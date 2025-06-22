Звернення Президента України до Сенату й Палати представників парламенту Нідерландів

Шановні друзі!

Шановні члени парламенту Нідерландів!

Голови Палати представників і Сенату!

І весь народ Королівства Нідерланди!

Я сьогодні тут із вами особисто, у вашому парламенті, передусім для того, щоб сказати вам дякую. Дякую за те, що Нідерланди є одним із найбільших захисників життя у світі й одним із найбільших у Європі – разом із Німеччиною, Норвегією та Швецією. Дякую! І ми справді відчуваємо цю підтримку – і відчуваємо її з найперших годин повномасштабної війни.

І я дякую вам за кожне рішення, яке допомагає рятувати життя в Україні. Системи протиповітряної оборони, із якими ви нам допомогли, інвестиції в нашу оборону з боку Нідерландів – як двосторонні, так і завдяки вашій підтримці на рівні ЄС – і ваші оборонні пакети, які допомагають нашим солдатам тримати оборону, – усе це сприяє миру.

І я дякую вам за те, що допомагаєте нам рухатися до миру, і за вашу чесну, щиру підтримку.

Зараз кожен день в Україні починається однаково – із повідомлень про наслідки російських обстрілів. І ці атаки – майже всі – не можна пояснити чимось раціональним чи гуманним.

Лише минулої ночі дев'ять російсько-іранських «шахедів» ударили по звичайному українському селу на сході України, у Сумській області. І сім будинків були повністю зруйновані. Ще 22 – сильно пошкоджені. Наші рятувальники витягли з-під завалів трьох дітей. І шестеро людей зазнали поранень. На жаль, троє загинули, серед них дитина. Мої найглибші співчуття.

Цей напад не мав жодного сенсу з військового погляду. Але скільки було знищено!

Просто зараз, сьогодні, в Україні, у місті Дніпрі, людям надають допомогу після удару російської балістичної ракети. Шістнадцять людей загинули, понад сто зазнали поранень. Просто зараз, сьогодні. Уражено багато будинків, пошкоджено школи, постраждали люди. Під удар потрапив навіть пасажирський потяг, який просто прямував своїм маршрутом, – ракета вибухнула прямо поруч із ним.

Так чи інакше, головною мішенню цих атак є саме життя – кожна з них демонструє справжню природу путінської війни.

Він робив те саме в Чечні, робив те саме в Сирії. А тепер і в Україні. Його пропагандисти відкрито погрожують іншим країнам. І наша розвідка, і ваша, і в Європі вважає, що Росія планує ворожі та потенційно руйнівні операції на території НАТО.

І ми маємо чесно говорити про те, що це за операції і яку ненависть вони демонструють. Путін руйнує життя, і саме так він розуміє контроль. І якщо він може вбивати людей, якщо він може руйнувати будинки, шантажувати інших, він вважає, що має владу. Для Росії влада означає можливість убивати або залякувати – без цього вони вважають, що в них нічого немає. Ось чому вони перетворюють на зброю все: від старих культурних зв'язків Росії чи Радянського Союзу до енергетичних ресурсів, які вони експортують сьогодні. Десятиліттями Росія будувала мережі в інших країнах, щоб підготуватися до диверсій і дестабілізації. Москва ніколи по-справжньому не поважає союзи та завжди зраджує своїх так званих партнерів, але вона продовжує будувати зв'язки з кривавими режимами. За допомогою таких «друзів» Росія просто вдосконалює свою здатність убивати. Ось чому така важлива солідарність у захисті, щоб ніхто ніколи не мусив залишатися з ними сам на сам.

Йдеться не лише про захист України зараз – ідеться про набагато більше. Росія не має права вбивати наших людей. Росія не має права вбивати людей у європейських містах, що вона вже робила раніше. Росія не має права погрожувати критичній інфраструктурі в Балтійському, Північному, чи Арктичному морях, чи в будь-якому іншому морі у світі. Росія не має права інвестувати в терор або руйнування будь-якої країни.

І особливо Росія не має права навіть погрожувати передачею ядерної зброї будь-якому режиму у світі, зокрема режиму в Тегерані чи будь-кому іншому, хто намагається підкріпити безумство силою ядерних вибухів.

