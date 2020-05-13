Звернення Президента України з нагоди Дня медичного працівника

Дорогі громадяни!

Сьогодні в Україні відзначається День медичного працівника.

Офіційно цей день не має такого статусу, але, на мою думку, це насправді державне свято. І для кожного громадянина сьогодні – ніби день народження дуже близької тобі людини. Янгола-охоронця. Українського лікаря, який завжди готовий прийти на допомогу, захистити та врятувати твоє життя.

Я вітаю всіх медичних працівників України з професійним святом. Я підписав указ про відзначення державними нагородами ста двадцяти двох медиків.

Вони – лише маленька частина багатотисячної родини професійних і самовідданих українських лікарів. Дуже прикро, що через карантин я не можу нагородити вас особисто: потиснути руку кожному та від щирого серця сказати «Дякую» за вашу працю. Проте я впевнений, що саме завдяки вам ми обов’язково здолаємо вірус та в майбутньому зустрінемось ще не один раз.

На превеликий жаль, у попередні роки держава недостатньо піклувалася про своїх лікарів. Від початку коронавірусу в нас багато чого не було, та було найголовніше – були ви. І тому країна отримала шанс вистояти. Українські лікарі – це наш державний скарб, і ми не маємо іншого права, ніж його зберегти. З цією метою у п’ятницю відбулося засідання уряду, де було схвалено відповідні рішення.

Крім шести з половиною мільярдів для будівництва по всій країні приймальних відділень, ми додатково збільшуємо витрати на медицину майже на 8 мільярдів. А отже – всі медичні заклади, які через стару реформу опинилися на межі закриття, будуть дофінансовані та збережені. 1,2 мільярда гривень буде спрямовано на екстрену медичну допомогу. А з 1 вересня всім медичним працівникам буде підвищено заробітну плату на 25, 50 та 70 відсотків залежно від їхньої категорії.

Це – тільки перші кроки і той мінімум, який сьогодні ми можемо зробити, аби хоч трішки віддячити за вашу працю. Як і обіцяв, я не допущу закриття лікарень. Не допущу того, щоб лікарі втрачали роботу та шукали кращої долі за кордоном. Я був, є і завжди буду в хорошому сенсі слова лобістом інтересів кожного українського медика. І зроблю все, щоб ви отримували захист, повагу та гідну оплату за свою роботу. Щоб, рятуючи життя українців, ви не думали про власне виживання.

Сьогодні з болем у серці ми не можемо не згадати 43 медичних працівників, які загинули, протидіючи COVID-19. Наразі кожен лікар фактично теж перебуває на передовій, воюючи за наше здоров’я та життя. Українські медики прирівняні до українських військових, які захищають країну на сході. І родини загиблих лікарів у недалекому майбутньому мають отримати відповідні компенсації.

Хоча, звісно, ніякі гроші не повернуть родинам їхніх близьких. А тому, дорогі українці, подумайте, будь ласка.

Вони загинули, захищаючи нас. Подумайте, як важко працюють наші лікарі. Коли потрібно – 24 години на добу, не думаючи про їжу та сон. Щодня вони здійснюють подвиг. І невже заради них ми не здатні тимчасово приборкати власні бажання? Бажання позасмагати на пляжі. Повеселитися на концерті. Покричати на площі про міфічну «зраду», щоб заробити рейтинги. Потанцювати в нічному клубі.

Сьогодні кожен з нас може привітати українських медиків. І для цього потрібно зовсім небагато. Просто не бути байдужим. Носити маски. Тримати дистанцію. В транспорті, супермаркетах, громадських місцях і під час скупчення людей.

Бути пильним, щоб бути здоровим.

Повірте, що для наших лікарів це буде найкращим подарунком.

Тож давайте робити їм такі подарунки.

Сьогодні й кожного дня.

Я ще раз від щирого серця вітаю кожного українського медичного працівника – незалежно від категорії.

Як знаних академіків і лікарів, так і медсестер, медбратів і водіїв швидкої допомоги. Для нас ви всі найкращі. Для нас ви всі заслужені. Для нас ви всі Люди з великої літери.

Міцного здоров’я вам, вашим близьким і вашим пацієнтам.

І нехай віруси будуть ну максимум на комп’ютері, хоча краще – взагалі без них.

Дякуємо за те, що ви є! Зі святом вас, дорогі медики!