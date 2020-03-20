Звернення Президента України щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції

Бажаю здоров’я, дорогі громадяни!

Традиційно розповідаю про нашу протидію поширенню коронавірусу.

Найперше – ми маємо дуже радісну новину. Пацієнту з Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус. І він вдруге показав негативний результат. А отже – можемо констатувати офіційно: в Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу!

Сьогодні його виписують з лікарні, і він повертається додому. Я вітаю і його особисто, і всю нашу країну! Це найприємніша звістка за останні дні, і вона свідчить про те, що в нас точно все буде добре.

Головне – зберігати спокій і режим ізоляції.

Також ми отримали першу партію експрес-тестів, виготовлену Інститутом молекулярної біології Національної академії наук України. Я дуже дякую нашим вченим, нашим фахівцям за те, що в короткі терміни вони змогли це зробити.

Іще хочу сказати, що у найближчі 48 годин очікуємо прибуття в Україну з Китаю:

- 10 мільйонів високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України.

- 10 апаратів штучної вентиляції легень.

- 1 мільйона масок, які надійдуть в українські аптеки.

- 100 тисяч масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції.

- 400 тисяч експрес-тестів та 10 тисяч літрів дезінфекційної рідини.

Ми зробимо все, щоб забезпечити засобами індивідуального захисту, експрес-тестами, дезінфекторами кожного громадянина України. Кожного з вас.

На цей час для протидії поширенню коронавірусу залучено понад 15 тисяч поліцейських. Серед іншого, вони будуть контролювати, як наші перевізники та суб’єкти господарювання виконують обмеження, встановлені урядом. Але я вірю, що ми всі – свідомі громадяни, і постійний контроль з боку поліції буде не потрібен.

Також головам ОДА і мерам великих міст поставлено завдання максимально збільшити кількість маршруток, автобусів, тролейбусів у своїх регіонах. Це допоможе дотримуватись обмеження у 10 і 20 пасажирів.

Я закликаю кожного голову ОДА і кожного мера усвідомити свою персональну відповідальність, активно й ефективно вирішувати транспортні проблеми у вашому регіоні. Це дуже важливо для здоров’я всіх українців.

Тепер щодо наших громадян за кордоном. За останні п’ять днів ми повернули понад 50 тисяч українських громадян. На сьогодні заплановано 42 авіарейси, які доставлять ще вісім тисяч українців.

Вчора я мав розмову з Прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Ми домовилися про взаємну евакуацію українців з Канади та канадців з України. Тих, хто цього потребує.

З Угорщиною та Польщею ми домовилися про транзитні коридори, якими наші люди зможуть повернутися додому. А ще – ми взаємодіємо з польською залізницею. І сьогодні з Перемишля вирушать п’ять потягів, які доставлять в Україну близько трьох тисяч громадян. А на завтра запланований потяг, який поверне українців з Литви та Латвії.

Усі, хто повертається з-за кордону, проходить обов'язкову медичну перевірку. Дуже тішить, що переважна більшість свідомо обирає домашню самоізоляцію на 14 днів. Навіть незважаючи на відсутність у них симптомів. Всім українцям, які продовжують залишатися вдома, я хочу подякувати за свідомість та почуття відповідальності. Залишаючись вдома, ви допомагаєте непоширенню вірусу, не піддаєте ризику ні себе, ні оточуючих.

Також я хочу підтримати флешмоб світових та українських лікарів і від себе закликати: «Лікарі залишаються на роботі заради вас. Залишайтеся вдома заради них».

Знаєте, сьогодні я подзвонив своїй мамі. Всі ці дні я прошу її залишатися вдома. І всі ці дні вона не дуже слухається. Каже: «Краще за мене ніхто не вибере потрібні продукти». Але, врешті-решт, мені вдалось її переконати, й мама погодилась не виходити з дому без зайвої потреби.

Друзі! Зателефонуйте своїм батькам, своїм бабусям та дідусям. Привезіть їм усе необхідне. Або замовте їм онлайн-доставку продуктів та ліків. Навчіть їх і самих замовляти таку онлайн-доставку. Навчіть сплачувати комунальні послуги онлайн. Зробіть усе, щоб мінімізувати їхні виходи на вулицю та контакти у магазинах, банках, на пошті. Попросіть їх залишатися вдома. Не давайте вірусу шансів.

Дорогі українці! Егоїзм – це побратим коронавірусу. Сьогодні ми не маємо права думати тільки про власні потреби. І не можемо допустити, щоб мільйон українців захворіли одночасно. Такого не витримає жодна медична система жодної країни. Наше спільне завдання – максимально зменшити поширення коронавірусу. І найкращий спосіб для цього – бути вдома. Цим ви піклуєтеся про найслабших. Про тих, хто в зоні ризику.

Залишайтеся вдома і будьте здорові, дорогі українці!

Бажаю вам 36,6!

Бережімо себе! Збережемо Україну!