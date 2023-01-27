Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту
Звернення Президента України з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту

27 січня 2023 року - 10:51

Переглянути всі відео
ностанні новини

Звернення Президента України з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту

27 січня 2023 року - 10:49

Андрій Єрмак обговорив із послами країн «Групи семи» та ЄС підтримку запропонованої Україною формули миру

26 січня 2023 року - 22:27

Російську агресію можна й треба зупиняти лише адекватною зброєю – звернення Президента України

26 січня 2023 року - 22:12

Президент провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

26 січня 2023 року - 19:11

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента України з Президентом Фінляндії у Києві
Зустріч Президента України з Президентом Фінляндії у Києві

24 січня 2023 року - 16:41

Перейти до всіх галерей

Звернення Президента України з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту

27 січня 2023 року - 10:49

Звернення Президента України з нагоди Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту

Сьогодні, як і завжди, Україна вшановує пам’ять мільйонів жертв Голокосту.

Ми знаємо й пам’ятаємо, що байдужість убиває разом із ненавистю. Байдужість і ненависть завжди тільки вдвох здатні творити зло.

Тому так важливо, щоб кожен, хто цінує життя, проявляв рішучість, коли треба рятувати тих, кого ненависть прагне знищити.

Сьогодні ми згадуємо Праведників народів світу. Різних людей у різних країнах, які однаково рішучо рятували життя. Сьогодні ми згадуємо рішучість глобальної коаліції, яка зупинила нацизм.

І сьогодні ми повторюємо ще вагоміше, ніж раніше: ніколи знову – ненависті; ніколи знову – байдужості. Що більше народів світу подолають байдужість, то менше простору у світі залишиться для ненависті.

Вічна пам’ять усім жертвам Голокосту!

в
Відео
Версія для друку