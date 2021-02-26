Звернення Президента України з нагоди Дня спротиву окупації АР Крим та міста Севастополя

Дорогі громадяни!

Рівно сім років тому, 26 лютого 2014 року, в українському Сімферополі відбувся найчисленніший мітинг на підтримку територіальної цілісності України, у якому взяли участь десятки тисяч кримчан.

На згадку про їхню громадянську позицію та мужність 26 лютого оголошено в Україні Днем спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Ми ніколи не забудемо події семирічної давнини.

Крим був серцем України. Сонячним, добрим, світлим.

Сім років тому у нас вирвали серце. Ми ніколи не забудемо, хто це зробив, і ніколи не забудемо, хто дозволив це зробити. Дехто переконував, що вирвав наше серце законно та ввічливо. А тепер, стискаючи його в руках, щиро дивується, чому Україна ображена, чому не хоче мати добрих відносин, чому стільки ненависті, чому Україна не може цього забути й пробачити…

Що потрібно, аби Україна змогла знову радісно та щиро усміхнутись? Все просто. Треба повернути її серце. Повернути півострів Крим.

На жаль, поки що цього не сталось. Але нашу пам’ять анексувати нікому не вдасться. Пам'ять про те, що Крим залишається окупованим. Що гарантіями безпеки та міжнародним правом брутально витерли черевики. Що відбувається активна мілітаризація регіону. Що в Криму регулярно порушуються права українців та кримських татар. Переслідується свобода слова, мислення, релігії.

Ув’язнюються громадські активісти та журналісти. І наразі Російська Федерація утримує понад сто політичних в’язнів з Криму. Зараз ми нарешті робимо реальні кроки на шляху до вирішення всіх цих питань.

І разом з міжнародними партнерами України напередодні Дня Незалежності в Києві відбудеться перше засідання «Кримської платформи». Це ініційований Україною міжнародний майданчик для пошуку та подальшого втілення у життя комплексу заходів для деокупації півострова та захисту прав кримчан.

Сьогодні мною підписано указ про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію півострова Крим. Зокрема, уряду доручена організація та запуск «Кримської платформи», а також заходи для розвитку й підтримки кримськотатарської мови, культури та захисту прав мешканців анексованого Криму.

Я щиро вірю, що настане день, коли я зможу скасувати власний указ – просто тому, що він втратить актуальність і Крим повернеться до складу України. Ми збережемо пам'ять про всіх, хто не побоявся 26 лютого 2014 року сказати: «Крим – це Україна». І зробимо все, аби ця теза більше ніколи й ні в кого не викликала сумніву.

Любий Крим! На тебе чекає вся Україна.

«Ласкаво просимо» зазвичай кажуть гостям.

А рідним кажуть: «З нетерпінням чекаємо вдома».

Дорогие крымчане! Пора возвращаться домой.

Ждем. Верим. Любим. Народ Украины.