Розуміння того, на що ти маєш право, починається з усвідомлення того, на що не маєш. Саме там починаються кордони безпеки й свободи інших. Інших країн, народів. Багато хто у світі вже зрозумів це. Росія все ще має це усвідомити. Росія повинна зрозуміти, що існують правила.

Путін удає, що не розуміє, які правила формують сучасний світ. І тут, у Гаазі, я хочу сказати це дуже чітко – для Путіна. Є правило «Не вбий». Є правило «Не поводься як нелюд із людьми». Є правило «Не спалювати міста й села». Є також правило «Не виправдовувати й не спонсорувати терор». Є правило «Не красти дітей». І якщо ти порушуєш такі правила, має бути відповідальність.

Можливо, Росії це важко зрозуміти. Але це ті самі правила, які формують усе: від Статуту ООН і міжнародного права до нашого спільного європейського способу життя. Життя, побудованого після Другої світової війни, і найбезпечнішого, найдостойнішого життя, яке Європа знала за останні століття.

Ми маємо захистити це життя. І ми його захистимо.

Шановні друзі!

З початку повномасштабної війни Росія застосувала 28 743 шахеди. Лише в червні цього року вони вже запустили 2736 шахедів. Росія ніколи б не спромоглася на таке, якби не її зв'язки з режимом в Ірані. А ми в Україні ніколи не змогли б збити більшість цих дронів без вашої солідарності та підтримки наших партнерів. Цей факт говорить сам за себе.

Щоб по-справжньому закінчити цю війну та збудувати справжній міцний мир, нам потрібно діяти за двома основними напрямами. Перше – максимальна ізоляція Росії.

Це означає політичну ізоляцію, санкції всіх видів і припинення будь-якої співпраці, яка допомагає їм вижити та продовжити воювати.

Кожна схема, яка дає їм змогу продовжувати, має бути перекрита.

І я закликаю вас залишатися сильними й принциповими у вашому тиску на Росію.

Нам потрібен сильний 18-й пакет санкцій ЄС. Нам потрібні жорсткі, болючі санкції щодо російської нафти. Зараз багато дискусій точиться навколо різних варіантів обмеження ціни на російську нафту. Найважливіше, щоб обмеження ціни справді працювало. І коли ми говоримо про обмеження ціни, важливо пам'ятати, що будь-яке зниження доходів Росії від продажу нафти допомагає наблизити мир. Але що справді зашкодить їм і по-справжньому обмежить їхню здатність вести війну, то це обмеження на рівні 30 доларів за барель. Світ повинен досягти цього рівня. Не лише для того, щоб допомогти зупинити війну Росії проти нас, а й для того, щоб запобігти будь-яким майбутнім військовим операціям, які Росія може розпочати проти Європи й Альянсу. Військові плани мають стати вбивчо дорогими для Росії.

Ми маємо по-справжньому заблокувати їхній танкерний флот і відрізати їх від міжнародного банкінгу.

Це те, що працює.

І другий напрям – стабільність в оборонній підтримці.

Я закликаю вас підтримати всі довгострокові програми підтримки й співпраці з нами, з Україною. Росія має побачити, що Україна не залишиться наодинці і що Європа не відступить.

І я дякую Нідерландам за новий і дуже важливий оборонний пакет, особливо за підтримку внутрішнього виробництва зброї в Україні.

І вкрай важливо підтримати необхідність збільшення видатків на оборону в інших європейських країнах.

Росія сильніша за будь-кого з нас окремо, але вона слабша за всіх нас разом. Так мислить Путін – із позиції можливостей. Його власних можливостей і можливостей тих, кого він вважає своїми цілями або суперниками. І якщо Росія побачить, що об'єднана сила Європи не залишає їй жодних шансів для агресії, агресії не буде. Якщо Росія відчує, що ми відповідаємо жорстко й боляче, тоді мир стане найпопулярнішою темою в Москві. І ми прийдемо до цього разом. Разом ми цього досягнемо. Знаючи, як мислить Путін, знаючи, як Росія веде війну, та діючи так, щоб справді обмежити їхні можливості й завдати їм відчутних втрат, ми наблизимо мир. Зробімо цю справу.

Нехай ця війна стане попередженням, щоб запобігти набагато, набагато більшій війні. Росію необхідно примусити до миру.

Дякую, що ви з нами.

Дякую, Нідерланди.

Слава Україні!