Звернення Президента України щодо ситуації з протидією коронавірусу 

Бажаю здоров’я, дорогі українці!

Триває наша спільна протидія коронавірусу в Україні. Сьогодні неділя, але ми працюємо для забезпечення країни всім необхідним, працюємо для захисту життя та здоров’я наших громадян.

Почну з приємних новин. Сьогодні в «Борисполі» приземлився другий літак з Китаю. Він доставив 300 тисяч спеціальних респіраторів та 35 тисяч захисних костюмів для лікарів, військових і поліцейських. Також на борту – майже два мільйони масок для населення. Вантаж уже розподілений та зараз прямує в регіони України. Вже сьогодні вночі літак знову вилетить у Китай за наступним вантажем. У цей же час ми очікуємо прибуття окремою доставкою ста тисяч високоточних ПЛР-тестів.

Також з вівторка починають роботу два додаткових літаки, які регулярно доставлятимуть засоби захисту та медичне обладнання. Всі рейси будуть здійснюватися регулярно й до повного забезпечення всім необхідним наших лікарень та наших аптек.

Серед іншого вирішується питання українців, які не встигли повернутися додому до 28 березня. Їхнє подальше повернення – літаком, потягом, автобусом, машиною чи пішки – має бути максимально безпечним для оточення, а отже передбачатиме обов’язкову двотижневу обсервацію. Наразі ми готуємо перелік відповідних локацій. Ними, зокрема, можуть стати українські готелі, з якими вже досягнуто попередніх домовленостей. Кожна локація для обов’язкової обсервації буде підготовлена в суворій відповідності до вимог Міністерства охорони здоров’я.

Ще один важливий момент – це дистанційна освіта під час карантину.

Наше завдання як держави – забезпечити кожній дитині вільний доступ до знань.

З цією метою у понеділок, 6 квітня, стартує проект «Всеукраїнська школа онлайн». У межах проекту 40 педагогів з Києва на час карантину стануть вчителями для всієї України. Зараз проходять щоденні зйомки уроків для учнів з п’ятого по одинадцятий клас. За збалансованою програмою Міністерства освіти і науки викладається 11 предметів.

Навчатися дистанційно школярі зможуть у Facebook та YouTube. Також уроки щоранку транслюватимуть українські телеканали, які з радістю долучилися до цієї важливої місії. За кожним класом буде закріплений один або декілька телеканалів. Їхній перелік, а також розклад уроків на тиждень з’явиться зовсім скоро. Закликаємо батьків стежити за новинами та заохочувати дітей до перегляду. Власне, доєднатися до цього пізнавального контенту можна всією родиною. А тому – залишаємось вдома. Вчимося вдома.

Також хочу зупинитися на позачерговому засіданні Верховної Ради України, яке має відбутися вже завтра.

Наша країна через коронавірус фактично опинилася на роздоріжжі й має два шляхи.

Перший – це ухвалення двох життєво важливих законів. Після чого ми одержимо підтримку від наших міжнародних фінансових партнерів у розмірі щонайменше десяти мільярдів доларів. Це потрібно для стабілізації економіки країни та подолання кризи.

Інакше – другий шлях. Це – провал цих законів. Після – занепад економіки й навіть загроза дефолту.

Останні тижні Офіс Президента та Кабінет Міністрів робили все, що від нас залежало. І ми зробили це – ми домовилися про фінансову підтримку для України. Ми з урядом обрали свій шлях. Тепер – черга за вами, шановні народні депутати. Вся відповідальність завтра лягає на ваші плечі.

Завтра народ України чітко побачить, чи готові ви захищати його інтереси.

І хоч завтра ви всі будете в масках, людям стане зрозуміло, хто є хто. Суспільство зрозуміє – ви слуги народу чи прислужники чужих інтересів.

Усвідомте свою відповідальність. Усвідомте можливі наслідки для кожного з вас. Оберіть завтра правильний шлях. Вас обрав народ України. Тепер – ваша черга обрати народ України.

Окрему увагу хочу приділити змінам до Державного бюджету України.

Раніше в публічний простір потрапив перший драфт змін, запропонований Міністерством фінансів, і був абсолютно справедливо розкритикований суспільством. Наразі завдяки спільній роботі уряду, Офісу Президента та парламенту він був суттєво перероблений.

Будуть максимально скорочені зарплати чиновників та суддів, а також членів наглядових рад та керівництва державних підприємств. Жодної гривні не буде зрізано з видатків на армію та оборону України.

Буде збільшено виплати лікарям, які протидіють коронавірусу. Сьогодні українські медики мужньо ведуть війну за життя та здоров’я українців.

А отже – їхні виплати мають бути на рівні бійців на передовій.

Важливо, що залишаються видатки розвитку. Вони є необхідним драйвером для нашої економіки, яку не можна знекровлювати.

Максимально, наскільки це можливо, уряд зберіг видатки на освіту, спорт та культуру. Так, далеко не все вдалося зберегти. Але це – тимчасова економія, тільки на час карантину. Після його закінчення видатки кожної галузі будуть повернуті.

Окремо пропонується створити зрозумілий і прозорий стабілізаційний фонд. Кошти з нього будуть спрямовані, зокрема, на підтримку лікарів, вчителів, пенсіонерів, людей, які через карантин, на жаль, втратили роботу, та допомогу українському бізнесу.

Окремо хочу відзначити рішення партії «Слуга Народу» повністю відмовитися від бюджетного фінансування та віддати всі ці кошти на потреби українських медиків. Закликаю й інші політичні сили вчинити так само.

Загалом ми всі повинні зрозуміти – повністю обійтися без скорочень бюджету нам не вдасться. І сьогодні так вчиняє більшість країн світу.

Давайте розглядати і це, і всі обмеження ізоляції як тимчасові незручності.

Бо наше завдання номер один – максимально вберегти людей. Коронавірус обов’язково мине, й попереду в нас буде багато роботи. Всім нам разом будувати успішну та квітучу країну. Країну сорока, а не двадцяти мільйонів людей. Я зараз нікого не лякаю, але час усвідомити, що все це не жарти.

Сьогодні є три сценарії розвитку подій. Перший. Від трьох до п’яти відсотків одночасно захворілих на коронавірус. Це болючі цифри. Але такий сценарій не є катастрофою. Тож маємо бути зібраними та дисциплінованими: продовжити самоізоляцію, дотримуватися правил гігієни та не виходити на вулицю без потреби. Тоді ми переживемо цей шторм. Другий сценарій. 25% хворих. Третій – понад 50% хворих на коронавірус одночасно. Другого й тим паче третього сценарію наша медична система не витримає. Наші лікарі не витримають одночасного напливу такої кількості хворих. Кожен має усвідомити: карантин – це не канікули. Сонячна погода, парки, пляжі, шашлики – все це почекає. Все це – ніщо в порівнянні з власним здоров’ям та життям.

А тому, дорогі громадяни, продовжуйте, будь ласка, залишатися вдома та не виходьте на вулицю без зайвої потреби. Як би не кортіло це зробити. Залишайтесь вдома.

Сьогодні вночі Україна перейшла на літній час. Я вірю, що зовсім скоро завдяки єдності та згуртованості ми всі перейдемо на здоровий та щасливий час.

Будьте здорові, дорогі українці!

Бажаю вам 36,6. Бережімо себе. Збережемо Україну!