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Звернення Президента України з нагоди Дня Конституції

28 червня 2020 року - 09:17

Звернення Президента України з нагоди Дня Конституції

Дорогі громадяни!

Я щиро вітаю всіх з Днем Конституції України!

Думаю, саме сьогодні кожен з нас повинен чесно відповісти собі на просте, але важливе запитання. А що для тебе Конституція? Просто книга, яку читав так давно, що вже й не пам’ятаю? Права, якими хочу користуватися, та обов’язки, які волів би не виконувати? Те, що постійно хочуть змінити політики? Чи міцний правовий фундамент, на якому тримається держава?

А можливо, все простіше? Можливо, наша Конституція – це джерело відповідей? Відповідей, яких іноді потребує кожен з нас. Чи правильно ми живемо? Як країна і як суспільство. Чи достатньо робимо для того, щоб носити звання відповідального громадянина?

Знаєте, зараз я перебуваю на Херсонщині. Це чудовий і мальовничий край. І нам дуже пощастило, бо в нашій країні таких – двадцять п’ять.
Все це наводить мене на такі думки…

Відповідно до першої статті нашої Конституції, Україна є суверенна, незалежна, демократична, соціальна й правова держава.
Я думаю, тут не вистачає ще одного твердження.
Україна – неймовірно красива та чарівна.

І зовсім не обов’язково, щоб це було записано в Конституції. Достатньо, щоб це було викарбувано в нашому серці.
І коли кожен з нас нарешті зрозуміє, що найкраща країна – саме та, де ми народилися, тоді кожен з нас усіма своїми справами та словами буде її берегти.

Що для мене берегти Україну?
Відповідь проста – це берегти кожного українця.

І саме конституційні права громадянина є підказкою, як це робити.
Ми маємо навчитись поважати права одне одного.
Розуміти, що коло твоїх прав не може посягати на права іншої людини.

Поважати закон, а не змагатися у кмітливості, як можна його обійти.

Давайте пам’ятати про це кожного разу, коли ми заходимо в метро без маски, вмикаємо вночі музику, підпалюємо траву, рубаємо власний ліс чи їдемо перевантаженою фурою.
А особливо – пам’ятати в моменти, коли готові розірвати, віртуально чи реально, будь-кого, хто має іншу, ніж у тебе, думку.

З поваги до Конституції починається громадянське суспільство.
З поваги до прав кожного починається країна, яку поважає кожен.
І особливо сьогодні, не лише в День Конституції, а й у День молоді, ми повинні пообіцяти собі, що передамо наступному поколінню нову країну.

Країну не агресії та ненависті, а взаємної поваги, свободи та рівності.

Давайте бути громадянами кожного дня, а не лише 28 червня.

Бережімо себе!
Бережімо людей навколо нас!
Бережімо Україну!

З Днем Конституції!

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