Звернення Президента України щодо ситуації з протидією коронавірусу

Бажаю здоров’я, дорогі українці!

Продовжую звітувати перед вами про нашу боротьбу з поширенням коронавірусу в Україні.

Для початку хочу подякувати всім українцям, які відзначали Великдень вдома.

Для всіх це було незвично, але дуже важливо для нашого здоров’я.

Цьогоріч богослужіння відвідало близько ста тисяч вірян, у той час як минулого року їх було сім з половиною мільйонів.

Ця різниця доводить, що ми є зрілими, відповідальними громадянами, які думають про себе, своїх близьких та українських лікарів. Вважаю, ми великі молодці й можемо собою пишатися.

Також сьогодні я хочу відзначити рішення Єврокомісії надати Україні допомогу для протидії коронавірусу в розмірі 1,2 мільярда євро.

Це важливі кошти, які зможуть гарантувати макрофінансову стабільність у нашій країні та пом’якшать негативні наслідки пандемії для громадян.

Я дякую за це і щиро сподіваюся, що пропозиція буде схвалена Європарламентом та Радою ЄС.

Упевнений, це стане черговим сигналом про міцну дружбу та партнерство Європи з Україною.

Крім цього, я підтримую рішення українського уряду продовжити карантин до 11 травня. Це – правильний крок, який базується на аналітиці Національної академії наук та Міністерства охорони здоров’я.

У нас є чіткий план виходу з карантину. Невдовзі Прем’єр-міністр озвучить детальний сценарій з п’яти етапів виходу з карантину.

Плавний вихід розпочнеться за двох ключових умов.

Перша: протягом десяти днів відсоток виявлених хворих не змінюється або залишається в межах 5%.

Друга умова: лікарні заповнені пацієнтами з COVID-19 менше ніж наполовину.

Дорогі громадяни! Ми всі з нетерпінням чекаємо моменту, коли зможемо повернутися до звичного ритму життя. Зможемо вільно ходити на роботу, в парки, кінотеатри та ресторани. Але поспіх у питанні життя та здоров’я нації може бути фатальним. Тому ще трішечки терпіння й самодисципліни.

Продовжуємо слідкувати за розвитком ситуації та – найголовніше – зберігаємо спокій.

Тим часом триває робота над забезпеченням країни, наших лікарень та аптек усім необхідним. Завтра буде відвантажено та направлено в регіони України 200 тисяч ПЛР-тестів вітчизняного виробництва. А загалом є замовлення на два мільйони ПЛР-тестів, зроблених в Україні. Також до кінця травня ми очікуємо від українського виробника 200 апаратів штучної вентиляції легень.

Серед іншого, цього тижня до нас прибуло 360 тисяч захисних респіраторів та 800 тисяч реагентів для ПЛР-тестувань.

А сьогодні маємо радісну подію – у Гостомелі приземлився наш Ан-225, наша легендарна «Мрія». Літак доставив на батьківщину понад 12 мільйонів масок, а також сотні тисяч захисних костюмів та окулярів.

Загалом відзначу, що за час боротьби з COVID-19 наші літаки «Антонов» доставили в Україну, Америку, країни Європи та Близького Сходу більш як дві тисячі тонн різних вантажів. Внесок і важливу роль України в боротьбі з коронавірусом позитивно оцінює весь світ.

Знаєте, ми часто чомусь забуваємо, що нам є чим і ким пишатися.

Це неправильно, ми не маємо соромитись і можемо гучно казати про наші приводи для гордості. І це не лише літаки «Руслан» та «Мрія». Це й наші медики. Сьогодні з Італії додому повертається група українських лікарів та вірусологів. Вони допомогли нашим італійським друзям у непростий час, а найголовніше – вони повертаються додому з безцінним досвідом лікування та протидії коронавірусу. Я дякую їм за виконану роботу і щиро вітаю на рідній землі.

Окрім цього, я завжди казав, що найбільшим скарбом України є саме наші люди. У нас багато талановитих учених і науковців. З перших днів боротьби з коронавірусом вони працюють над пошуком ліків, які можуть допомогти людству. Наразі проходять дослідження чотирьох різних лікарських засобів.

І в ці дні Україна починає клінічні випробування препарату для боротьби з COVID-19. Є попередні висновки наших учених та виробників, за якими цей лікарський засіб може бути дуже ефективним. У них є всі підстави вважати, що він може суттєво знижувати або повністю нейтралізувати загрозу смерті від тих ускладнень, які коронавірусна інфекція спричиняє людському організму.

Особливо це стосується людей із зони підвищеного ризику, які мають серцево-судинні захворювання та цукровий діабет.

Є надія, що засіб буде дієвим не лише для лікування, а й для профілактики захворювання.

Звичайно, нам треба дочекатись офіційних результатів клінічних випробувань, але разом з усією країною ми віримо в наших учених і тримаємо за них кулаки.

І наостанок. 23 квітня оголошено ООН Міжнародним днем англійської та іспанської мов. Зараз, перебуваючи вдома, ми можемо всією країною «прокачати» власні навички та знання іноземних мов.

Обов’язково настане день, коли все це закінчиться й до нас у країну зможуть завітати іноземні туристи. Давайте за час карантину підвищимо свій рівень іноземної мови та зустрінемо гостей чистим і бездоганним «Welcome to Ukraine».

Залишайтеся вдома та будьте здорові, дорогі українці!

Бажаю вам 36,6. Бережімо себе! Збережемо Україну!