запевнити – держава не залишить вас у біді. Ми обов’язково відновимо зруйновані дороги, мости та іншу інфраструктуру. Обов’язково вирішимо питання житла: або відновимо зруйноване, або знайдемо нове. Окремо вам буде виділено фінансову допомогу. Ми розуміємо, що для подолання наслідків може знадобитися не один мільярд гривень, але ці кошти обов’язково будуть знайдені.

Єдине, що тішить сьогодні, – це прогноз на найближчі дні, за яким рівень опадів, а отже й води в річках знизиться, а тому ми всі сподіваємось, що ситуація не буде загострюватися.

Ну а загалом у найближчий час ми розглянемо повноцінну стратегію, залучимо всіх фахівців, щоб вирішити проблему паводків комплексно. Назавжди або принаймні на десятиліття вперед.

Буду відвертий, з самого початку року на долю країни випадають непрості випробування – коронавірус, лісові пожежі, повені.

Я впевнений, що ми обов’язково все подолаємо – з вашою вірою та підтримкою.

Бережімо себе! Збережемо Україну!