Звернення Президента України з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту

Сьогодні, як і завжди, Україна вшановує пам’ять мільйонів жертв Голокосту.

Ми знаємо й пам’ятаємо, що байдужість убиває разом із ненавистю. Байдужість і ненависть завжди тільки вдвох здатні творити зло.

Тому так важливо, щоб кожен, хто цінує життя, проявляв рішучість, коли треба рятувати тих, кого ненависть прагне знищити.

Сьогодні ми згадуємо Праведників народів світу. Різних людей у різних країнах, які однаково рішучо рятували життя. Сьогодні ми згадуємо рішучість глобальної коаліції, яка зупинила нацизм.

І сьогодні ми повторюємо ще вагоміше, ніж раніше: ніколи знову – ненависті; ніколи знову – байдужості. Що більше народів світу подолають байдужість, то менше простору у світі залишиться для ненависті.

Вічна пам’ять усім жертвам Голокосту!