Звернення Президента України до учасників церемонії відкриття головування Ірландії в Раді Євросоюзу

Дуже дякую за цю церемонію. Це велика честь. Щиро дякую. І дякую за запрошення. Дякую, Дубліне.

Шановний Прем'єр-міністре, Мікхоле!

Шановний Президенте, Антоніу!

Уряде і, звісно, народе – народе такої чудової країни!

Дякую за вашу увагу до нас, увагу до України, і за те, що підтримуєте нашу країну та наш народ від самого початку такої масштабної агресії. Україна вміє бути вдячною. І ми завжди цінуємо відносини, побудовані на взаємній повазі.

Я вітаю Ірландію з початком головування в Раді Європейського Союзу. Це завжди велика відповідальність, особливо зараз, коли ми маємо захищати життя та наші цінності від антиєвропейської агресії Росії і коли ми стикаємося з багатьма іншими викликами як у зовнішній політиці, так і на національному рівні по всій Європі. Євросоюз має змогу й зобов’язання стати силою, яка забезпечить більшу стабільність, більшу передбачуваність та елементарну повагу до людського життя – такого життя, якого кожен прагне для себе, своїх дітей і своїх родин.

Перше – безпека.

Протягом наступних шести місяців ми можемо досягти реального прогресу щодо Drone Deal, яку Україна запропонувала Європейському Союзу. Ми також уклали хорошу кількість двосторонніх угод і налагодили ширші партнерства з європейськими країнами, які можуть сприяти ширшому застосуванню нових українських оборонних технологій, зокрема дронових та антидронових систем, які вже довели свою ефективність.

Сьогодні кожній країні потрібні сучасні засоби щонайменше для моніторингу та захисту власного повітряного простору й морських кордонів. Без України, без українського досвіду та безпекової експертизи, випробуваних у сучасній війні, сьогодні просто неможливо гарантувати безпеку, особливо коли йдеться про протиповітряну оборону та морську безпеку. Саме тому я закликаю всю Європу працювати разом якомога тісніше.

Друге. Ми маємо підтримувати кожен крок, який ускладнює Росії продовження такої війни. Росія не діє з міркувань доброї волі. Вона не зупинить війну лише тому, що хтось її про це попросить. Найсильніші світові лідери, зокрема Президент США, вже говорили Росії, що ця війна має закінчитися. Однак Путін хоче воювати далі. І це правда. Саме тому він має зіткнутися з умовами, які зроблять для нього продовження цієї війни неможливим.

Ми створюємо ці умови за допомогою наших далекобійних ударів по російських військових і нафтових об’єктах. Наші санкції середньої дальності також дають результат. Вони ускладнюють Росії окупацію нашої території, наших життів, і ми робимо все можливе, щоб зробити окупацію нестерпною для окупантів.

Я хочу подякувати всім, хто підтримує нас, підтримує наші зусилля. І закликаю вас продовжувати цю підтримку через нові санкції Європейського Союзу. І вони необхідні проти російського тіньового флоту та проти багатьох інструментів, на які Путін досі покладається, щоб продовжувати цю війну. Це також стосується компаній у європейських країнах, єдина мета яких – працювати на Росію.

На жаль, у Європі є компанії, що належать чи фактично контролюються Росією та її олігархами, на яких накладено санкції. Вони продовжують постачати агресору необхідні матеріали. Навіть зараз.

Третє. Я дякую всім європейським лідерам за відкриття першого переговорного кластера в межах перемовин про вступ України до Євросоюзу. І це було важливе рішення під час головування Кіпру. Тепер ми маємо рухатися вперед – ми на це розраховуємо – рухатися вперед, не гаючи часу. Ми можемо відкрити ще п’ять кластерів найближчим часом і продовжити переговори на практичному рівні.

І, звісно, найважливіші політичні рішення ще попереду, але такі кроки, як відкриття нових кластерів, зміцнюють мотивацію наших людей, підіймають моральний дух українців і демонструють, що Євросоюз дотримує своїх обіцянок. Це так важливо – дотримувати обіцянок. І саме так і має бути.

Для мене велика честь бути тут. Щиро дякую.

Слава Україні!